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США (24852) ATACMS (135)

Администрация Байдена работает над предоставлением Украине ракет ATACMS большего радиуса действия, - NBC

ракети,atacms

Администрация президента США Джо Байдена работает над передачей Украине баллистических ракет ATACMS большего радиуса действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

По словам двух американских чиновников, после нескольких месяцев просьб украинских официальных лиц администрация Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты ATACMS большой дальности.

В то же время представители Пентагона сообщили NBC News, что США имеют ограниченный запас ATACMS и вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение американских запасов.

По словам источников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования для Украины, США могут включить ATACMS большой дальности в один из первых пакетов военной помощи, сформированный за эти средства.

В 2023 году США начали поставлять Украине ATACMS, но до сих пор они передавали только старые образцы средней дальности.

В настоящее время США склоняются к отправке более дальнобойной версии ракеты, сказали чиновники, что позволит Украине наносить удары дальше в пределах оккупированного Крыма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщение об утилизации ATACMS вместо передачи их Украине - неправда, - Пентагон

Однако финансирование США новых поставок оружия для Украины до сих пор остается неопределенным из-за противодействия республиканцев в Палате представителей Конгресса и экс-президента США Дональда Трампа.

В течение нескольких месяцев они заявляли, что одобрят военную помощь Украине только в том случае, если администрация Байдена согласится на пакет мер Республиканской партии по безопасности границы от иммигрантов.

"Мы сообщим вам, если это изменится, и если у нас будет новый пакет для объявления", - сказал журналистам спикер Минобороны США.

В США также есть боеприпасы и артиллерия, готовые к немедленному отправлению в Украину, если финансирование будет одобрено, добавили чиновники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда целью США станет победа Украины, исчезнут причины не давать ATACMS, - генерал Ходжес
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Топ комментарии
+15
Як знищувати ядерну зброю в Україні - працювали швиденко , а ракети надавати , то прискоритися не можуть.
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19.02.2024 15:05
+14
Давайте все что у вас есть. Украинцы найдут где применять.
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19.02.2024 14:53
+11
Важко працює Байден напружено несе руку з ручкою до правильного місця в дозвільному документі шоб поставити підпис
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19.02.2024 14:58
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Правила форума Совет форумчан
Давайте все что у вас есть. Украинцы найдут где применять.
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19.02.2024 14:53 Ответить
А тим часом наші політики цілують дупу Трампу...
Хоча які вони наші... вони самі собі на умі.
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19.02.2024 15:14 Ответить
Бгг...
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19.02.2024 14:53 Ответить
таке враження, що адміністрація ходить з рулєткой - активно працює над вимірюванням, щоб не помилитися випадково з дальністю
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19.02.2024 16:16 Ответить
Сезон 6-й, эпизод 3-й
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19.02.2024 17:37 Ответить
Трохом веселіше...
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19.02.2024 14:54 Ответить
аж до другого пришестя трампа будуть працювати...
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19.02.2024 14:56 Ответить
Вона працює...
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19.02.2024 14:56 Ответить
Бла бла бла🤦🤦🤦
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19.02.2024 14:57 Ответить
Важко працює Байден напружено несе руку з ручкою до правильного місця в дозвільному документі шоб поставити підпис
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19.02.2024 14:58 Ответить
А Саллі бореться як лев. Саме він придумує всякі проволочки.
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19.02.2024 17:14 Ответить
Прикольна анекдот..
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19.02.2024 14:59 Ответить
Не пройшло і пів року!!!! А навіть більше і старий все ж таки надумав надати , але ще не надав, тож зачекаємо ще.......?????
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19.02.2024 15:00 Ответить
Йдіть в дупу,працівники.
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19.02.2024 15:01 Ответить
> Наразі США схиляються до відправлення більш далекобійної версії ракети

