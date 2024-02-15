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Запорожье (2571) обстрел (25795)

Утром враг атаковал Запорожье (обновлено). ФОТОрепортаж

запоріжжя

Россияне утром 15 февраля атаковали объект инфраструктуры Запорожья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Обстрелу подвергся инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Также известно, что повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли)", - говорится в сообщении.

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В эфире телемарафона начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что к врачам обратились 6 человек, пострадавших в результате удара.

Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
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Єрмак з татаровим та даниловим, ну дуже схвильовані, як довго стефанчук, мусолить схвалення так невідкладних ЗМІН до законодавства з питань мобілізаційної роботи в Україні!!
Хоть би їх не призвали Україну захищати! Може хто завгодно, аби тільки не їх з стефанчуком!!
Вони ж і Писягу зачитували…
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15.02.2024 07:58 Ответить
Ввечері ЦЕЙ знов вилізе зі своїм зверненням - буде знов дякувати , співчувати , розповідати , як він зі своїми " 5-6 менеджерами" всіх перемагає ... Збирай манатки , Вова, у травні твій термін закінчується ... досить знущатися над країною! А лише 5 років тому була абсолютно нормальна самодостатьня та вільна країна ... при тому , що тоді був той самий Путін с його Ордою , той же Китай , той же товстяк з його Північна Корея , ті самі аятоли з їх Іраном , той самий Орбан , навіть Президентом США був Трамп, яким зараз лякають. Це ж треба так - лише за 5 років довести нормальну країну до такого жалюгідного стану ! У тебе , Зеленскій , великий талант РУЙНІВНИКА всего нормального та доброго! ЙДИ ВЖЕ ГЕТЬ !!!
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15.02.2024 11:09 Ответить
 
 