Нужно вернуться к американскому ленд-лизу для Украины, - депутат Европарламента Ауштрявичюс

Депутат Европейского парламента от Литовской Республики Пятрас Ауштрявичюс (EPP) предложил вернуться к формату американского ленд-лиза с целью обеспечения Украины необходимым вооружением.

Соответствующее заявление европарламентарий сделал в интервью Guildhall, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, я по-прежнему твердо верю, что здравый смысл и чувство ответственности возобладают на Западе, и решение о помощи Украине найдет поддержку в обеих палатах Конгресса США. Возможно, это будет меньше 60 миллиардов долларов, но я твердо верю, что это будет существенная сумма. В противном случае США отойдут от собственной очень прочной позиции, построенной ранее – ценности демократии и борьбы за суверенитет государств-партнеров", – заявил политик.

Евродепутат отметил, что у Соединенных Штатов Америки достаточно запасов менее современных вооружений, которые не менее необходимы Украине и предложил вернуться к формату ленд-лиза.

"Говоря о способах решения вызова обеспечения Украины вооружением – это ответственность политиков выходить с новым видением и креативными идеями. Почему бы не вернуться к инструменту американского ленд-лиза для вооружения Украины", – подытожил Ауштрявичюс.

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