тут кривий Т9. Коректніше так: Наразі США ухиляються від відправлення далекобійних ракет
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19.02.2024 15:03 Ответить
Клацнув Like не тому, що подобається даний факт, а тому, що Ви написали правду.
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19.02.2024 15:34 Ответить
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19.02.2024 15:05 Ответить
Задача авдіївки, полонені зсу і снарядний голод.
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19.02.2024 15:27 Ответить
Дуже файний понеділок - перший понеділок після того як здали чергову фортецю, яка стояла 10 років - ворота в Донецьк. Фаааайно аж гуде ! За@їбали вже.
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19.02.2024 15:28 Ответить
Як знищувати ядерну зброю в Україні - працювали швиденко , а ракети надавати , то прискоритися не можуть.
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19.02.2024 15:05 Ответить
еще небось только в кредит дадут. Ничему не удивлюсь
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20.02.2024 01:30 Ответить
Gde raketi? No so statov nado brat sto nuzno,a ne to sto oni predlogajet.Jesli oni ogranicili po sume.Dlia cego skazem abrams,jesli jest leopard evrope sto jest luce tank?Nuzni raketi raznyje dlia PPO,samoliotov ,kasetnije snariadi,dlia samoliotov bombi do 1 toni keorvani stob unictozit liuboje ukreplenije,eto dlia F-16.Himars nuzni i Patriot novi variant,s balistikoj 80 kilometrov sto porazajet i pocti 200 kilometrov samolioti eto glavnoje,drugoje Evropa mozet dat
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19.02.2024 15:06 Ответить
Зеленський з монокагалом у ВРУ, теж з 2019 року, щось «напрацювали» по ракетним програмам в Україні….
А Шмигаль з Гончаруком, як свідки цього, бо виконували дивні рішення Зеленського особисто, можуть це підтвердити юридично, відповідними документами та їх наслідками для України !!,
Рябошапка, з іншими призначенцями, більше підтвердить!
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19.02.2024 15:06 Ответить
я аж просльозився...адміністрація працює
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19.02.2024 15:07 Ответить
Раньше (осенью 2023) передали маленькую партию ракет 96/97 гг выпуска с дальностью в 165 км (кассетная БЧ, наведение только по INC) более продвинутые версии имеют дальность максимум 300 км (INC+GPS, облегченная кассетная или унитарная БЧ (от ПКР Гарпун))
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19.02.2024 15:10 Ответить
Коли ми вже прочитаємо не - працюємо над цим, обговорюємо, заплановано... , а ОТРИМАНО, ПЕРЕДАНО !!! Скільки можна нас мурижити ????
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19.02.2024 15:11 Ответить
до последнего украинца, по ходу
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20.02.2024 01:31 Ответить
Северная корея уже полным ходом поставляет рашистам беллистические ракеты с дальностью чуть ли не 1000км несмотря на то что США предупреждали ее от етого шага большими последствиями, а дедушка Байден уже два года працюе над поставкой Атакамсов с дальностью на какие то несчастные пару сотен км.
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19.02.2024 15:13 Ответить
Абсолютно вірно! Що означає "працює над наданням"? Чому Пупс ні над чим не працює? Швиденько віддав наказ завантажити вагони ракетами для рашки - і все. Справа зроблена.
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19.02.2024 15:18 Ответить
Тому що пупс ні перед ким не відповідає і робить що хоче.
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19.02.2024 15:28 Ответить
А Байден що? Він президент, в кінці кінців, чи безвольний старець? Чому, навіть, якийсь Трамп, який зараз взагалі ніхто, може так просто в будь-який момент заблокувати допомогу нашій країні? А дід Джозеф вже майже 2 роки не може продавити кілька нещасних ракет?
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19.02.2024 15:34 Ответить
Трамп дійсно ніхто зараз, тому не може заблокувати.

Це робить Байден
скоріш за все він не пам'ятає, та й не хоче допомагати

Офіційно прокуро відмовився порушувати справу проти Байдена, по фактам та зібраним доказам, тому що Байден не пам'ятає
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19.02.2024 16:21 Ответить
Байден не володіе абсолютною владою. І так, в демократичних країнах політики раптово підзвітні своему електорату і не можуть робити що їм захочеться. Трамп зараз нічого не блокуе.
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19.02.2024 16:34 Ответить
як тоді оцінити, що Конгрес прийняв закон про лендліз, надав гроші на підтримку

Байден - не виконав закон про лендліз
а гроші не всі використав, та ще пробували обманути Конгрес, котрий виявив помилку на 6.2млрд

