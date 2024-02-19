Администрация Байдена работает над предоставлением Украине ракет ATACMS большего радиуса действия, - NBC

Администрация президента США Джо Байдена работает над передачей Украине баллистических ракет ATACMS большего радиуса действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

По словам двух американских чиновников, после нескольких месяцев просьб украинских официальных лиц администрация Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты ATACMS большой дальности.

В то же время представители Пентагона сообщили NBC News, что США имеют ограниченный запас ATACMS и вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение американских запасов.

По словам источников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования для Украины, США могут включить ATACMS большой дальности в один из первых пакетов военной помощи, сформированный за эти средства.

В 2023 году США начали поставлять Украине ATACMS, но до сих пор они передавали только старые образцы средней дальности.

В настоящее время США склоняются к отправке более дальнобойной версии ракеты, сказали чиновники, что позволит Украине наносить удары дальше в пределах оккупированного Крыма.

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Однако финансирование США новых поставок оружия для Украины до сих пор остается неопределенным из-за противодействия республиканцев в Палате представителей Конгресса и экс-президента США Дональда Трампа.

В течение нескольких месяцев они заявляли, что одобрят военную помощь Украине только в том случае, если администрация Байдена согласится на пакет мер Республиканской партии по безопасности границы от иммигрантов.

"Мы сообщим вам, если это изменится, и если у нас будет новый пакет для объявления", - сказал журналистам спикер Минобороны США.

В США также есть боеприпасы и артиллерия, готовые к немедленному отправлению в Украину, если финансирование будет одобрено, добавили чиновники.

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