Россияне ночью обстреляли Херсон: Поврежден водопровод

В результате российского удара по Херсону ночью был поврежден водопровод.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вниманию жителей Корабельного района Херсона! В результате ночных атак врага на город был поврежден водопровод. Из-за этого на Жилпоселке частично отсутствует водоснабжение", - говорится в сообщении

Аварийные бригады работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

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