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МИД (6803) Польша (8139) Николенко Олег (301)

Киев считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше, - МИД

Польща

Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше и ожидает от польских властей должного реагирования на риторику, которая наносит ущерб двусторонним отношениям.

Об этом заявил в фейсбуке спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"МИД Украины считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше.

Последними примерами стали особенно радикальные проявления — порча украинского зерна на границе и демонстрация фермеров во Вроцлаве с антиукраинскими лозунгами.

Эти акции, в дополнение к блокированию польско-украинской границы, не только наносят многочисленные убытки украинской экономике, которая и так страдает от российской агрессии, но и нарушают принципы украинско-польской солидарности.

Украинцы платят своими жизнями, чтобы польские и другие европейские города жили в мире. Это не должно забываться или восприниматься как должное.

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Любые попытки радикальными или антирыночными мерами ослабить экономику Украины будут только подрывать способность сдерживать агрессию России, создавать дополнительные угрозы безопасности Польши и ее благосостояния.

Украина глубоко благодарна как польским властям, так и польским гражданам за всю поддержку и помощь на протяжении двух лет полномасштабного вторжения России. Украинская сторона всегда выступала за конструктивный подход к решению вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей.

Ожидаем, что аналогичный подход будет поддерживать и власть Польши, в том числе и в вопросах эффективного предотвращения противоправных действий против украинских грузов, надлежащего реагирования на риторику, которая наносит ущерб двусторонним отношениям.

Убеждены, что любые попытки подорвать фундамент солидарности между нашими странами и народами не увенчаются успехом. Украина решительно настроена укреплять отношения дружбы и взаимного уважения с Польшей, с которой есть общее европейское будущее", - говорится в заявлении.

Блокировка границы с Украиной в Польше

Польские аграрии 9 февраля приступили к блокированию нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной. По словам организаторов забастовки из независимого профсоюза фермеров "Солидарность", блокировка дорог вблизи пунктов пропуска продлится до 10 марта. А 20 февраля они намерены полностью заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе.

Протестующие заявляют, что для рентабельности сельскохозяйственного производства проблема состоит в "неконтролируемом наплыве товаров из Украины после открытия границы ЕС".

11 февраля у пограничного перехода в Дорогуск участники акции протеста сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков, ехавших из Украины, в результате чего зерно частично высыпалось на дорогу. По подсчетам, из каждого грузовика высыпалось около тонны зерна.

Районная прокуратура города Хелм начала следствие по данному факту.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский принес извинения за высыпанное фермерами украинское зерно.

