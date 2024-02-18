Авдеевка: Оборона и выход ВСУ | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует выход ВСУ из Авдеевки 17 февраля 2024 года.
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Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
Після втечі з великими втратами з Авдіївки і відмови Залужному у впорядкованому виході з Авдіївки, Зеленеський повинен застрелитися
він застрелитись не може, тільки втопитися в дальнєм сортірчікє
.
Він не наполягав, а припускав можливість відходу. "https://www.slovoidilo.ua/2023/12/26/novyna/bezpeka/zaluzhnyj-pro-oboronu-avdiyivky-yakshho-syl-nedostatno-krashhe-zberehty-lyudej-a-vzhe-potim-vidvoyuvaty «Нам дорогий кожен клаптик нашої землі. Чи то Бахмут, чи Авдіївка - оборонятимемо рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил буде недостатньо і бачитимемо, що краще зберегти людей - звичайно, ми таке рішення ухвалимо та збережемо людей, а потім відвоюємо. Все залежатиме від ситуації», - сказав Залужний. "
взяти лопату і самому копати лінію манергейма-суровікіна?
теж варіант... курва
і не один, і не сто, а тисячі одиниць будівельної ТЕХНІКИ. РОБІТНИКІВ і МАТЕРІАЛІВ ?
ЗЄльону купу гівна в Україні....
але екскаватори та цемент солдатам по раціону НЕ положений
Авдеевка - это северная сторона взлётки аэропорта Донецка и была укреплена, как ничто другое.
Укреплена ДО Зе, и даже Зе не смог это полностью снести и разминировать, как Чонгар и побережье Мариуполя. И держалась на том два года непрерывных штурмов рузни.
А сейчас, герою россии Ермаку нужны перевыборы и Пу и Зе. И перемирие, для этого.
Печерский холм "..в офисе Ермака называют Авдеевку не иначе как «необходимой жертвой для выхода на перемирие с Москвой». У Ермака уверяют, что отдача Путину Авдеевки станет той «перемогой», которая нужна президенту России для оглашения спецоперации завершенной..."
(это бывшиеЗе постили ещё 28.01.2024)
https://www.facebook.com/reel/345264898488799?fs=e&s=cl&mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v кинули поранених https://www.facebook.com/reel/345264898488799?fs=e&s=cl&mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v у Авдіївці https://www.facebook.com/reel/345264898488799?fs=e&s=cl&mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v .
Samarska
Те відео, що рузня виклала.. Де багато наших загиблих хлопців.. Ви бачили, звісно.
Це ж реально неможливо перетравити людським серцем. Є ж, мабуть, межа будь-яким внутрішнім ресурсам.
їх там багато, вони такі якісь.. великі.
Впевнена, що гарні. Лежать в різні сторони.
Такі мертві..Вчора ще були живі.
Рузня бродить, знімає «вірних до кінця». Така наруга, таке знущання над тілами. Коли вони будуть передані рідним?
Щось я ніхера, вибачте, не розумію. 3 Азовсталі наказом про збереження життя (!) здали людей на нелюдські катування, гвалтування, голодомор..
Недавні події також пояснили турботою про «людський ресурс».Якщо була турбота, то чому так багато загиблих-великих, гарних,.. мертвих?
Той, хто мріяв увійти в історію з Великим Будівництвом, увійде в неї з Великим Гробівництвом.
Це вже очевидно.
підари всякі розказувпли про незначні втрати і потраплчння в полон
Коротше без Залужного нам .......... !
бо без Залужного нам .......... !
залишився тільки героїзм наших Воїнів
так війна НЕ РОБИТЬСЯ, панове українці - передохнемо із ЗЄльоним наполеончиком !
Чим більше кажуть по цінність життя, тим більше виходить його марнувати.
Полонені що мають думати.
Шлях, який вже на був безпечний для маневру.
В якомусь заголовку - несли бк. Десь треба медзасоби. А десь про чисельність ворогів.
З усього видно, що це дуже жертовна і безвідповідальна дія.
ГенПрокурор, дивно та якось розгублено, лупає на свої обов'язки … та тягне на безвідповідальність за убивство Українців в Авдіївці!!
Стефанчука з ВРУ, теж чекають Українці, з посади…
Коксохім може й не Азовсталь, але поза ним - чистий степ і вітер свище.
ніяких "заранее подговленных позиций" схоже немає ні буя !
Коксохім просрали бо пізно завели 3-тю штурмову
сирський-просирський, плять!
це треба вміти, курва !
давайте відокремлювати котлетку від ЗЄліних мух !
.
Ох уж ці прохолодні історії про одного генерала, хто за все добре і про іншого, який за все погане. Це ж який треба мати мозок равлика, щоб цю маячню продукувать і тим більше вірить в це?
Новий головнокомандувач сирський-просирський кинув поранених а Авдіївці
Не было подковы - Лошадь Захромала.
Лошадь захромала - Командир Убит.
Конница разбита - Армия Бежит.
Враг вступает в город, Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице Не было гвоздя
Не было второй дороги
Пропала Авдеевка!
Немного о татаровых Гетьманцевых и прочих слугах Сивковичах дЕрмака...
А БР-ку 3-й штурмовій не відкривали - бо гроші економили. Худоба.
