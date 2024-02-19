Мобилизированные башкиры избегают участия в боях, - Центр нацсопротивления
Мобилизированные в армию РФ башкиры пытаются избежать участия в боевых действиях.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении говорится, что на фоне протестов в Башкортостане, спровоцированных задержанием местного экоактивиста и одного из лидеров башкирского национального движения Фаиля Алсинова, мобилизованные башкиры пытаются избегать прямого участия в боевых действиях.
"После ареста Ф.Алсинова и приговора его к четырем годам колонии, российская полиция массово применила силу в отношении протестующих. Протесты охватили значительную территорию Башкортостана, включая Уфу, столицу региона", - пишут в Центре.
Там говорят, что в армии оккупантов есть соответствующие преференции по этническому признаку. Так, офицеры башкирской национальности переводят своих земляков в небоевые подразделения и постоянно поощряют наградами. В частности, башкиры переместились во второй эшелон на Кременском направлении и около Авдеевки, ограничившись лишь логистической поддержкой и ремонтно-эвакуационным обеспечением передовых подразделений россиян.
"Таким образом, они пытаются максимально уберечь мобилизованных башкиров, чтобы продолжить народно-освободительное движение в Башкортостане. На этом фоне военнослужащие россияне уже неоднократно имели конфликты с представителями татарских национальностей", - подчеркивают в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Це знають, навіть, в школі малі діти,
Що краще перебдіть, ніж недобдіти. (с).
Вважається, що башкорти утворилися в результаті змішання місцевих осілих угро-фінських племен з кочовими тюркськими і монгольськими племенами.
мадяри сало їдять, а монголи не їдять рибу...
так розуміємо, що як їли, то відосіка не було...
а монголів від, наприклад, китайців за якими ознаками відрізняєш?
А китайці - дивися відео комарова чи якого іншого бродяги. В інеті такого повно.
багато отаких типу зазнайок вважають монголів відсталими. Але коли я взнав, що у мого сусіди по гуртожитку був власний гуру, то мені не дуже й вірилося. а монгольска письменість що основана не на кириличному алфавіті дуже давня як і складна. не кожен міг її освоїти. І вчитися тій грамоті треба було років десять. Ну і Тенгріхана там таки поважають.
тепер зупинюсь на першому реченні вище:
монголи ніколи не були дрібними...
коли згадують нашестя, то приводять опис монголів та їхніх куценьких коників...на маленьких кониках великі монголи далеко не доїдуть...
так що хтось вводить в оману і думається, що це були не древні описи
"Славаних прадідів великих правнуки погані"
Одна з самих великих помилок україньскої влади в зовнішній політиці - мазати одним гівном з москалями - поневолені малі національні народи Рабсійської ********* ...
Потрібно ідеологічно та збройно створювати , розвивати та підтримувати боротьбу за незалежність малих народів проти московитських окупантів .
А не бути москалями і елєхторатом Зебільскього - хейтити віх "чорножопими" , вузькоокимм і т.д .
Це переважно регіон до Волги і трішки за нею на пн.
Коли цей регіон відколеться від кацапії - їх войовничість зменшиться в рази.
Якщо вузько, то українці там - точно пізні переселенці (20 ст. головним чином).
Московська область і на Сх і Пн - там місцеві фіни. На Зх - перемішані слов'яни з балтами і фінами. На Пд-Зх - слов'яни з балтами.
А ось на Пд, там де вже лісостеп і степ (за винятком мордвинських регіонів і Рязанщини) - там вже багато засимільованих українців за походженням.
(Правда, не пригадую, як етнічний склад формувався в регіоні Орла і Тули)
Це малий народ. Вони мусять полювати за шансами.
В аду горите, твари.
За то, что вы сделали, гореть вам долго и ярко.