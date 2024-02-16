Россияне ночью обстреляли Херсон: Поврежден водопровод
В результате российского удара по Херсону ночью был поврежден водопровод.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"Вниманию жителей Корабельного района Херсона! В результате ночных атак врага на город был поврежден водопровод. Из-за этого на Жилпоселке частично отсутствует водоснабжение", - говорится в сообщении
Аварийные бригады работают над устранением последствий вражеских обстрелов.
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