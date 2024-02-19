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Мобилизированные башкиры избегают участия в боях, - Центр нацсопротивления

цнс

Мобилизированные в армию РФ башкиры пытаются избежать участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что на фоне протестов в Башкортостане, спровоцированных задержанием местного экоактивиста и одного из лидеров башкирского национального движения Фаиля Алсинова, мобилизованные башкиры пытаются избегать прямого участия в боевых действиях.

"После ареста Ф.Алсинова и приговора его к четырем годам колонии, российская полиция массово применила силу в отношении протестующих. Протесты охватили значительную территорию Башкортостана, включая Уфу, столицу региона", - пишут в Центре.

Там говорят, что в армии оккупантов есть соответствующие преференции по этническому признаку. Так, офицеры башкирской национальности переводят своих земляков в небоевые подразделения и постоянно поощряют наградами. В частности, башкиры переместились во второй эшелон на Кременском направлении и около Авдеевки, ограничившись лишь логистической поддержкой и ремонтно-эвакуационным обеспечением передовых подразделений россиян.

"Таким образом, они пытаются максимально уберечь мобилизованных башкиров, чтобы продолжить народно-освободительное движение в Башкортостане. На этом фоне военнослужащие россияне уже неоднократно имели конфликты с представителями татарских национальностей", - подчеркивают в сообщении.

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Топ комментарии
+13
А всім любітєлям 3,14діти про бурятів , чеченів і т.д варто нагадати , що манкуртів українського походження в московитській армії - більше чим мабуть корінних росіян.
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19.02.2024 00:04
+12
Башкири більше сотні років воювали за незалежність проти Московії..

"Славаних прадідів великих правнуки погані"

Одна з самих великих помилок україньскої влади в зовнішній політиці - мазати одним гівном з москалями - поневолені малі національні народи Рабсійської ********* ...

Потрібно ідеологічно та збройно створювати , розвивати та підтримувати боротьбу за незалежність малих народів проти московитських окупантів .

А не бути москалями і елєхторатом Зебільскього - хейтити віх "чорножопими" , вузькоокимм і т.д .
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19.02.2024 00:01
+9
Недооцінка ворога - це прямий шлях до поразки. Істина стара, як світ.

Це знають, навіть, в школі малі діти,
Що краще перебдіть, ніж недобдіти. (с).
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19.02.2024 00:20
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Декілька мільонів вгодованих молодих башкирів уникають... Фонариками в небо вже світили?
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18.02.2024 23:43 Ответить
в ознаку протестu ходють пісяті рівно в 12 ...
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18.02.2024 23:48 Ответить
Башкири конфліктують з мокшанами. Логічно.
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19.02.2024 06:03 Ответить
Усі розумні мобілізовані башкири втекли в Монголію.
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18.02.2024 23:47 Ответить
це буряті...
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18.02.2024 23:49 Ответить
іванушки з мухосранська
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18.02.2024 23:54 Ответить
А ні, кацапня всемогутня і в неї немає проблем. Ти часом не почав підробляти на кацапів?
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19.02.2024 00:00 Ответить
Недооцінка ворога - це прямий шлях до поразки. Істина стара, як світ.

Це знають, навіть, в школі малі діти,
Що краще перебдіть, ніж недобдіти. (с).
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19.02.2024 00:20 Ответить
Переоцінка теж.
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19.02.2024 00:50 Ответить
З нашого боку ніякої переоцінки немає.
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19.02.2024 03:40 Ответить
Є
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19.02.2024 06:52 Ответить
Думаю,в тому центрі нацспротиву не один десяток дармоїдів сидить,продукуючи такі байки.
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19.02.2024 00:57 Ответить
Башкіри - онє башковітиє!
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18.02.2024 23:53 Ответить
Башкири - Це суміш мадʼярів з монголами

