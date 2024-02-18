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Бутусов Юрий (4250) Авдеевка (2441)

Авдеевка: Оборона и выход ВСУ | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует выход ВСУ из Авдеевки 17 февраля 2024 года.

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Топ комментарии
+42
Висновок один:

Після втечі з великими втратами з Авдіївки і відмови Залужному у впорядкованому виході з Авдіївки, Зеленеський повинен застрелитися
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18.02.2024 22:51
+32
Идиот, Залужный ещё в декабре требовал отхода из Авдеевки - без ротации, без ЕДИНОГО отдыха за два года, без ресурсов, без ничего, там оставаться = убийство. Но Бонапарт решил иначе и уволил Залужного.
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19.02.2024 00:19
+22
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18.02.2024 23:11
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Правила форума Совет форумчан
Ну нарешті! Я вже зачекався!
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18.02.2024 22:04 Ответить
Підписуємо Петицію до Байдена щодо конфіскаціїї росіянських активів на користь України! На корсть ЗСУ !

Підписати Петицію на цю адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbEVwOVJnRGtSR2hsN3Bqa2tzSXJLS3diUmYzd3xBQ3Jtc0tuTkEwNDAySHJ4MlQ3SEc1ZGpwY3E3enNNRmJJYjZ3MXdBeXVHYmh2Mjh5a1ZKZjF4OWN4OFdfbGtXc21WSGJmTXR1UEgtVERBRmw1Q2Y4bENTWm96MU1lMC0zRmlzTWE5bFdQajVodmgyeWYtWFRRdw&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX https://chng.it/YDGxxPXVmX Праворуч заповнити 1) Ім'я, 2) Прізвище, 3) Електронна адреса Натиснути червону кнопку Sign this petition Або використовуйте QR код ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.

Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
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18.02.2024 22:36 Ответить
загону Дельта на Блекхоках на півгодини роботи....
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19.02.2024 00:24 Ответить
Вже підписав. Все дуже просто і займає хвилину часу. не як в нас. Приєднуйтесь, це дійсно дуже важливо.
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19.02.2024 08:57 Ответить
A чого відео не доступне ?
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18.02.2024 22:43 Ответить
Висновок один:

Після втечі з великими втратами з Авдіївки і відмови Залужному у впорядкованому виході з Авдіївки, Зеленеський повинен застрелитися
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18.02.2024 22:51 Ответить
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18.02.2024 23:11 Ответить
Мабуть помстився за своїх друзів, яких комбриг пустив на м'ясо
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18.02.2024 23:17 Ответить
Це іпсо, Кашеварова написала спростування.
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18.02.2024 23:46 Ответить
може це спростування є іпсо? такі "спростування" там часто пишуться при приставленому до скроні пістолета під диктовку гебні. тому хтозна..
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19.02.2024 00:54 Ответить
Все може бути. Я просто ніколи не впускаю нагоди підвищувати якість праці наших іпсо, дуже часто вони працюють топорно і сідають в лужу. Тому ті хто сидить під Львовом в затишній в/ч і все це пише числючись в ЗСУ, мають виправдовувати свій статус і умови служби, а якщо нє, то третя штурмова зачекалася.
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19.02.2024 01:23 Ответить
Зеленеський дезертир !
він застрелитись не може, тільки втопитися в дальнєм сортірчікє

