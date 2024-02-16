Киев считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше, - МИД
Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше и ожидает от польских властей должного реагирования на риторику, которая наносит ущерб двусторонним отношениям.
Об этом заявил в фейсбуке спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"МИД Украины считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше.
Последними примерами стали особенно радикальные проявления — порча украинского зерна на границе и демонстрация фермеров во Вроцлаве с антиукраинскими лозунгами.
Эти акции, в дополнение к блокированию польско-украинской границы, не только наносят многочисленные убытки украинской экономике, которая и так страдает от российской агрессии, но и нарушают принципы украинско-польской солидарности.
Украинцы платят своими жизнями, чтобы польские и другие европейские города жили в мире. Это не должно забываться или восприниматься как должное.
Любые попытки радикальными или антирыночными мерами ослабить экономику Украины будут только подрывать способность сдерживать агрессию России, создавать дополнительные угрозы безопасности Польши и ее благосостояния.
Украина глубоко благодарна как польским властям, так и польским гражданам за всю поддержку и помощь на протяжении двух лет полномасштабного вторжения России. Украинская сторона всегда выступала за конструктивный подход к решению вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей.
Ожидаем, что аналогичный подход будет поддерживать и власть Польши, в том числе и в вопросах эффективного предотвращения противоправных действий против украинских грузов, надлежащего реагирования на риторику, которая наносит ущерб двусторонним отношениям.
Убеждены, что любые попытки подорвать фундамент солидарности между нашими странами и народами не увенчаются успехом. Украина решительно настроена укреплять отношения дружбы и взаимного уважения с Польшей, с которой есть общее европейское будущее", - говорится в заявлении.
Блокировка границы с Украиной в Польше
Польские аграрии 9 февраля приступили к блокированию нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной. По словам организаторов забастовки из независимого профсоюза фермеров "Солидарность", блокировка дорог вблизи пунктов пропуска продлится до 10 марта. А 20 февраля они намерены полностью заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе.
Протестующие заявляют, что для рентабельности сельскохозяйственного производства проблема состоит в "неконтролируемом наплыве товаров из Украины после открытия границы ЕС".
11 февраля у пограничного перехода в Дорогуск участники акции протеста сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков, ехавших из Украины, в результате чего зерно частично высыпалось на дорогу. По подсчетам, из каждого грузовика высыпалось около тонны зерна.
Районная прокуратура города Хелм начала следствие по данному факту.
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский принес извинения за высыпанное фермерами украинское зерно.
Пожалуйста, подождите...
рашинські заклики і окупацію нашої краіни ,
бо ви , поляки , наступні за кацапским сценарієм 😠
У Польщі вже 18 років триває священна війна «Права і справедливості» та «Громадянської платформи». Усім здавалося, що ці вибори - вирішальне зіткнення. Але лідерів-переможців виявилося двоє: партія чинної влади та консерваторів «ПіС» та ліберальна «Громадянська платформа».
Ліберали вважали, якщо «ПіС» втретє переможе - це кінець польської демократії, яку останні вісім років демонтували. «ПіС» звикли, що вони при владі, що мають гроші, держкомпанії, і не хотіли це втрачати. Тому всі вважали, що це особливо важливі вибори для майбутнього Польщі.
«ПіС» має радіти, що за них ще готові голосувати. Здається, вони готові віддати владу.
Якщо говорити про передвиборчі кампанії партій, на що орієнтувалися «ПіС» та опозиція?
Кампанії цих партій будувалися на емоціях один до одного, не на пропозиціях покращення та розвитку країни.
«ПіС» хотіла показати, що голова «Громадянської платформи» Дональд Туск - це пекло, і якщо «платформа» прийде до влади, буде катастрофа. Що Туск все забере, продасться німцям та росіянам, Польща стане частиною Росії.
«Громадянська платформа» говорила, що з перемогою чинної влади ставатиме лише гірше в країні.
Наприкінці кампанії у кожному висловлюванні «ПіС» Туск зʼявлявся в негативному контексті. «Громадянська платформа» ж одумалася та налаштувалася на позитивніші ноти - як вони миритимуть населення після виборів, як розвиватимуть Польщу. Це людям сподобалося.
Але визначальним моментом стала підтримка інших партій. Без «Третього шляху» та «Нових лівих» (https://forbes.ua/news/u-polshchi-************-100-golosiv-na-parlamentskikh-viborakh-pravlyacha-partiya-peremogla-ale-vtratila-bilshist-u-seymi-17102023-16715 проголосували 14,4% та 8,61% виборців відповідно) про опозиційну коаліцію не можна було б і мріяти.
Ці дві партії у боротьбі «ПіС» і «Громадянської платформи» не брали участь, у них були серйозні передвиборчі кампанії.
Але звинувачення ПІСу в про-німецькості Туска - в значній мірі справедливі. Зараз Туск шукає приводу закрити проект побудови в Польщі АЕС (мали будувати американці) тоді, коли вся інша (чи там майже вся) Європа зрозуміла, що це є найекологічніша енергія. Теж він був дуже залежний від Меркель.
Тобто тепер можна очікувати, що Польща буде менш про-американська, але більш про-німецька. Це може бути не надто вигідно Україні в деяких питаннях. Особливо, якщо німці далі плекатимуть надії, що війна закінчиться і вони далі торгуватимуть з кацапією.
Але плюс - Туск не має захованої образи на українців, як Качинський мав історичну образу (що останньому не завадило допомогти Україні на початку війни, але виявлялося в деяких інших питаннях).
падлюки.....................
Якщо глянути по цьому топіку, то більшість виючих "вони нас ненавидять" певно кацапські або подоляцькі боти, але 1 чи 2 з них можуть бути "щирими ляхоненависниками".
До речі, "вони нас ненавидять" - це суто кацапська фішка. Кацапу через горло не пролазять слова "я їх ненавижу", тому він їх заміняє на "вони нас ненавидять". На відміну від довільних європейських народів.
і теж як ти можеш думати, що служиш Подоляку, а насправді він тільки посередник між тобою та кацапами, так і глупіші з них вважають, що блокування кордонів - це благо для Польщі... а насправді, для кацапів.
Але теж багато польских селян (рольніци) по цілій Польщі блокують магістралі (в якийсь день в 250 місцях заблокували, в інших 300+ ).
Але щодо "раз через раз" - це перебільшуєш... ну може, таке враження складається в річницю волинських подій, коли Качинський влаштовував всій Польщі 2-3 дні ненависті до українців.
Жив в місцевості, де % українофобів мабуть найбільший, і моя оцінка їх к-сті - 5-7% від популяції.
Давніше оцінював в 2-3%, але за Качинського к-сть постійно накручених на історії трохи зросла.
З Британією, і з попередньою польскою владою так вже посварився.
Якщо коротко, то після рашистів, поляки зараз лідери у світі по кількості збитків завданих українській економіці
Поляки нащі найближчі союзники і надали ЗСУ дохрєна тяжкої зброї безкоштовно, тому тобі треба язик укоротити хірургіно.
Зе ВЛАДА В ШОЦІ - ЇЙ ЗАВАЖАЮТЬ ЗАРОБЛЯТИ МІЛІАРДИ НА ЗЕРНІ ЩОБ ПОКЛАСТИ ЦІ ГРОЩІ В ОФШОРИ 😆