Речник МЗС Олег Ніколенко про антиукраїнські акції в Польщі

Речник МЗС Олег Ніколенко про антиукраїнські акції в Польщі
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Топ комментарии
+11
Прохання до польських громадян зупинитися і не вестися на
рашинські заклики і окупацію нашої краіни ,
бо ви , поляки , наступні за кацапским сценарієм 😠
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16.02.2024 17:47
+9
"Українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі..." Навіщо такі закиди? Напали кацапи не на поляк, а на нас і нам потрібно було думати про оборону і про ведення торгівлі під час війни і укріплювати свою економіку. Але ми всі 5 років бездарної влади Херпіду укріплювали тільки дороги. Там всі наші гроші і всі нші можливості. Там всі наші ракети і дрони. А коли кацапи все перекрили, то всі свої проблоеми, крім мільйонів біженців вирішили перекинули на поляків та ще і заставляють їх мовчати, бо нам погно? То хто з вами на майбутнє буде доповлятися?
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16.02.2024 17:47
+5
Пожуйте еще сопли, пожуйте. Может бздешеки западловские смилостивятся над нами. Нужно сразу эмбарго вводить на польские товары, тогда только они зачешутся.
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16.02.2024 18:12
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Правила форума Совет форумчан
Нема на них Бандери...
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16.02.2024 17:43 Ответить
ідеш !!
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16.02.2024 20:04 Ответить
закрий хавало
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16.02.2024 20:15 Ответить
Слухайте Екхарта Толле, та буде всім щастя.
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16.02.2024 17:44 Ответить
Прохання до польських громадян зупинитися і не вестися на
рашинські заклики і окупацію нашої краіни ,
бо ви , поляки , наступні за кацапским сценарієм 😠
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16.02.2024 17:47 Ответить
в Польші зараз Туск вичищає "авгієві стайні" у владі, силових структурах. Тому і такий "дудісти" створюють уряду
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16.02.2024 19:42 Ответить
тільки туск міг би розігнати тих блокувальників від кордону. Однак не вважає за потрібне.
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16.02.2024 20:07 Ответить
"Українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі..." Навіщо такі закиди? Напали кацапи не на поляк, а на нас і нам потрібно було думати про оборону і про ведення торгівлі під час війни і укріплювати свою економіку. Але ми всі 5 років бездарної влади Херпіду укріплювали тільки дороги. Там всі наші гроші і всі нші можливості. Там всі наші ракети і дрони. А коли кацапи все перекрили, то всі свої проблоеми, крім мільйонів біженців вирішили перекинули на поляків та ще і заставляють їх мовчати, бо нам погно? То хто з вами на майбутнє буде доповлятися?
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16.02.2024 17:47 Ответить
6 листопада поляки відкрили другий фронт = 17.091939
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16.02.2024 17:55 Ответить
Українці вже не платять своїм життям? Чи може в Україні кошти на дорогах валяються? Якщо взялись робить добро то не лийте в нього кадку дьогтю, бо стає чорним й неприємним на запах, та й не одні поляки допомагають Україні, але як рухне не дай БОГ Україна, то поляки будуть першими на зуб *****. За спиною України зараз не тільки поляки, але всі це розуміють по різному. АРХ М
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16.02.2024 18:12 Ответить
Нет поляки первыми не будут они уже успели подготовиться в отличии от нашего членограя и раша вряд ли рискнёт на них напасть .Следующей будет Молдова .
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16.02.2024 18:16 Ответить
Пане , не грайте на боці мародерів. Бо мародери і шахраї не мають кольору і прапора. Ви запитали у своєї влади, чому фірми-одноднєвки скупили майже все зерно у наших фермерів за копійки і вивезли польським баригам-переробникам і продали чуть дорожче, щоб збагатитися самим, зробивши падіння рентабельності вирощування зерна в Польщі? Навели порядок вивозу зерна наша влада в наших компаніях? Про виявлені склади гуманітарної допомоги з Європи в наших містах чули? Там сотні тисяч тон спорченої продукції, яка безкоштовно мала бути передана людям. То то поляки зробили? Хтось поніс покарання? Ні, бо то люди влади, як і тут. Розвели тут бардак і мародерство, то не несіть його в Європу, не налаштовуйте європейців проти українців, бо там наших до 8 мільйонів, які тут натерпілися від "зеленого раю".
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16.02.2024 18:25 Ответить
Польським баригам? То де польська влада? Така як в Україні? В світі завжди існує ДВА ДУРНІ - один продає а інший купує, але обидва не до РАЮ. Розумні ЛЮДИ *****(баба Влада, бо "вона") замісь шапки не носять. АРХ М
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16.02.2024 18:43 Ответить
Впевнений, що польська влада розбереться зі своїми баригами і в цьому році і на наступний рік буде дуже обережно придивлятися до наших поставщиків зерна і не допустять такого бардака на майбутнє. Краще починайте думати і допомагати нашій владі, куди в майбутньому підкинути наше зерно. Бо поміж чесними фермерами в Україні і чесними в Польщі завжди знайдеться "зелене" хитре барижне, яке перепортить всі домовденності на злочин, виключно для своєї наживи.
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16.02.2024 18:56 Ответить
Вибачте, але ***** на ріпу вдягати не буду. Це справа НАРОДУ, якщо КОНСТИТУЦІЯ ТА ДЕРЖАВА НАРОДНА то НАРОД І ЇЇ ГАРАНТ У ВСЬОМУ, а не вибрані ним серкретутки. Не вміє їбать - нехай вчиться, ато ДУРНЕМ ПОМРЕ, а дурням зась до РАЮ. Пізно мені щось починати, мало часу засталось. АРХ М
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16.02.2024 19:05 Ответить
Я не знав, що пан знають купу таких цікавих слів.
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16.02.2024 19:26 Ответить
ЙДЕ ПЕРЕЗАНРУЗКА ВЛАДИ В ПОЛЬШІ. ВИГАНЯЮТЬ "ПІС"-овців ВІД КОРИТА . ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ.

