Для Путина захват Украины является первоочередной проблемой, - избранный президент Финляндии Стубб

Западу необходимо продолжать поддерживать Украину как в военной, так и в финансовой сферах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом избранный президент Финляндии Александр Стубб заявил во время Мюнхенской конференции.

Он предполагает, что для российского диктатора Владимира Путина вопрос Украины, в частности, ее захват, является первоочередной проблемой. А если бы Запад не смог поддержать Украину – "ее бы больше не существовало".

"Эта война слишком велика, чтобы Путин мог ее провалить, и это делает ее достаточно проблематичной", - сказал Стубб.

По его убеждению, поддержка Украины должна быть постоянной - как экономической, так и военной. В этом контексте победитель президентских выборов в Финляндии отметил, что поставки оружия странами-партнерами и союзниками "являются актуальным вызовом".

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"Единственное, что понимает Путин, – это сила. Вы проявите любую слабость, любые мягкие элементы – и он нападет", – заявил Стубб.