Армения - не союзник РФ в войне против Украины, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова подчеркнул, что его страна - не союзник РФ в ее агрессии против Украины. Он считает, что Алма-Атинская декларация является основой для признания территориальной целостности республик, обретших независимость после распада Советского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Арменпресс.

"Я уже говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзником России, и это наша честная позиция. Я об этом впервые сказал два года назад, и мы сожалеем, что не можем повлиять на эту ситуацию. Народ Украины – дружественный нам народ", – подытожил Пашинян.

Он отметил, что Армения принимает Алма-Атинскую декларацию, которую приняли, в частности, Россия и Украина.

Пашинян напомнил, что Беловежским соглашением Россия, Украина и Белоруссия решили, что Советского Союза больше не существует, и они становятся независимыми государствами и признают границы друг друга.

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"Наше восприятие в отношении Украины таково, что Алма-Атинская декларация является основой для признания независимости и территориальной целостности республик. По нашей логике, то же самое должно касаться и Украины, потому что этот документ касается всех нас. А если мы его разрушим, то мы уничтожим все", - заявил Пашинян.