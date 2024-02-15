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Венгрия (1836) россия (93025) санкции (11051)

Венгрия блокирует 13-й пакет санкций против России, – Financial Times

рф,росія,обмеження,санкції

Венгрия не поддержала 13-й пакет санкций Евросоюза против России, потому что в нем предлагаются ограничения против компаний из Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

На встрече послов в среду Венгрия единственная из 27 стран Евросоюза проголосовала против нового пакета. Как сказал один из собеседников издания, "венгры не согласились из-за китайских компаний".

Другой чиновник высказался более дипломатично, сказав, что посол Венгрии "просил немного больше времени, чтобы проанализировать содержание предложений".

На рассмотрение послов было вынесено предложение расширить санкции, добавив в список почти 200 новых имен и названий. Среди них должны были быть три компании из Китая и одна из Индии. В случае одобрения, это будет первый случай, когда бизнес из материкового Китая и Индии попадет под санкции Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и ЕС обсуждают новые санкции против РФ, - Reuters

Новый санкционный пакет продолжат обсуждать на следующей неделе. Его попытаются согласовать в следующую среду, чтобы уложиться до 24 февраля – второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

На этой же встрече послы приняли процедурное решение, необходимое для запуска новой финансовой программы Украины Ukraine Facility. Ее еще должен одобрить Европейский парламент, и тогда с марта в Украину начнут поступать новые транши.
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Топ комментарии
+6
посол Угорщини не хоче кави попити десь в туалеті? Орбан підскаже де!
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15.02.2024 10:27
+6
коли вже цю курву пристрілять, просто пристрілять, без всякої дипломатії.... є межа, мабуть, виєбос-м одного ********
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15.02.2024 10:27
+5
Яка несподіванка! Хто б міг подумати!..
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15.02.2024 10:28
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посол Угорщини не хоче кави попити десь в туалеті? Орбан підскаже де!
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15.02.2024 10:27 Ответить
главное на 50 лярдов прогнули,а санкции ******** ******* как то ИМХО)
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15.02.2024 10:27 Ответить
Коли вже тих мадяр заблокують !
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15.02.2024 12:19 Ответить
коли вже цю курву пристрілять, просто пристрілять, без всякої дипломатії.... є межа, мабуть, виєбос-м одного ********
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15.02.2024 10:27 Ответить
Яка несподіванка! Хто б міг подумати!..
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15.02.2024 10:28 Ответить
це той імпотентний 13 пакет, який вже встигли назвати найслабкішим з початку війни?

я так розумію, орбан вже тупо йде на принцип: якщо щось проти росії (навіть максимально імпотентне), значить вето і торги.
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15.02.2024 10:34 Ответить
Хай собі блокує, нам від цих санкцій не легше !
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15.02.2024 10:49 Ответить
ну звичайно, хоч так, хоч так - диван не тисне...
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15.02.2024 10:56 Ответить
А хто сумнівався ,зате КМ так старано повернув всі забаганки орбана ,що до угорської меншини в сфері освіти,мови територіального устрою ,а чи знають що російський газ і нафта до цієї країни йдуть трубопроводом території України ?
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15.02.2024 10:56 Ответить
мабуть це саме ті три китайські компанії проти яких ввели США санкції, тож чого вийобується *****? Все ж логічно!
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15.02.2024 12:37 Ответить
Угорщину потрібно вирішувати комплексно. Дивує настільки безхребетність ЄС.
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15.02.2024 13:52 Ответить
пора ЄС виправити свою помилку,стосовно прийому угорщини
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15.02.2024 18:21 Ответить
 
 