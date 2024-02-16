Первый саммит G7 в 2024 году пройдет 24 февраля
24 февраля Италия, которая сейчас председательствует в G7, планирует созвать первый саммит в 2024 году. Он пройдет в онлайн-режиме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ANSA.
По данным источников итальянского национального информагентства в правительстве страны, предстоящая встреча "Группы" семи состоится виртуально.
Соответствующий саммит международного клуба правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) будет проводиться в режиме видеоконференции, как и на первую годовщину широкомасштабной военной агрессии России против Украины.
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