.
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18.02.2024 23:53 Ответить
дякуємо пане Юрію за надзвичайно гірку, але ПРАВДУ.....
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19.02.2024 00:03 Ответить
Придурок, ты хоть слышал что Бутусов говорил. Жопа в Авдеевке еще при Залужном наступила. И Залужный нихрена не сделал чтобы ситуацию исправить
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19.02.2024 00:15 Ответить
Идиот, Залужный ещё в декабре требовал отхода из Авдеевки - без ротации, без ЕДИНОГО отдыха за два года, без ресурсов, без ничего, там оставаться = убийство. Но Бонапарт решил иначе и уволил Залужного.
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19.02.2024 00:19 Ответить
вы умный, главком руководит войсками, а цементом, лопатами и бревнами руководит ваш Умеров с Зелей
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19.02.2024 00:34 Ответить
"Идиот, Залужный ещё в декабре требовал отхода из Авдеевки - без ротации, без ЕДИНОГО отдыха за два года, без ресурсов, без ничего, там оставаться = убийство. "
Він не наполягав, а припускав можливість відходу. "https://www.slovoidilo.ua/2023/12/26/novyna/bezpeka/zaluzhnyj-pro-oboronu-avdiyivky-yakshho-syl-nedostatno-krashhe-zberehty-lyudej-a-vzhe-potim-vidvoyuvaty «Нам дорогий кожен клаптик нашої землі. Чи то Бахмут, чи Авдіївка - оборонятимемо рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил буде недостатньо і бачитимемо, що краще зберегти людей - звичайно, ми таке рішення ухвалимо та збережемо людей, а потім відвоюємо. Все залежатиме від ситуації», - сказав Залужний. "
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19.02.2024 08:36 Ответить
що може зробити Головнокомандуючий ЗСУ без екскватора ?

взяти лопату і самому копати лінію манергейма-суровікіна?

теж варіант... курва
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19.02.2024 00:21 Ответить
А кто ему должен был дать ескаватор? Да и когда он требовал что ему нужен трактор? Зато нам постоянно ссали в уши что на фронте все в порядке все пад кантролем. Ето же не мои слова.
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19.02.2024 00:29 Ответить
а вот дійсно ХТО має дати Головнокомандуючому Генералу Залужному екскаватор ?
і не один, і не сто, а тисячі одиниць будівельної ТЕХНІКИ. РОБІТНИКІВ і МАТЕРІАЛІВ ?

ЗЄльону купу гівна в Україні....

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19.02.2024 01:48 Ответить
В нього е служби тилу і забезпечення, там тисячі людей, сотні полковників і генералів, дуже добре себе почувають в тилу. Ти не знав
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19.02.2024 09:54 Ответить
"а ще одних курьєрів сто тисяч",

але екскаватори та цемент солдатам по раціону НЕ положений
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19.02.2024 14:38 Ответить
Є цілі інженерні війська, генерал очолює, ти не знав?
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19.02.2024 15:42 Ответить
Ермак ещё прошлым летом подчинил управление войсками Ставке Верховного Зекомандующего.
Авдеевка - это северная сторона взлётки аэропорта Донецка и была укреплена, как ничто другое.
Укреплена ДО Зе, и даже Зе не смог это полностью снести и разминировать, как Чонгар и побережье Мариуполя. И держалась на том два года непрерывных штурмов рузни.

А сейчас, герою россии Ермаку нужны перевыборы и Пу и Зе. И перемирие, для этого.

Печерский холм "..в офисе Ермака называют Авдеевку не иначе как «необходимой жертвой для выхода на перемирие с Москвой». У Ермака уверяют, что отдача Путину Авдеевки станет той «перемогой», которая нужна президенту России для оглашения спецоперации завершенной..."

(это бывшиеЗе постили ещё 28.01.2024)
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19.02.2024 05:46 Ответить
Та ти шо, це тобі маргоша сімонян сказала? А чого Залужний про це нічого не знав?
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19.02.2024 10:23 Ответить
Зелено-Сирські Їрмаки
https://www.facebook.com/reel/345264898488799?fs=e&s=cl&mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v кинули поранених https://www.facebook.com/reel/345264898488799?fs=e&s=cl&mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v у Авдіївці https://www.facebook.com/reel/345264898488799?fs=e&s=cl&mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v .

