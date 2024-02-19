Администрация Байдена работает над предоставлением Украине ракет ATACMS большего радиуса действия, - NBC
Администрация президента США Джо Байдена работает над передачей Украине баллистических ракет ATACMS большего радиуса действия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.
По словам двух американских чиновников, после нескольких месяцев просьб украинских официальных лиц администрация Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты ATACMS большой дальности.
В то же время представители Пентагона сообщили NBC News, что США имеют ограниченный запас ATACMS и вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение американских запасов.
По словам источников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования для Украины, США могут включить ATACMS большой дальности в один из первых пакетов военной помощи, сформированный за эти средства.
В 2023 году США начали поставлять Украине ATACMS, но до сих пор они передавали только старые образцы средней дальности.
В настоящее время США склоняются к отправке более дальнобойной версии ракеты, сказали чиновники, что позволит Украине наносить удары дальше в пределах оккупированного Крыма.
Однако финансирование США новых поставок оружия для Украины до сих пор остается неопределенным из-за противодействия республиканцев в Палате представителей Конгресса и экс-президента США Дональда Трампа.
В течение нескольких месяцев они заявляли, что одобрят военную помощь Украине только в том случае, если администрация Байдена согласится на пакет мер Республиканской партии по безопасности границы от иммигрантов.
"Мы сообщим вам, если это изменится, и если у нас будет новый пакет для объявления", - сказал журналистам спикер Минобороны США.
В США также есть боеприпасы и артиллерия, готовые к немедленному отправлению в Украину, если финансирование будет одобрено, добавили чиновники.
Пожалуйста, подождите...
Хоча які вони наші... вони самі собі на умі.
тут кривий Т9. Коректніше так: Наразі США ухиляються від відправлення далекобійних ракет
А Шмигаль з Гончаруком, як свідки цього, бо виконували дивні рішення Зеленського особисто, можуть це підтвердити юридично, відповідними документами та їх наслідками для України !!,
Рябошапка, з іншими призначенцями, більше підтвердить!
Це робить Байден
скоріш за все він не пам'ятає, та й не хоче допомагати
Офіційно прокуро відмовився порушувати справу проти Байдена, по фактам та зібраним доказам, тому що Байден не пам'ятає
Байден - не виконав закон про лендліз
а гроші не всі використав, та ще пробували обманути Конгрес, котрий виявив помилку на 6.2млрд
Це ж була воля народа...
Ви хоч почитали би
як казав один із відомих ганстерів : пуля попадая в жопу, меняет ход мыслей в голове
сперечаються тільки по сумі
4.2млрд це мінімум
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Пентагон каже про 7.9млрд
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 Конгрес каже про 6.2млрд
дивно, що в темі нема
ботів котрі звинувачують у всьому республіканців
теж саме було в ,
не один бот не звинуватив республіканців
Джерело:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США : 830 пускових установок станом на 2010 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/ATACMS#cite_note-Military-Balance-2010---65 [64] , близько 4430 ракет в арсеналах.
Бідні, бідні США. Усе поповняти запаси їм треба
Чим той Байден запам'ятається в історії?
Своєю нерішучістю , - суцільним ваганням, непослідовністю, боягузтвом, прихованим навиками політичних маневрів... типу «Не делай этого, Дадли!/ «Don't do it, Dudley!..» так в годы войны называли в Англии сэра Дадли Паунда, первого лорда Адмиралтейства... який фактично помагав Гітлеру топити арктичні конвої на Мурманськ... (тепер би сказали полєзний ідіот Гітлера?!)
Байде... Позорна втеча з Афганістану, евакуація посольства США з Києва перед нападам Путіна на Україну, дозування допомоги Україні з несвоєчасним її надання, - ніби не 21 століття в календарі, а часи Тараса Бульби по Гоголю, ... і нарешті, гра Україною у внутрішньо політичній боротьбі в на президентських гонках.
І при чому тут Трамп, якщо такий Байден НАРЕШТІ досяг рівня своєї некомпетентності на старості літ?
цікаво, чи прийдуть боти "противники республіканців"
Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе, президентство Трампа может стать большой победой для мира и Украины".
Президент Польши, Анджей Дуда, 07.02.24: ,,В случае переизбрания Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине, потому что всегда выполнял свои обещания.
Если я получал какое-то обещание от президента Дональда Трампа, если он мне что-то обещал, оно выполнялось.
Да, президент Дональд Трамп держит свое слово, если он что-то говорит, то относится к этому серьезно,,
то поставили від 0% до 3% від наявної
плюс застарілу, заміняючи на нову по програмі PDA
0 літаків з 3600шт
31 танк з 6000шт, середній вік 34років
379 бмп з понад 11000шт, середній вік 19років
і так далі
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!
@turkmendagz
Америка, что с тобой? Ты, АМЕРИКА или безвольная кучка какашек? Так нельзя, это недостойно такой Великой страны. Нынешние политики и тупые реднеки опустили образ Великой Державы до уровня жалкой проценщицы в захудалом трактире.
@taxfreelt
Никки Хейли разрывает Дональда Трампа: "Каждый раз, когда он оказывался с Путиным в одной комнате, у него тряслись колени. У нас не может быть президента, который мочится в штаны при виде Путина".
https://twitter.com/i/status/1759502249112273303
«Я маю на увазі, що для мене дивно, наскільки він слабкий у колінах, коли справа стосується Путіна. Тому що ви подивіться на факт, він ще нічого не сказав про смерть Навального», - продовжила Гейлі, швидко додавши: «Путін його вбив. Це те, що він робить зі своїми політичними опонентами».
Такої частини нема "У нас не может быть президента, который мочится в штаны при виде Путина"
Навіщо розповсюджувати брехню?