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Киевская область (3927) обстрел (25795)

Рашисты атаковали Киевщину ракетами, попаданий не зафиксировано: Из-за падения обломков повреждены дома

ракета

Утром российские оккупанты атаковали Киевскую область ракетами. Попаданий не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Утром россияне атаковали область ракетами. Воздушная тревога длилась более двух часов. В Киевской области работали силы ПВО. Благодаря работе наших защитников попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

"Оперативные группы продолжают работать над выявлением последствий ракетной атаки. По состоянию на восемь часов падения обломков вражеских ракет зафиксированы в двух населенных пунктах одного из районов области.

Уже есть информация о повреждении 7 частных домов, нескольких хозяйственных построек и автомобиля. В домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши", – добавили в ОВА.

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Атакуй не атакуй все одно отримаєш куй..така вона касапська доля..
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15.02.2024 09:15 Ответить
Воєнний злочинець прутін, гадить сруськім міром в Україні!!
Але ж ордер на нього, уже виписаний!!
Слава Україні! Пильнуймо, за привладними КВНщиками…
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15.02.2024 09:17 Ответить
Киевская область. Мэр Бучи показал воронку от российской ракеты, которая была сбита

https://t.me/insiderUKR/69689
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15.02.2024 09:18 Ответить
 
 