Samarska
Те відео, що рузня виклала.. Де багато наших загиблих хлопців.. Ви бачили, звісно.
Це ж реально неможливо перетравити людським серцем. Є ж, мабуть, межа будь-яким внутрішнім ресурсам.
їх там багато, вони такі якісь.. великі.
Впевнена, що гарні. Лежать в різні сторони.
Такі мертві..Вчора ще були живі.
Рузня бродить, знімає «вірних до кінця». Така наруга, таке знущання над тілами. Коли вони будуть передані рідним?
Щось я ніхера, вибачте, не розумію. 3 Азовсталі наказом про збереження життя (!) здали людей на нелюдські катування, гвалтування, голодомор..
Недавні події також пояснили турботою про «людський ресурс».Якщо була турбота, то чому так багато загиблих-великих, гарних,.. мертвих?
Той, хто мріяв увійти в історію з Великим Будівництвом, увійде в неї з Великим Гробівництвом.
Це вже очевидно.
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19.02.2024 10:52 Ответить
На війні гинуть люди, виграє найжорстокіший, ****** на рожевих поні скачуть нах.
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19.02.2024 11:25 Ответить
Коли ти на ній загинеш, подивимось що скажеш.
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19.02.2024 12:24 Ответить
Всі помруть, спитай у Заратустри, хтось в бою, ти обісцяним в канаві…
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19.02.2024 15:43 Ответить
Я вже бачу як ти декілька разів вмер, бойовик **** недоношений. Сєря.
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19.02.2024 15:51 Ответить
Я тут до чого, так говорить Заратустра!!!
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19.02.2024 16:39 Ответить
Носов , твій Ермак , заявляв , що всі рішення приймає виключно « ставка» НЕДОсраліна ЗЕЛЕНСЬКОГО ! А копати траншеї мають , ті хто ПІД ЧАС ВІЙНИ БУДУЮТЬ непотрібні дороги І ПАРАЛЕЛЬНО ТИРЯТЬ МІЛЬЕНИ з бюджету - кабмін
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19.02.2024 19:37 Ответить
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19.02.2024 05:30 Ответить
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18.02.2024 23:15 Ответить
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18.02.2024 23:16 Ответить
Орки і жарили навздогін, вони публікують про цей розстріл відео. Все як в Іловайську
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18.02.2024 23:21 Ответить
Якщо щось і жарили, то тільки твое гузло...
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19.02.2024 10:25 Ответить
Ким невраховані,недооцінене і зайві сподівання?Чому ці люди мають право приймати свої недолугі рішення? Якщо , звичайно, здогадуєтесь.
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19.02.2024 04:39 Ответить
1 млн.дронів на 2024?(то в місяць 80 тисяч,а отже могли і в Авдіївці бути застосовані(
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18.02.2024 23:16 Ответить
Я ж казав ще вчора ніякого відходу не було , була втеча тих хто зміг !

підари всякі розказувпли про незначні втрати і потраплчння в полон

Коротше без Залужного нам .......... !
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18.02.2024 23:21 Ответить
Коротше Залужний - Президент України !
бо без Залужного нам .......... !
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19.02.2024 00:28 Ответить
той випадок, коли місто не шкода, як і вату, що його населяла, а шкода українських воїнів
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18.02.2024 23:39 Ответить
За таким принципом можна здати всю Україну. Це просто тупе виправдовування бездарності або зради керівництва.
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19.02.2024 09:11 Ответить
Висновок другий. Він полягає у тому, що ЗСУ на сьогодні має лише одну перевагу перед рашистами на полі бою - героїзм та самопожертва! У всіх інших компонентах ******** війни росіяни переважають ЗСУ, причому істотно! Аби цього не було - Авдіївка б була наша. А вона - у ворога!
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18.02.2024 23:45 Ответить
після звільнення пана Генерала Залужного щезла і військова майстерність