Зате нам гучно і пафосно анонсовували фортифікації.
Авдіївка це не лише втрата зручної позиції, це ще і передвиборча акція кацапів. І невідомо що гірше.
Як тільки керування військами повернулось у штабні кабінети, до полковників і генералів, вся інтелектуальна перевага зникла.
Бо академія імені фрунзе - вона і в Африці академія імені фрунзе...
Із директиви М. Кутузова; 13 вересня 1812р. у Філях...
Щоб здолати серйозного супротивника --потрібно дотошно вивчити всі його повадки.звичаї...
стратегію ворога. а вже потім давати копоті...( До речі саме Запорізькі козаки навчили московитів конати від їх флангових лещат у битвах : під Оршою -1514 р.під орудою князя Острозького; під Єлецем в 1618р за керівництва гетьмана П. Коношевича--Сагайдачного ; крах під Конотопом . стараннями Гетьмана І.Виговського-у 1659р. ) Висновок : кацапидли від козацьких клізм--мають гірку пам*ять і таки сумлінно вчаться на помилках --це НЕ наші ЗЕ-комбінатори--гешефтники !!!( котел за котлом..)
Баталії під Бородіно у 1812р.із Наполіоном-- засвідчили. що для московитів число їх втрат ( убієнних. зкалічених) ажніяк НЕ хвилює ( Щогодини вони втрачали по-8.5 тис та втім це їх НЕ спиняло ...по своїх же трупаках вони перли і перли.як сьогодні...) Дописувачі мали б уважніше прочитати висновки--спостереження Бутусова Ю. щодо причин втрати Авдіївки за результатами його живого спілкування. віч-на-віч . із воїнами--захисниками міста
Заслуговоють .особливої уваги : 1) зволікання із ротаціями. тобто смертельна втома на
тлі систематичного оновлення свіжих сил ворога...тобто НЕ гаразди із мобілізацією;
2) цілковитий хаос в плануванні та реального будівництва укріп-споруд . як 2-ої так і-3 -ої ліній оборони . натомість у кацапидлів --це на висоті ; 3) систематичні збої із доставкою засобів враження ( снарядів .і.т.і ) Та найболючіше . як видно . що вразило
Юрія-так--це збайдужілі " гастролі " наших ВЕРХОВНИХ керманичів ( ЗЕ-омана та його НЕ змінного зброєносця -Єрмака... які двічі приїжджали в Авдіївку і так поважно знайомилися із потребами оборони. ніби щось там обіцяли під відосики тай тільки...Одним словом:---
це прямо якісь ЛУЗЕРИ. а НЕ керівництво... ( НЕ стримався він ...) Перепрошую. якщо НЕ дослівно !!!
Читайте закон України "Про оборону України"
"Стаття 1.
бойовий імунітет - звільнення військового командування, військовослужбовців, поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції України, добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України, працівників правоохоронних органів, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні України, осіб, визначених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2114-20 Законом України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", від відповідальності, у тому числі кримінальної, за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, виконання інших завдань з оборони України із застосуванням будь-яких видів зброї (озброєння), настання яких з урахуванням розумної обачності неможливо було передбачити при плануванні та виконанні таких дій (завдань) або які охоплюються виправданим ризиком, крім випадків порушення законів та звичаїв війни або застосування збройної сили, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; "
Саме цю статтю буде застосовано до Сирського, Тарнавського, тощо.
Але це не буде застосовано до Романа Червінського.
"Мають право на помилку"
А ми - м'ясо. Безправне.
" С потерей москвьі-- еще НЕ потеряна россия "
Маю фах : --інженер--будівельник. ( з досвідом проектування ; будівництва ) Проте :
на інтернет--сторінці щодо потреб подібних спеціалістів .для ЗСУ-- абсолютний --" 0 "І що це.як НЕ тупість. а вірніше-- умисне шкідництво! Адже всі служиві знають : --- Два солдата із стройбата--заміняють ЕКСКАВАТОР !
За димкою прожитих літ згадується :
На товстелезних колодах серед села --надвечір*я збираися діди минулих военних літ. Крутили козячі ніжки добротного самосаду і згадували свої баталії... Найбільшою повагою користувались ті що пройшли "ФІНСЬКУ " ( як правило без обморожених кінцівок.../ Як завше. розпочинав дід Данило :--- І що у них. отих Фінів було на отій лінії мініргейма ??? Наші бомби і снаряди відскакували від неї. як м*ячі...Ага. аж поки НЕ приїхав сам маршал ворошилов... До чого все це. запитаєте ВИ ? Я про те. що серйозний маленький . свободолюбивий . народ-ФІНИ -змогли збудувати непрохідні укріпспоруди і багатотисячна сталінська навала розбивалася . як вода об скелю ... і нехай з незначними поступками. та всеж відстояли свою ідентичність А що ж діється з нами ??? ЗЕ-влада прохіндеїв --все блокує ( ВР У навіть ЗУ на придбання пістоля. для самооборони від рашо насильників--гвалтівників заблокувала!!! )
Якщо і розблокують. то лише за умови: ЗА поріг -НЕ виносити ... . зберігати під замками у метал. сейфі !? Ось як накралися .що більше бояться власного народу аніж кровожер ліліПУТІНА ?!