Венгрия блокирует 13-й пакет санкций против России, – Financial Times

Венгрия не поддержала 13-й пакет санкций Евросоюза против России, потому что в нем предлагаются ограничения против компаний из Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

На встрече послов в среду Венгрия единственная из 27 стран Евросоюза проголосовала против нового пакета. Как сказал один из собеседников издания, "венгры не согласились из-за китайских компаний".

Другой чиновник высказался более дипломатично, сказав, что посол Венгрии "просил немного больше времени, чтобы проанализировать содержание предложений".

На рассмотрение послов было вынесено предложение расширить санкции, добавив в список почти 200 новых имен и названий. Среди них должны были быть три компании из Китая и одна из Индии. В случае одобрения, это будет первый случай, когда бизнес из материкового Китая и Индии попадет под санкции Евросоюза.

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Новый санкционный пакет продолжат обсуждать на следующей неделе. Его попытаются согласовать в следующую среду, чтобы уложиться до 24 февраля – второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

На этой же встрече послы приняли процедурное решение, необходимое для запуска новой финансовой программы Украины Ukraine Facility. Ее еще должен одобрить Европейский парламент, и тогда с марта в Украину начнут поступать новые транши.