Вважається, що башкорти утворилися в результаті змішання місцевих осілих угро-фінських племен з кочовими тюркськими і монгольськими племенами.
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18.02.2024 23:59 Ответить
це така суміш для тих, хто так вважає...
мадяри сало їдять, а монголи не їдять рибу...
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19.02.2024 03:47 Ответить
сам бачив відео з Монголії як вони сітями рибу ловили. кому вони її ловили?
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19.02.2024 05:40 Ответить
ти бачив, то й маєш відповісти, а не тримати інтригу...
так розуміємо, що як їли, то відосіка не було...
а монголів від, наприклад, китайців за якими ознаками відрізняєш?
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19.02.2024 15:08 Ответить
монголи ніколи не були дрібними. Китайці я думаю до нашестя монголів були низькорослі як і в'єтнамці. А вже потім видно монголи, а може ще й манчжури передали їм трохи своєї генетики. шоб ти понімав суть моменту - я жив з монголом два роки в гуртожитку в одній кімнаті. а до нього юрбою приходило шестеро його земляків. Частина схожа з казахами, частина з бурятами.
А китайці - дивися відео комарова чи якого іншого бродяги. В інеті такого повно.
багато отаких типу зазнайок вважають монголів відсталими. Але коли я взнав, що у мого сусіди по гуртожитку був власний гуру, то мені не дуже й вірилося. а монгольска письменість що основана не на кириличному алфавіті дуже давня як і складна. не кожен міг її освоїти. І вчитися тій грамоті треба було років десять. Ну і Тенгріхана там таки поважають.
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19.02.2024 17:40 Ответить
ну, от 2 роки прожив з монголом, а про ,,не їдять рибу,,згадуєш відосік, де рибу ловили...
тепер зупинюсь на першому реченні вище:


монголи ніколи не були дрібними...

коли згадують нашестя, то приводять опис монголів та їхніх куценьких коників...на маленьких кониках великі монголи далеко не доїдуть...
так що хтось вводить в оману і думається, що це були не древні описи
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19.02.2024 19:05 Ответить
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20.02.2024 13:59 Ответить
Башкири більше сотні років воювали за незалежність проти Московії..

"Славаних прадідів великих правнуки погані"

Одна з самих великих помилок україньскої влади в зовнішній політиці - мазати одним гівном з москалями - поневолені малі національні народи Рабсійської ********* ...

Потрібно ідеологічно та збройно створювати , розвивати та підтримувати боротьбу за незалежність малих народів проти московитських окупантів .

А не бути москалями і елєхторатом Зебільскього - хейтити віх "чорножопими" , вузькоокимм і т.д .
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19.02.2024 00:01 Ответить
А всім любітєлям 3,14діти про бурятів , чеченів і т.д варто нагадати , що манкуртів українського походження в московитській армії - більше чим мабуть корінних росіян.
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19.02.2024 00:04 Ответить
Теж склалося таке враження, що помітно понад половину кацапських військових чинів носять або українське, або тюркське прізвища.
Це переважно регіон до Волги і трішки за нею на пн.