Це ж була воля народа...
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19.02.2024 17:56 Ответить
Як ви бляха муха дістали тим ліндлізом, ще більше ніж постійного згадкою будапештського меморандуму.
Ви хоч почитали би
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19.02.2024 17:59 Ответить
Якщо Ви читали, то що не так з лендлізом?
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19.02.2024 18:19 Ответить
Нащо нарікати на США??? Чи забули вже як ми "пєрєставалі стрєлять" з 2019? Як банкротили оборонні виробництва з 2019? Як припиняли фінансування ракетних програм? Бо "мудрому наріду" краще заходив асфальт, замість ракет і "мудрому наріду" було пох, що вже тоді йшла війна, а всі, хто їм заперечував, то всі були "порохоботи", які "заробляли на війні"... Причина того, що кремлівське ***** пішло на широкомасштабну війну в обранні абсолютно промоскальського ватноголового скомороха замість українського президента. Все решта, зокрема й оті "шашлички" 24.02.22. то є похідні того "вибору па пріколу" у 2019 ...
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19.02.2024 15:14 Ответить
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19.02.2024 15:18 Ответить
Дивіться не запихайтеся, працівникі хрінові, два роки працюєте
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19.02.2024 15:18 Ответить
А хиба не США підписували Будапештський меморандум?? Чи знову всі відсилки до 2019 року будуть??
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19.02.2024 15:19 Ответить
До чого тут БМ і поставки зброї?
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19.02.2024 16:35 Ответить
Трударі, ***...
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19.02.2024 15:27 Ответить
Сподіваюсь, працює потужно і може навіть рішуче?
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19.02.2024 15:35 Ответить
жалюгідні нікчеми
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19.02.2024 15:37 Ответить
Може хай приїдуть в Часів Яр для дебатів та роздумів?
як казав один із відомих ганстерів : пуля попадая в жопу, меняет ход мыслей в голове
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19.02.2024 15:39 Ответить
Адміністрація Байдена працює ..... Далі можна вписати любу...х*йню!
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19.02.2024 15:46 Ответить
Байден, чому зажав 4,2 млрд доларів? На ці гроші можна 4200 ракет поставити!
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19.02.2024 15:48 Ответить
Про ці гроші вже ніхто не заперечує
сперечаються тільки по сумі
4.2млрд це мінімум

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Пентагон каже про 7.9млрд
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 Конгрес каже про 6.2млрд

дивно, що в темі нема
ботів котрі звинувачують у всьому республіканців
теж саме було в ,
не один бот не звинуватив республіканців
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19.02.2024 16:28 Ответить
Водночас представники Пентагону повідомили NBC News, що США мають обмежений запас ATACMS і навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення американських запасів.

Джерело:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США : 830 пускових установок станом на 2010 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/ATACMS#cite_note-Military-Balance-2010---65 [64] , близько 4430 ракет в арсеналах.

Бідні, бідні США. Усе поповняти запаси їм треба
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19.02.2024 15:51 Ответить
Байден старий дід, який відсидів всю свою політичну кар'єру за спиною лідера, досяг на старості літ свого рівня некомпетентності -згідно з принципом Пітера, людина, що працює в будь-якій ієрархічній системі, підвищується в посаді доти, доки не займе місце, на якому вона виявиться не в змозі впоратися зі своїми обов'язками, тобто виявиться некомпетентною. Цей рівень і називається «рівнем некомпетентності» конкретного співробітника.

Чим той Байден запам'ятається в історії?

Своєю нерішучістю , - суцільним ваганням, непослідовністю, боягузтвом, прихованим навиками політичних маневрів... типу «Не делай этого, Дадли!/ «Don't do it, Dudley!..» так в годы войны называли в Англии сэра Дадли Паунда, первого лорда Адмиралтейства... який фактично помагав Гітлеру топити арктичні конвої на Мурманськ... (тепер би сказали полєзний ідіот Гітлера?!)

Байде... Позорна втеча з Афганістану, евакуація посольства США з Києва перед нападам Путіна на Україну, дозування допомоги Україні з несвоєчасним її надання, - ніби не 21 століття в календарі, а часи Тараса Бульби по Гоголю, ... і нарешті, гра Україною у внутрішньо політичній боротьбі в на президентських гонках.

І при чому тут Трамп, якщо такий Байден НАРЕШТІ досяг рівня своєї некомпетентності на старості літ?
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19.02.2024 16:12 Ответить
все так

цікаво, чи прийдуть боти "противники республіканців"
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19.02.2024 16:34 Ответить
he was ALWAYS incompetent. Obama said once " there is nothing Joe would not be able to fuck up".
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19.02.2024 17:34 Ответить
he was ALWAYS incompetent. Obama said once " there is nothing Joe would not be able to fuck up"\он ВСЕГДА был некомпетентен. Обама однажды сказал: «Нет ничего, что Джо не смог бы испортить».
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19.02.2024 18:37 Ответить
А чого це в межах Криму? Може краще в межах МКАД?
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19.02.2024 16:13 Ответить
"американськ жуйка" для українського народу називалася на цей раз "ATACMS2Була жуйка "ленд-ліз" .потім- жуйка із "війсковим і фінансовим смаком" після жуйка "абрамс" і F-16а тепер добивалась і ця така ж сама ,як і попередні...
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19.02.2024 16:17 Ответить
Адміністрації Байдена давно вже було треба купити собі яйця...
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19.02.2024 16:32 Ответить
Хоча би по 17 грн.
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19.02.2024 17:36 Ответить
Экс-премьер Великобритании, Борис Джонсон, 19.01.24: ,,Мир многое выиграет, если в США на выборах президента победит Дональд Трамп.
Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе, президентство Трампа может стать большой победой для мира и Украины".

