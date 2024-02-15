Утром враг атаковал Запорожье (обновлено). ФОТОрепортаж

Россияне утром 15 февраля атаковали объект инфраструктуры Запорожья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Обстрелу подвергся инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Также известно, что повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли)", - говорится в сообщении.

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В эфире телемарафона начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что к врачам обратились 6 человек, пострадавших в результате удара.