Коли цей регіон відколеться від кацапії - їх войовничість зменшиться в рази.
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19.02.2024 00:11 Ответить
В чого ви бажаєте, якщо в подмосковье бодай третина якщо не більше мешканців мають українські прізвища (як, на приклад, родина моєї дружини) чи українські корені (як моя родина).
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19.02.2024 00:40 Ответить
Залежить, як широко розуміти Підмосков'я.
Якщо вузько, то українці там - точно пізні переселенці (20 ст. головним чином).
Московська область і на Сх і Пн - там місцеві фіни. На Зх - перемішані слов'яни з балтами і фінами. На Пд-Зх - слов'яни з балтами.
А ось на Пд, там де вже лісостеп і степ (за винятком мордвинських регіонів і Рязанщини) - там вже багато засимільованих українців за походженням.
(Правда, не пригадую, як етнічний склад формувався в регіоні Орла і Тули)
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19.02.2024 01:53 Ответить
Це ти так намагаєшся відмазати бурятську шваль від злочинів у Бучі та Ірпіні перевівши стрілки на личинок депортованих колись українців у Сибір? Ну ти й пі-рок, цікаво яке твоє походження: хохол, малорос чи манкурт який маскується під патріота?
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19.02.2024 09:38 Ответить
Пнх подоляцький дебіл недавно зареєстрований
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19.02.2024 10:18 Ответить
Пнх підкацапський дебіл давно зареєстрований.
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19.02.2024 10:30 Ответить
А що в зеботи вже зовсім дебілів-школоту беруть? з айкю як в зеленського ? нормальні люди не хочуть з вами імбіцилами мати справу ?
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19.02.2024 10:36 Ответить
Ну тебе ж дебіла кацапи проплатили і нічого, чи ти ідейний? Головне покричи про пердоляка та зепідарів.
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19.02.2024 10:40 Ответить
Імбіцил зелений, кожне обвинувачення - автобіграфічне. Так що не палися
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19.02.2024 10:43 Ответить
Блакитний дебіл, ти вже давно спалився. Підкацап смердючий.
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19.02.2024 10:45 Ответить
Слухай, а що в тебе в текстах - постійно підарастичний підтекст ? Дядько фройд - давно вже поставив би тоб ідіагноз - стосовно твоїх схильностей . Чи ти вирішив тут зробити камінг-аут?)))
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19.02.2024 10:49 Ответить
Цікаво, що блакитний колір у тебе асоціюється з меншинами і дідуся Фройда згадав, мабуть, свербить одне місце?
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19.02.2024 10:53 Ответить
Дивись ще саму першу твою фразу веселековий ))))
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19.02.2024 11:02 Ответить
Мальований тут тільки ти.
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19.02.2024 11:04 Ответить
Я вже давно бачу як ти пищиш за своїми братами, то верещиш, що не можна бити по кацапам яз, тепер від кацапського сміття переводиш стрілки на українські призвища. Скільки тобі кацапи платять чи ти безкоштовний ідейний гондон?
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19.02.2024 10:44 Ответить
Толку з того що бачиш, ти ж настільки дебіл , що навіть не можеш зрозуміти ,ЩО я пишу . Який сенс в тому ? Не дивно ,що ти працюєш на ботофермі . На нормальну роботу тебе не візьмуть - через брак інтелекту
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19.02.2024 10:47 Ответить
Ну до такого "розумника" мені далеко. Ну що? Заробив у кацапів копійчину?
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19.02.2024 10:49 Ответить
Щось ти повторюєшся . В методичці відповіді закінчилися ? Почав спочатку?
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19.02.2024 10:51 Ответить
А що таке? Від правди припікає і намагажшся з'їхати з теми?
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19.02.2024 10:55 Ответить
*намагаєшся
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19.02.2024 10:56 Ответить
***** це все, дріб'язок. Починайте вже їбашить русню
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19.02.2024 00:02 Ответить
Да Здравствует Башкирская Народная Республика!
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19.02.2024 00:21 Ответить
Чого тоді сидять башкири?, ноги в руки і гей захищати свою Башкирію!
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19.02.2024 00:41 Ответить
Так почніть свій визвольний рух прямо тут. Зафігачте кацапню що поряд. Уникають вони і "патрони подають". Визвольний рух, ага.
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19.02.2024 01:47 Ответить
Ну вони правильно для себе роблять... якщо їм так вдасться пробалансувати до кінця війни чи до громадянської на кацапії.
Це малий народ. Вони мусять полювати за шансами.
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19.02.2024 02:20 Ответить
як кучма розказував анегдоту, спасібо вовочка...то ж принагідно згадалось...
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19.02.2024 03:49 Ответить
Моя прабабуся башкірка. Русаки на південному Уралі всю памʼять сукипонищили.
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19.02.2024 01:48 Ответить
Но фотках с Авдеевки немало узкоглазых с Орды. Там еще так звані "интернациональные бригады".
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19.02.2024 03:07 Ответить
Правильно виражайтеся.Не«уникають»,а «намагаються уникнути»,велика різниця.Всі намагаються,за )(уйла подихать ніхто не хоче.
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19.02.2024 05:02 Ответить
Нулевой уровень эмпатии к гражданам РФ. Ко всем.

В аду горите, твари.

За то, что вы сделали, гореть вам долго и ярко.
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19.02.2024 05:48 Ответить
Ну і як вони уникають чи можуть уникнути коли в армії є наказ. Нафіга його звиздіть.
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19.02.2024 06:07 Ответить
А хіба нам від того легше в у якому вони ешелоні? Вони окупанти!
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19.02.2024 06:52 Ответить
Пуйло страшно боїться будь-яких виступів чи протестів від "малих народів " рф. Бо чудово розуміє, що у цьому чи не найбільший шанс України на успіх у своїй війні, бо розуміє, що один такий серйозний протест може запустити "принцип доміно" по всій його недоімперії. Тому і всіляко буде гасити найменші прояви такої непокори силовим способом, водночас із активним заохоченням, "підлещуванням" до відданих його владі представників віддалених від Москви регіонів, до їх керівництва. Такий собі метод "кнута і пряника".
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19.02.2024 08:37 Ответить
Свободу Башкортостану !
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19.02.2024 08:38 Ответить
На помойке Мавзолейного Концлагеря 200 народов.. всяко разных чукчей и прочих калмыко-якутов Вермахта... журналистка из Красноярска Светлана Герасимова сказала..что 140 млн..это Миф... путло сам сказал.. За Уралом у нас проживает всего 12 млн Шариковых и проводить туда газ не рентабельно...у нас в Красноярске и Братске газа нет ..😜😁
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19.02.2024 08:57 Ответить
 
 