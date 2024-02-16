Трое мужчин подорвались на мине в Изюмском районе, двое - погибли
Утром 16 февраля около с. Довгенькое Изюмского района Харьковской области на противопехотной мине подорвались три человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня утром в поле в с. Довгенькое Изюмского района на мине подорвались трое гражданских. Двое мужчин, 25 и 50 лет, к сожалению, погибли. Еще один, 30-летний мужчина, госпитализирован, он получил обломочное ранение", - говорится в сообщении.
По информации ГСЧС Харьковской области, по предварительной информации, люди подорвались на противопехотной мине типа ОЗМ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...