У Польщі вже 18 років триває священна війна «Права і справедливості» та «Громадянської платформи». Усім здавалося, що ці вибори - вирішальне зіткнення. Але лідерів-переможців виявилося двоє: партія чинної влади та консерваторів «ПіС» та ліберальна «Громадянська платформа».

Ліберали вважали, якщо «ПіС» втретє переможе - це кінець польської демократії, яку останні вісім років демонтували. «ПіС» звикли, що вони при владі, що мають гроші, держкомпанії, і не хотіли це втрачати. Тому всі вважали, що це особливо важливі вибори для майбутнього Польщі.

«ПіС» має радіти, що за них ще готові голосувати. Здається, вони готові віддати владу.

Якщо говорити про передвиборчі кампанії партій, на що орієнтувалися «ПіС» та опозиція?

Кампанії цих партій будувалися на емоціях один до одного, не на пропозиціях покращення та розвитку країни.

«ПіС» хотіла показати, що голова «Громадянської платформи» Дональд Туск - це пекло, і якщо «платформа» прийде до влади, буде катастрофа. Що Туск все забере, продасться німцям та росіянам, Польща стане частиною Росії.

«Громадянська платформа» говорила, що з перемогою чинної влади ставатиме лише гірше в країні.

Наприкінці кампанії у кожному висловлюванні «ПіС» Туск зʼявлявся в негативному контексті. «Громадянська платформа» ж одумалася та налаштувалася на позитивніші ноти - як вони миритимуть населення після виборів, як розвиватимуть Польщу. Це людям сподобалося.

Але визначальним моментом стала підтримка інших партій. Без «Третього шляху» та «Нових лівих» (https://forbes.ua/news/u-polshchi-************-100-golosiv-na-parlamentskikh-viborakh-pravlyacha-partiya-peremogla-ale-vtratila-bilshist-u-seymi-17102023-16715 проголосували 14,4% та 8,61% виборців відповідно) про опозиційну коаліцію не можна було б і мріяти.

Ці дві партії у боротьбі «ПіС» і «Громадянської платформи» не брали участь, у них були серйозні передвиборчі кампанії.
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16.02.2024 19:48 Ответить
Так що заважає розігнати блокування?
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16.02.2024 20:08 Ответить
За 8 років в опозиції ПО (тепер частина КО) трохи очистилася від корупціонерів, тоді як ПІС ними наповнився.

Але звинувачення ПІСу в про-німецькості Туска - в значній мірі справедливі. Зараз Туск шукає приводу закрити проект побудови в Польщі АЕС (мали будувати американці) тоді, коли вся інша (чи там майже вся) Європа зрозуміла, що це є найекологічніша енергія. Теж він був дуже залежний від Меркель.
Тобто тепер можна очікувати, що Польща буде менш про-американська, але більш про-німецька. Це може бути не надто вигідно Україні в деяких питаннях. Особливо, якщо німці далі плекатимуть надії, що війна закінчиться і вони далі торгуватимуть з кацапією.

