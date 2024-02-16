Нужно вернуться к американскому ленд-лизу для Украины, - депутат Европарламента Ауштрявичюс
Депутат Европейского парламента от Литовской Республики Пятрас Ауштрявичюс (EPP) предложил вернуться к формату американского ленд-лиза с целью обеспечения Украины необходимым вооружением.
Соответствующее заявление европарламентарий сделал в интервью Guildhall, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, я по-прежнему твердо верю, что здравый смысл и чувство ответственности возобладают на Западе, и решение о помощи Украине найдет поддержку в обеих палатах Конгресса США. Возможно, это будет меньше 60 миллиардов долларов, но я твердо верю, что это будет существенная сумма. В противном случае США отойдут от собственной очень прочной позиции, построенной ранее – ценности демократии и борьбы за суверенитет государств-партнеров", – заявил политик.
Евродепутат отметил, что у Соединенных Штатов Америки достаточно запасов менее современных вооружений, которые не менее необходимы Украине и предложил вернуться к формату ленд-лиза.
"Говоря о способах решения вызова обеспечения Украины вооружением – это ответственность политиков выходить с новым видением и креативными идеями. Почему бы не вернуться к инструменту американского ленд-лиза для вооружения Украины", – подытожил Ауштрявичюс.
Пожалуйста, подождите...
а може кращє в 1917 ну не нажратися?
тримайте Цусіму 2!
хоч ікони пиши,
от тільки щокі на плечі ложаться...
плечі-щоки? - 2 нуль в пользу щок!
Тому вони за гроші.
а хіба в Україні були грoші за патрон заплатити?
і да за Будaпешт - Україна відала боєговкі не штатам - саме рашкі.
давайте памьятати
Тому, Зе , канешно, не при делах… але кєш е кеш…
Він закінчився у 2023 році.
дійсно він був принятий, але ніколи не використовуйся
ps на Бахмутському напрямку кацапи вже фактично зайшли в Часів яр...
І ось тепер і в Європі, і в Америці знов повертаються до лендлізу.
В США « республіканський» конгрес тупо пішов «на канікули»!!! До кінця місяця.
Після цего трампісти вигадають ще щось…
то безкутну зуй знає з якого кута витягнете,
то вам безплатно не з згода.
може надавати і ще доплачувати?
но что бы вернуться к американскому ленд-лизу, сперва нужно взять мародеров за яйца по 17