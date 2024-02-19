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Армения - не союзник РФ в войне против Украины, - Пашинян

пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова подчеркнул, что его страна - не союзник РФ в ее агрессии против Украины. Он считает, что Алма-Атинская декларация является основой для признания территориальной целостности республик, обретших независимость после распада Советского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Арменпресс.

"Я уже говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзником России, и это наша честная позиция. Я об этом впервые сказал два года назад, и мы сожалеем, что не можем повлиять на эту ситуацию. Народ Украины – дружественный нам народ", – подытожил Пашинян.

Он отметил, что Армения принимает Алма-Атинскую декларацию, которую приняли, в частности, Россия и Украина.

Пашинян напомнил, что Беловежским соглашением Россия, Украина и Белоруссия решили, что Советского Союза больше не существует, и они становятся независимыми государствами и признают границы друг друга.

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"Наше восприятие в отношении Украины таково, что Алма-Атинская декларация является основой для признания независимости и территориальной целостности республик. По нашей логике, то же самое должно касаться и Украины, потому что этот документ касается всех нас. А если мы его разрушим, то мы уничтожим все", - заявил Пашинян.
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Топ комментарии
+4
Ну - да -- перевалочнии пункт мікрочіпів до рашки
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19.02.2024 13:03
+3
Аа як схопили піздюліну від Азербайджану а русня тіхосенько ушла в лєс то зразу стали нейтральними… а хто передав літакі та ********** в перші пів року?
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19.02.2024 13:04
+2
Брехло....
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19.02.2024 13:11
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Ну - да -- перевалочнии пункт мікрочіпів до рашки
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19.02.2024 13:03 Ответить
Та невже??
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19.02.2024 13:03 Ответить
Аа як схопили піздюліну від Азербайджану а русня тіхосенько ушла в лєс то зразу стали нейтральними… а хто передав літакі та ********** в перші пів року?
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19.02.2024 13:04 Ответить
Брехня, нічого вони не передавали, самим треба було проти Азербайджану. Азери фейки запускали.
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19.02.2024 13:32 Ответить
На вулицях Еревану вже давно звучить: « Путин ху&ло».

Так було останній раз коли приїздив Лавров.
Так було і вчора на мітінге проти вбивства новального.

Параша зробила все щоб Арменія послала її нах.

Приде час коли Україна та Арменія будуть боротися проти ху&ла разом, як весь цівілізованний світ.
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19.02.2024 14:36 Ответить
Брехло....
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19.02.2024 13:11 Ответить
Лезет без мыла в цивизованный мир. Из-за Турции Западу приходится отбиваться от него ногами.
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19.02.2024 13:16 Ответить
Демократична Турція з султаном єрдоганом е загроза не тільки для Арменіі, але і для ЕС.

Тому ЕС не хоче включати Турцію в свій состав.

Немае ніякоі гарантів як поведе себе Турція по відношенню до України, коли мова піде про український Крим…
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19.02.2024 14:45 Ответить
Инч ара, инч?
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19.02.2024 13:17 Ответить
Спочатку були , зараз вагаються
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19.02.2024 13:21 Ответить
Об'єктивно кажучи, Вірменія країна з історією, традиціями (які коньячки під шашличок), звісно їм місце лише в ЕС, де національні традиції розвивають, а не знищують, як у рашці.
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09.03.2024 14:34 Ответить
 
 