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Европарламент (1778) США (24808) Ауштревичюс Пятрас (25) ленд-лиз (36)

Нужно вернуться к американскому ленд-лизу для Украины, - депутат Европарламента Ауштрявичюс

ауштрявічюс

Депутат Европейского парламента от Литовской Республики Пятрас Ауштрявичюс (EPP) предложил вернуться к формату американского ленд-лиза с целью обеспечения Украины необходимым вооружением.

Соответствующее заявление европарламентарий сделал в интервью Guildhall, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, я по-прежнему твердо верю, что здравый смысл и чувство ответственности возобладают на Западе, и решение о помощи Украине найдет поддержку в обеих палатах Конгресса США. Возможно, это будет меньше 60 миллиардов долларов, но я твердо верю, что это будет существенная сумма. В противном случае США отойдут от собственной очень прочной позиции, построенной ранее – ценности демократии и борьбы за суверенитет государств-партнеров", – заявил политик.

Евродепутат отметил, что у Соединенных Штатов Америки достаточно запасов менее современных вооружений, которые не менее необходимы Украине и предложил вернуться к формату ленд-лиза.

"Говоря о способах решения вызова обеспечения Украины вооружением – это ответственность политиков выходить с новым видением и креативными идеями. Почему бы не вернуться к инструменту американского ленд-лиза для вооружения Украины", – подытожил Ауштрявичюс.

Читайте также: Конгресс США на этой неделе должен рассмотреть поправку о продлении ленд-лиза для Украины, - Маркарова
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Топ комментарии
+5
Через труп Зєлєнского, бо саме він "чомусь" категорично відмовився від цього формату на самому початку повномасштабки.
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16.02.2024 20:13
+4
Потрібно повернутися в 1991 і не давати росії курячого м'яса, щоб виздихали
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16.02.2024 20:10
+3
буба не причому - світла людина,
хоч ікони пиши,
от тільки щокі на плечі ложаться...
плечі-щоки? - 2 нуль в пользу щок!
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16.02.2024 20:31
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потрібно переґосувати 19 рік.
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16.02.2024 20:05 Ответить
бачу бачу срасіянця кримсько надводного підводника..,
а може кращє в 1917 ну не нажратися?
тримайте Цусіму 2!
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16.02.2024 20:24 Ответить
повернутися до американського ленд-лізу для України можна, але тільки через труп Байдена
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16.02.2024 20:05 Ответить
Через труп Зєлєнского, бо саме він "чомусь" категорично відмовився від цього формату на самому початку повномасштабки.
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16.02.2024 20:13 Ответить
буба не причому - світла людина,
хоч ікони пиши,
от тільки щокі на плечі ложаться...
плечі-щоки? - 2 нуль в пользу щок!
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16.02.2024 20:31 Ответить
З ленд лизу Ермак нічого не вкраде…

Тому вони за гроші.
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16.02.2024 20:54 Ответить
Ось що завгодно, але до відмови Байдена від Ленд Ліза Зеленський не має стосунку
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16.02.2024 20:55 Ответить
так він же на шару надавав - теж погано?
а хіба в Україні були грoші за патрон заплатити?
і да за Будaпешт - Україна відала боєговкі не штатам - саме рашкі.
давайте памьятати
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16.02.2024 20:41 Ответить
Закон про Ленд Лізу для України має пункт про те, що Україна не зобов'язана платити за поставлену допомогу. Але при цьому формат закону практично не обмежував Україну у виборі зброї. Що категорично не влаштовувало Байдена
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16.02.2024 20:57 Ответить
точно довбень з пунктом
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16.02.2024 21:04 Ответить
Рішення про відмову від ленд лизу Байден не мог прийняти без України. Вона на це погодилась…

Тому, Зе , канешно, не при делах… але кєш е кеш…
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16.02.2024 22:11 Ответить
Ніхто Україну не питав, хоче вона це чи ні. Байден просто викинув закон у сміття
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16.02.2024 23:48 Ответить
Так ленд - ліз повернувся до Украіни задніми грудьми
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16.02.2024 20:06 Ответить
Його ніколи не було. Була тільки пропозиція від якої Зєлєнскій відмовився.
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16.02.2024 20:15 Ответить
Закон про ленд ліз був!
Він закінчився у 2023 році.

