Армения - не союзник РФ в войне против Украины, - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова подчеркнул, что его страна - не союзник РФ в ее агрессии против Украины. Он считает, что Алма-Атинская декларация является основой для признания территориальной целостности республик, обретших независимость после распада Советского Союза.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Арменпресс.
"Я уже говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзником России, и это наша честная позиция. Я об этом впервые сказал два года назад, и мы сожалеем, что не можем повлиять на эту ситуацию. Народ Украины – дружественный нам народ", – подытожил Пашинян.
Он отметил, что Армения принимает Алма-Атинскую декларацию, которую приняли, в частности, Россия и Украина.
Пашинян напомнил, что Беловежским соглашением Россия, Украина и Белоруссия решили, что Советского Союза больше не существует, и они становятся независимыми государствами и признают границы друг друга.
"Наше восприятие в отношении Украины таково, что Алма-Атинская декларация является основой для признания независимости и территориальной целостности республик. По нашей логике, то же самое должно касаться и Украины, потому что этот документ касается всех нас. А если мы его разрушим, то мы уничтожим все", - заявил Пашинян.
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Так було останній раз коли приїздив Лавров.
Так було і вчора на мітінге проти вбивства новального.
Параша зробила все щоб Арменія послала її нах.
Приде час коли Україна та Арменія будуть боротися проти ху&ла разом, як весь цівілізованний світ.
Тому ЕС не хоче включати Турцію в свій состав.
Немае ніякоі гарантів як поведе себе Турція по відношенню до України, коли мова піде про український Крим…