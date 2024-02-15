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НАТО (8643) россия (93025) Эстония (1353)

Россия вынуждает НАТО нарастить военные расходы, - министр обороны Эстонии Певкур

нато

НАТО должна существенно усилить оборонные расходы, перекрывая рост военного бюджета России.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, Россия продолжает наращивать военные расходы.

"Россия сейчас, по сути, в состоянии военной экономики, их военные расходы достигают 30% от государственного бюджета. И это значит, что мы в НАТО должны на это реагировать", - сказал министр.

По его мнению, Альянс совместно должен существенно усилить оборонные расходы, перекрывая рост военного бюджета России, а также должен передать больше человеческих ресурсов в общие силы высокой готовности.

"Нужно передавать больше сил в распоряжение командующего силами НАТО в Европе, чтобы сдерживать Россию", - добавил министр.

Эстонский министр, в частности, сообщил, что его государство также будет вынуждено инвестировать значительные ресурсы в вооружение. "Эстония будет поддерживать уровень оборонных расходов минимум 3% ВВП в ближайшие годы", – заявил Ханно Певкур.

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А дешевше було, не ігнорувати наш контнаступ... раССєя би вже закінчувалася десь біля ростова..
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15.02.2024 10:01 Ответить
Она еще вас и воевать заставит..
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15.02.2024 10:06 Ответить
В 2025 на территории Сирии будет дуель между НАТО и Россией с применением ядерных м более ..... технологий ! Так что *классической* войны не будет ! PS Плбеда будет за НАТО !
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15.02.2024 10:47 Ответить
нато впирається всіма кістками. а ту ще трамп, собачий рот.

не солодко зараз нато, а робити щось треба. україна сама, довго не протримається.
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15.02.2024 10:47 Ответить
От тупі європейці! Укріпленя будують,армію озброюють!
Не те що НАШ "найвеличніший зє",що будував дороги для окупантів,відводив війська,розміновував лінію розмежуваня під час війни!
От так до окупації готуватися треба!
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15.02.2024 10:59 Ответить
гонка озброєнь 2,0
тільки зараз, далеко не та ситуація
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15.02.2024 10:59 Ответить
 
 