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потери (4267) 81 отдельная аэромобильная бригада (58)

Защищая Украину, погиб известный реконструктор с Тернопольщины Роман Кулык

роман,кулік

В боях за Украину погиб боец 81-й отдельной аэромобильной бригады, известный реконструктор с Тернопольщины Роман Кулык.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в группе "Наш край – Чортківщина" сообщил его побратим Александр Иванюк.

"На фронте погиб известный многим нам друг, реконструктор и воин Роман Кулык. Родом из Чорткова. Чрезвычайно добрый и щедрый. Хотя нелегкая жизнь его должна была сделать черствым и невежественным.

К сожалению, мы вместе многого не успели сделать и воспроизвести, но спи спокойно… мы будем тебя помнить. Будем вспоминать, когда будем целиться.

Ты ушел как мужчина, как воин! Смерть твоя - лучшая из всех!", - говорится в сообщении.
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16.02.2024 09:13 Ответить
Svitla Pam'yat'...🙏
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16.02.2024 10:00 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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16.02.2024 10:39 Ответить
 
 