Рашисты атаковали Киевщину ракетами, попаданий не зафиксировано: Из-за падения обломков повреждены дома

Утром российские оккупанты атаковали Киевскую область ракетами. Попаданий не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Утром россияне атаковали область ракетами. Воздушная тревога длилась более двух часов. В Киевской области работали силы ПВО. Благодаря работе наших защитников попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

"Оперативные группы продолжают работать над выявлением последствий ракетной атаки. По состоянию на восемь часов падения обломков вражеских ракет зафиксированы в двух населенных пунктах одного из районов области.

Уже есть информация о повреждении 7 частных домов, нескольких хозяйственных построек и автомобиля. В домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши", – добавили в ОВА.

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