Але плюс - Туск не має захованої образи на українців, як Качинський мав історичну образу (що останньому не завадило допомогти Україні на початку війни, але виявлялося в деяких інших питаннях).
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16.02.2024 23:14 Ответить
Не Київ, а Україна. Що це за кацапські вкиди,*****?
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16.02.2024 17:49 Ответить
Як то кажуть: "Не минуло й півроку..."
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16.02.2024 17:53 Ответить
Тут тільки Волинська допоможе.
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16.02.2024 17:55 Ответить
Це з московитськиї ЗМІ так навчилися писати заголовки "Київ..."? В той час як це реакція МЗС України.
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16.02.2024 17:55 Ответить
Ну да .Посритесь ещё и с поляками на фоне тяжёлой ситации на фронте ,чтобы ещё и они начали блокировать не только зерно ,а и поставки военных грузов впридачу к неопределённости и затягиванию принятия закона о пакета помощи в штатах .Тогда уж точно победим.Стратеги офигеть кацапы хлопают в ладоши
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16.02.2024 17:59 Ответить
Перекрытие военных поставок равноценно вступлению в войну на стороне РФ. В принципе, перекрытие пунктов пропуска очень близко к тому.
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16.02.2024 18:14 Ответить
Пока что они военные грузы пропускают насколько я знаю .Не стоит нам подогревать конфликт ,а лучше договориться и пойти на вынужденные уступки иначе может быть хуже
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16.02.2024 18:19 Ответить
То це винні українці чи польські тварини що блокують кордон чому влада Польщі не наведе з ними лад?
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06.03.2024 17:00 Ответить
****, в нас є МЗС? А чого не дЄрьмак всемогутній? 😂
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16.02.2024 18:01 Ответить
А коли українське МЗС стало київським?
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16.02.2024 18:06 Ответить
Пожуйте еще сопли, пожуйте. Может бздешеки западловские смилостивятся над нами. Нужно сразу эмбарго вводить на польские товары, тогда только они зачешутся.
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16.02.2024 18:12 Ответить
Пипець - скільки кацапської срані сидить тут на форумі..........
падлюки.....................
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16.02.2024 18:16 Ответить
Руководители Польши всё активнее подмахивают *****.
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16.02.2024 18:20 Ответить
"Пан мер говорить бандерівською мовою": у Польщі прокоментували заяву Садового про розсипане зерно
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16.02.2024 18:24 Ответить
Маргінали є всюди.
Якщо глянути по цьому топіку, то більшість виючих "вони нас ненавидять" певно кацапські або подоляцькі боти, але 1 чи 2 з них можуть бути "щирими ляхоненависниками".