залишився тільки героїзм наших Воїнів

так війна НЕ РОБИТЬСЯ, панове українці - передохнемо із ЗЄльоним наполеончиком !
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19.02.2024 00:11 Ответить
За добу щезла майстерність? Таблетки прийми, і марш в палату...
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19.02.2024 10:28 Ответить
ЗЄбєня "освіжив" наш Генштаб та військове керівництво гірше будь-якого кацапського кинджалу
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19.02.2024 14:44 Ответить
Не плач, дам калач.
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19.02.2024 15:38 Ответить
Організовано це точно не виглядає. Схоже на інерцію в командуванні, що не хоче брати на себе відповідальність.
Чим більше кажуть по цінність життя, тим більше виходить його марнувати.
Полонені що мають думати.
Шлях, який вже на був безпечний для маневру.
В якомусь заголовку - несли бк. Десь треба медзасоби. А десь про чисельність ворогів.
З усього видно, що це дуже жертовна і безвідповідальна дія.
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18.02.2024 23:46 Ответить
Умерову разом із Зеленським, два виходи, перший простий і короткий, а другий, через відставку, без аплодисментів Батьків загиблих Захисників, та до Суду!
ГенПрокурор, дивно та якось розгублено, лупає на свої обов'язки … та тягне на безвідповідальність за убивство Українців в Авдіївці!!
Стефанчука з ВРУ, теж чекають Українці, з посади…
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18.02.2024 23:48 Ответить
Якщо в ближньому майбутньому ми не почуємо кілька грандіозних вибухів закладок зсередини Коксохіму, то я навіть не знаю, як це назвати - Авдіївку тримали в невигідних умовах місяцями, Коксохім здали без бою
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18.02.2024 23:52 Ответить
+ 100 !!!
Коксохім може й не Азовсталь, але поза ним - чистий степ і вітер свище.
ніяких "заранее подговленных позиций" схоже немає ні буя !

Коксохім просрали бо пізно завели 3-тю штурмову
сирський-просирський, плять!
це треба вміти, курва !
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19.02.2024 00:19 Ответить
Залужного зняли за 2 доби до розділення міста на 2 анклави. Якщо треба було раніше, то це при Залужному тоді. Чому його не згадуєте?
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19.02.2024 01:21 Ответить
в Україні були ДВА ЗСУ - Генерала Залужного і сирського-просирського

давайте відокремлювати котлетку від ЗЄліних мух !

.
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19.02.2024 01:53 Ответить
Таак так так. Тобто Головнокомандуючий не врятував хлопців і нічого не зробив? Навіть нічого не сказав? Навіть після звільнення?

Ох уж ці прохолодні історії про одного генерала, хто за все добре і про іншого, який за все погане. Це ж який треба мати мозок равлика, щоб цю маячню продукувать і тим більше вірить в це?
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19.02.2024 05:24 Ответить
Спамь дебіла.
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19.02.2024 10:30 Ответить
Все вірно.

Новий головнокомандувач сирський-просирський кинув поранених а Авдіївці
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19.02.2024 14:48 Ответить
Тоді виходить Залужний кинув в Маріуполі? Така ваша логіка? Чи цей генерал за все хороше?
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19.02.2024 15:22 Ответить
Да уж!
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19.02.2024 00:51 Ответить
В чем отличие от *****?
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19.02.2024 02:31 Ответить
Не было гвоздя- Подкова Пропала.
Не было подковы - Лошадь Захромала.
Лошадь захромала - Командир Убит.
Конница разбита - Армия Бежит.
Враг вступает в город, Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице Не было гвоздя

Не было второй дороги
Пропала Авдеевка!
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19.02.2024 04:33 Ответить
Первый штурм Авдеевки Маазолейные обезьяны🦍👹👺 Вермахта начали 7 марта 2014....👽👽👽
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19.02.2024 08:11 Ответить
Мені цікаво де західна зброя. Коли стояли на кордоні- я думав що вона на Донбасі, тут потрібніша. З ДРГ-шками ми і з калашами впорувалися. А зараз ми на цьому й....му Донбасі з тими ж калашами, під градами йдемо на танки, люто псуючи фарбу на тих танках і помираючи штабелями. Добре що патронів з кацапа зняв півтисячі і дві гранати. Ще одну в старшини спи...див.
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19.02.2024 06:35 Ответить
https://youtu.be/6WCOnfAeovI?si=U5vRpIRXaU3pQ51j ...