Президент Польши, Анджей Дуда, 07.02.24: ,,В случае переизбрания Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине, потому что всегда выполнял свои обещания.
Если я получал какое-то обещание от президента Дональда Трампа, если он мне что-то обещал, оно выполнялось.
Да, президент Дональд Трамп держит свое слово, если он что-то говорит, то относится к этому серьезно,,
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19.02.2024 16:38 Ответить
Це той, що з пухляком цiлувався и який балiстику куйлу поставляе?
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19.02.2024 17:52 Ответить
Йой, як же тяжко та й..-на адмінісрація працює над наданням!! Таки працює і працює, замість просто надати ще рік-два тому готове із складів! Курви, Байден і Ко. Звичайно, іх ''обмежена кількість''. 3 000 це обмежена кількість, 10000 - також. Необмеженого немає нічого. Але ж могли надати і заодно наклепати ще тисячі - для себе і для України, виробник був би в захваті, по ленд-лізу то можна було робити або в інший спосіб, але ж ні... вони ''працюють над цим''. Цинічні сволоти - Обабайдени.
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19.02.2024 17:32 Ответить
якщо брати по кожному типу техніки
то поставили від 0% до 3% від наявної
плюс застарілу, заміняючи на нову по програмі PDA

0 літаків з 3600шт
31 танк з 6000шт, середній вік 34років
379 бмп з понад 11000шт, середній вік 19років
і так далі
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19.02.2024 17:50 Ответить
Так і є, тільки укрмедія вилизує д-пи Байденам-демократам та лякає Трампом. Зрадники клінічні ідіоти.
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19.02.2024 17:58 Ответить
Есть АТАКАМсы с истекшим сроком годности. Их можно было отправлять не задумываясь. Они в вполне в рабочем состоянии.
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19.02.2024 19:45 Ответить
они их скорее утилизируют и порежут, чтоб не обидеть друга владимира
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20.02.2024 01:34 Ответить
** вашу мать ска. та ви чи смієтесь. лупатий пузирь з кореї в 100 потужніший союзник рашці, ніж ви Укоаїні.
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19.02.2024 17:35 Ответить
Виктор! Не надо так кипятицца. Будит и на нашей улице празник!
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19.02.2024 17:57 Ответить
ми втрачаємо свої укріпи та територію, а саме головне - найбільш боєздатних бійців! бо нема навіть снарядів вже 3 місяці (
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19.02.2024 18:01 Ответить
Менi 58-й рiк, зi здоров'ем проблеми. Оглох на одне вухо. Сам офiцер ППО в минулому. Автомат ще можу тримати. Але потрiбна вiза, туди ii нехай
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19.02.2024 18:07 Ответить
Коли русня під Києвом стоятиме? Ох і відсвяткуємо...
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19.02.2024 18:01 Ответить
Ми по iншому не вмiемо. Треба щоб за край.
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19.02.2024 18:24 Ответить
Хоча би не надірвалися від непосильної праці.
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19.02.2024 17:38 Ответить


Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

Америка, что с тобой? Ты, АМЕРИКА или безвольная кучка какашек? Так нельзя, это недостойно такой Великой страны. Нынешние политики и тупые реднеки опустили образ Великой Державы до уровня жалкой проценщицы в захудалом трактире.
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19.02.2024 17:47 Ответить
Реднеки ни при чем. Страной управляют либералы, национальные и сексуальные "мешинства" под контролем евреев. Если бы у власти были реднеки, путин получил по яйцам еще 2022 году.
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19.02.2024 19:43 Ответить
Козли! Коли були гроші, вони носмом крутили. А тепер, коли їх немає, вони ніби готові. Ну реально дебіли...
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19.02.2024 18:00 Ответить
Oles Filonenko

@taxfreelt

Никки Хейли разрывает Дональда Трампа: "Каждый раз, когда он оказывался с Путиным в одной комнате, у него тряслись колени. У нас не может быть президента, который мочится в штаны при виде Путина".
https://twitter.com/i/status/1759502249112273303
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19.02.2024 18:05 Ответить
Однако это не помешало Трампу наложить санкции на СП2 и угробить150 вагнеровцев в Сирии. .
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19.02.2024 19:40 Ответить
Ось оригінал
«Я маю на увазі, що для мене дивно, наскільки він слабкий у колінах, коли справа стосується Путіна. Тому що ви подивіться на факт, він ще нічого не сказав про смерть Навального», - продовжила Гейлі, швидко додавши: «Путін його вбив. Це те, що він робить зі своїми політичними опонентами».

Такої частини нема "У нас не может быть президента, который мочится в штаны при виде Путина"

Навіщо розповсюджувати брехню?
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19.02.2024 19:54 Ответить
главное всё заранее рассказать и всех предупредить ) господи... как дети-дебилы себя ведут...
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19.02.2024 20:57 Ответить
 
 