До речі, "вони нас ненавидять" - це суто кацапська фішка. Кацапу через горло не пролазять слова "я їх ненавижу", тому він їх заміняє на "вони нас ненавидять". На відміну від довільних європейських народів.
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16.02.2024 21:42 Ответить
я ненавижу поляков. Горите в аду, твари! вместе с кацапами
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17.02.2024 00:46 Ответить
До однієї з митниць на українсько-польському кордоні сьогодні черга вантажівок на понад 12 км... Поляки "вчасно" вдарили нам у спину, як і кілька разів у 1918-20 роках.
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16.02.2024 18:43 Ответить
В Польщі "кацапські онучі" застосовують ту ж саму тактику - до кожної теми, яка стосується України прилітають "але ж Волинь!!"
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16.02.2024 21:44 Ответить
"Київ вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі, - МЗС.". Всі мають дивитися і прислухатися до Києва? З якого переляку? На днях наша доблєсная розвідка заявила, що не випустила Порошенко і ще декілька опозиційних депутатів до Німеччини, бо там їх зразу мали вбити. Оце так турбота. Не те що там в них. Захист має кожна родина...вчіться німці і поляки. Якщо мало кацапських ракет, то влада надасть на кожного до 30 великих чоловіків, які натикають відеокамер в жіночі туалети, спальні і будуть підглядати. Та купіть їм вже фільми для дорослих, чи киньте друзяці Володі Херпіду Нетряпковичу пані кравец пару сот мільйонів, хай назнімає.
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16.02.2024 18:49 Ответить
пшекотроль,скільки тобі злотих платять бардзо моцниє ляхрольніки?
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16.02.2024 20:05 Ответить
Таких, як ти, в Польщі називають "кацапська онуча", вони і блокують кордони, за 200-300 зл. в добу;
і теж як ти можеш думати, що служиш Подоляку, а насправді він тільки посередник між тобою та кацапами, так і глупіші з них вважають, що блокування кордонів - це благо для Польщі... а насправді, для кацапів.
Але теж багато польских селян (рольніци) по цілій Польщі блокують магістралі (в якийсь день в 250 місцях заблокували, в інших 300+ ).
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16.02.2024 21:16 Ответить
Мало кого хвилює, що там дратує пшеків. Я особисто в них бував, працював там. Знаю, як там ставляться. Раз через раз, як до лайна. Опцокрайовцями називають. А як какмера не бачить, можуть і потовкти. Я особисто маю на них зуб. До німців працювати не поїдуть, бо знають, що ті їх не *******. Тут все закономірно.
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16.02.2024 20:06 Ответить
" А як какмера не бачить, можуть і потовкти. " - ну це ти попав на кресов'яків, або на конфедератів. В місцевостях, де поліція слаба, варто щось мати з собою на такі випадки.
Але щодо "раз через раз" - це перебільшуєш... ну може, таке враження складається в річницю волинських подій, коли Качинський влаштовував всій Польщі 2-3 дні ненависті до українців.
Жив в місцевості, де % українофобів мабуть найбільший, і моя оцінка їх к-сті - 5-7% від популяції.
Давніше оцінював в 2-3%, але за Качинського к-сть постійно накручених на історії трохи зросла.
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16.02.2024 21:25 Ответить
Де б не був. Усюди сьорбнув. Одного тлумив прямо в мрозні, бо паскуди просто роботу не давали нормально робити. Я знаю, сраних пшеків. Сцикуні і дуже борзі пани.
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16.02.2024 21:43 Ответить
Зараз Зеленський, знову, поїде з поляками брататися. А я завжди казав, що всі ці братання з сусідами, ні до чого хорошого не доведуть.
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16.02.2024 20:11 Ответить
Він не їздить брататися, він випускає відосики, "кошмарить" їх публічними звинувачуваннями. Як це вчора зробив, а нині наше МЗС повторило. Щоб поставити їх політиків у ситуацію, коли виборці починають почуватися скривдженими, і вимагають якоїсь відповіді від політиків.
З Британією, і з попередньою польскою владою так вже посварився.
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16.02.2024 21:31 Ответить
Для співчуваючим бідним польським фермерам, я нагадаю, що від блокування кордону, зростають витрати на логістику, відповідно зростають ціни в наших магазинах. Тобто продажна польска писдота знищує не тільки українську економіку, але й робить для пересічного українця життя значно дорожчим.

Якщо коротко, то після рашистів, поляки зараз лідери у світі по кількості збитків завданих українській економіці
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16.02.2024 20:15 Ответить
Слухай Ху*ло недороблено, годі висери розмазувати свої як кацапи розмазували своє лайно по стінам українських осель в Ірпені.
Поляки нащі найближчі союзники і надали ЗСУ дохрєна тяжкої зброї безкоштовно, тому тобі треба язик укоротити хірургіно.
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16.02.2024 21:47 Ответить
Ляхи ніколи не були нам друзями!!! Більшість з них мають думку про нас ідетничну кацапам!!!
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16.02.2024 20:34 Ответить
Кацапська пропаганда. Знайомі з різних партій допомагали ЗСУ.
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16.02.2024 21:27 Ответить
Дебіл, ти випадково не з Зе марафону утік ?
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16.02.2024 21:48 Ответить
Київ вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі, - МЗС Джерело:

Зе ВЛАДА В ШОЦІ - ЇЙ ЗАВАЖАЮТЬ ЗАРОБЛЯТИ МІЛІАРДИ НА ЗЕРНІ ЩОБ ПОКЛАСТИ ЦІ ГРОЩІ В ОФШОРИ 😆

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16.02.2024 21:43 Ответить
 
 