дійсно він був принятий, але ніколи не використовуйся
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16.02.2024 22:13 Ответить
повернутися до того, чого не було. клас.
ps на Бахмутському напрямку кацапи вже фактично зайшли в Часів яр...
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16.02.2024 20:07 Ответить
подивився на deep state там до Часового Яру дуже далеко.
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16.02.2024 20:29 Ответить
Вони вже в 4-ох кілометрах від Часового Яру.
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16.02.2024 20:32 Ответить
Вони вже цілий рік як в 4 км. від Часового Яру.
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16.02.2024 20:34 Ответить
навіщо мені deep state? кілька годин розмовляв з командиром взводу, який як раз там воює. кацапам вже до Часового Яру кілометр, або менше.
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16.02.2024 22:44 Ответить
Для чого ти ****** якшо фронт там за останній рік просунувся не більше ніж на 1 км? По діп стейт це видно чудово.
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17.02.2024 00:11 Ответить
Потрібно повернутися в 1991 і не давати росії курячого м'яса, щоб виздихали
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16.02.2024 20:10 Ответить
А скільки ж тут на лендліз лили бруду. І нам він не потрібен (бо за нього треба платити), і що PDA вигідніше, і що під лендліз грошей не дають...

І ось тепер і в Європі, і в Америці знов повертаються до лендлізу.
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16.02.2024 20:13 Ответить
Поки, надаль, ніхто не повертаються до ленд- Лізу. Ні ЕС, ні США.

В США « республіканський» конгрес тупо пішов «на канікули»!!! До кінця місяця.

Після цего трампісти вигадають ще щось…
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16.02.2024 20:21 Ответить
мая 9те відшашликують, ну от вони такі..
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16.02.2024 21:06 Ответить
Байден не дав по ленд лізу ні патрона. Так шо толку з того ленд лізу якшо Байден все блокує?
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16.02.2024 20:31 Ответить
Пане євродепутат, ви думайте шо будете робити коли містер руда сальна голова і його сектанти зайдуть білий дім. Пора прощатись з ілюзіями
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16.02.2024 20:35 Ответить
Сенс? Запитів по минулому ленд-лізу не було. Нинішня україська влада про нього і не згадує.
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16.02.2024 20:36 Ответить
Повернутися і поржати з нього..
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16.02.2024 20:37 Ответить
А Зеленський нічого не сказав за ленд-ліз. Його все влаштовує.
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16.02.2024 20:41 Ответить
Это было ясно с самого начала. Спасибо тупым советникам Байдена что его нет.
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16.02.2024 20:45 Ответить
пацани, ви мене пугаєте,
то безкутну зуй знає з якого кута витягнете,
то вам безплатно не з згода.
може надавати і ще доплачувати?
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16.02.2024 20:58 Ответить
Бажано. Заздалегідь вдячні!
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16.02.2024 21:10 Ответить
так ми вже, бляха, і на це згодні...
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16.02.2024 21:00 Ответить
Якшо буратінка не просить, тоді приходиться партнерам-литовцям це робити.
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16.02.2024 21:08 Ответить
Повернутись можна туди , де вже був . А ленд-лізу не було . Швець розпинається , що ленд-ліз - це та ж сама допомога , що й надавалась , тільки не бекоштовно . А в моєму понятті - ні . Україна закуповує все , що їй потрібно і використовує без обмежень - це вже її зброя . А нинішня ситуація , коли проти КАБів нема протидії - це знущання над Украіною . Таку війну не можна виграти .
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16.02.2024 21:43 Ответить
идея хорошая
но что бы вернуться к американскому ленд-лизу, сперва нужно взять мародеров за яйца по 17
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17.02.2024 01:01 Ответить
кстати, США не дали по закону о лендлизе ни копейки, надо с них спросить, почему.
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17.02.2024 04:35 Ответить
Основне в ленд лізі - можливість поставки всього, що потрібно для війни. Там є свої нюанси, але там немає ЖИВИХ ГРОШЕЙ. А що тоді пиз...ти? Так нафіг бубочці цей ленд ліз?
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17.02.2024 07:00 Ответить
 
 