Немного о татаровых Гетьманцевых и прочих слугах Сивковичах дЕрмака...
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19.02.2024 08:08 Ответить
У нас бездарні генерали і бюрократична система в армії цих генералів тільки підносить вище і вище.
А БР-ку 3-й штурмовій не відкривали - бо гроші економили. Худоба.
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19.02.2024 09:08 Ответить
Після спланованого відходу виявилось, що друга лінія оборони відсутня!!!
Зате нам гучно і пафосно анонсовували фортифікації.
Авдіївка це не лише втрата зручної позиції, це ще і передвиборча акція кацапів. І невідомо що гірше.
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19.02.2024 10:58 Ответить
Юра, ну Ви ж розумієте - у 2022 на нашому боці була "інтелектуальна перевага", бо рішення приймались на рівні командирів бригад, батальонів і, навіть, рот. Звідси висока маневреність, висока швидкість прийняття рішень.
Як тільки керування військами повернулось у штабні кабінети, до полковників і генералів, вся інтелектуальна перевага зникла.
Бо академія імені фрунзе - вона і в Африці академія імені фрунзе...
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19.02.2024 11:38 Ответить
Зеленский руководит Украйной как Кварталом 95 ,что хочу ,то и ворочу .Он уже давно олигарх и там схемы заноса денег и откаты не хуже,чем у россиян. Власть ни Зеленский ни Ермак уже добровольно не отдаст. Если будут выборы, они подтасуют как им надо и этот дуэт дальше рулит страной . Украйнцам скорей всего опять придется применить силу ,если конешно она еще будет или никто незнает что ждет нас.
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19.02.2024 14:05 Ответить
Хтось наш прапор зі знаку в Авдіївці зняв? За нього ж хлопці самі гроші платили!
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19.02.2024 18:02 Ответить
---" С потерей москвьі---еще НЕ потеряна россия "
Із директиви М. Кутузова; 13 вересня 1812р. у Філях...
Щоб здолати серйозного супротивника --потрібно дотошно вивчити всі його повадки.звичаї...
стратегію ворога. а вже потім давати копоті...( До речі саме Запорізькі козаки навчили московитів конати від їх флангових лещат у битвах : під Оршою -1514 р.під орудою князя Острозького; під Єлецем в 1618р за керівництва гетьмана П. Коношевича--Сагайдачного ; крах під Конотопом . стараннями Гетьмана І.Виговського-у 1659р. ) Висновок : кацапидли від козацьких клізм--мають гірку пам*ять і таки сумлінно вчаться на помилках --це НЕ наші ЗЕ-комбінатори--гешефтники !!!( котел за котлом..)
Баталії під Бородіно у 1812р.із Наполіоном-- засвідчили. що для московитів число їх втрат ( убієнних. зкалічених) ажніяк НЕ хвилює ( Щогодини вони втрачали по-8.5 тис та втім це їх НЕ спиняло ...по своїх же трупаках вони перли і перли.як сьогодні...) Дописувачі мали б уважніше прочитати висновки--спостереження Бутусова Ю. щодо причин втрати Авдіївки за результатами його живого спілкування. віч-на-віч . із воїнами--захисниками міста
Заслуговоють .особливої уваги : 1) зволікання із ротаціями. тобто смертельна втома на
тлі систематичного оновлення свіжих сил ворога...тобто НЕ гаразди із мобілізацією;
2) цілковитий хаос в плануванні та реального будівництва укріп-споруд . як 2-ої так і-3 -ої ліній оборони . натомість у кацапидлів --це на висоті ; 3) систематичні збої із доставкою засобів враження ( снарядів .і.т.і ) Та найболючіше . як видно . що вразило
Юрія-так--це збайдужілі " гастролі " наших ВЕРХОВНИХ керманичів ( ЗЕ-омана та його НЕ змінного зброєносця -Єрмака... які двічі приїжджали в Авдіївку і так поважно знайомилися із потребами оборони. ніби щось там обіцяли під відосики тай тільки...Одним словом:---
це прямо якісь ЛУЗЕРИ. а НЕ керівництво... ( НЕ стримався він ...) Перепрошую. якщо НЕ дослівно !!!
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19.02.2024 20:37 Ответить
Усі, хто думає, що за Авдос, Бахмут, Солєдар, Сєвєродонецьк, Попасну тощо хтось у вищому керівництві понесе покарання, як би то сказати дуже м'яко, помиляється.
Читайте закон України "Про оборону України"
"Стаття 1.

