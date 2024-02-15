Рашисты атаковали Киевщину ракетами, попаданий не зафиксировано: Из-за падения обломков повреждены дома
Утром российские оккупанты атаковали Киевскую область ракетами. Попаданий не зафиксировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"Утром россияне атаковали область ракетами. Воздушная тревога длилась более двух часов. В Киевской области работали силы ПВО. Благодаря работе наших защитников попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
"Оперативные группы продолжают работать над выявлением последствий ракетной атаки. По состоянию на восемь часов падения обломков вражеских ракет зафиксированы в двух населенных пунктах одного из районов области.
Уже есть информация о повреждении 7 частных домов, нескольких хозяйственных построек и автомобиля. В домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши", – добавили в ОВА.
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Але ж ордер на нього, уже виписаний!!
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