бойовий імунітет - звільнення військового командування, військовослужбовців, поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції України, добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України, працівників правоохоронних органів, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні України, осіб, визначених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2114-20 Законом України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", від відповідальності, у тому числі кримінальної, за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, виконання інших завдань з оборони України із застосуванням будь-яких видів зброї (озброєння), настання яких з урахуванням розумної обачності неможливо було передбачити при плануванні та виконанні таких дій (завдань) або які охоплюються виправданим ризиком, крім випадків порушення законів та звичаїв війни або застосування збройної сили, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; "

Саме цю статтю буде застосовано до Сирського, Тарнавського, тощо.
Але це не буде застосовано до Романа Червінського.
"Мають право на помилку"
А ми - м'ясо. Безправне.
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19.02.2024 21:36 Ответить
Доповнення ...
" С потерей москвьі-- еще НЕ потеряна россия "
Маю фах : --інженер--будівельник. ( з досвідом проектування ; будівництва ) Проте :
на інтернет--сторінці щодо потреб подібних спеціалістів .для ЗСУ-- абсолютний --" 0 "І що це.як НЕ тупість. а вірніше-- умисне шкідництво! Адже всі служиві знають : --- Два солдата із стройбата--заміняють ЕКСКАВАТОР !
За димкою прожитих літ згадується :
На товстелезних колодах серед села --надвечір*я збираися діди минулих военних літ. Крутили козячі ніжки добротного самосаду і згадували свої баталії... Найбільшою повагою користувались ті що пройшли "ФІНСЬКУ " ( як правило без обморожених кінцівок.../ Як завше. розпочинав дід Данило :--- І що у них. отих Фінів було на отій лінії мініргейма ??? Наші бомби і снаряди відскакували від неї. як м*ячі...Ага. аж поки НЕ приїхав сам маршал ворошилов... До чого все це. запитаєте ВИ ? Я про те. що серйозний маленький . свободолюбивий . народ-ФІНИ -змогли збудувати непрохідні укріпспоруди і багатотисячна сталінська навала розбивалася . як вода об скелю ... і нехай з незначними поступками. та всеж відстояли свою ідентичність А що ж діється з нами ??? ЗЕ-влада прохіндеїв --все блокує ( ВР У навіть ЗУ на придбання пістоля. для самооборони від рашо насильників--гвалтівників заблокувала!!! )
Якщо і розблокують. то лише за умови: ЗА поріг -НЕ виносити ... . зберігати під замками у метал. сейфі !? Ось як накралися .що більше бояться власного народу аніж кровожер ліліПУТІНА ?!
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19.02.2024 22:27 Ответить
Можна подумати, що лише 110 та 3 багато народу поклали . Кидали розвідників і снайперів нашої бригади на штурми, а кухарів, саперів, танкистів, артилерістів - в окопи, уроди… Зважаючи на те, як швидко наші придані підрозділи втрачали боєздатність, інших теж так клали.
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20.02.2024 07:05 Ответить
 
 