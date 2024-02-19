Нидерланды уже передают Украине беспилотники, - Оллонгрен
Нидерланды уже начали передавать Украине БПЛА.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине... Коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников... в соответствии с потребностями Украины", - сообщила она.
Кроме того, она напомнила, что Нидерланды активно участвуют и в коалиции противовоздушной обороны, "например, с системами Patriot, а также с F-16, которые тоже в процессе".
Она добавила, что также идет обучение украинцев полетам на F-16 и их обслуживания.
"Мы также готовим самолеты к фактической передаче. Мы объявили, что передадим 24 самолета F-16… вместе с Данией, а также Норвегией как можно быстрее. Но все должно быть готовым... Я уверена, что в этом году мы сможем начать их передачу", – заверила министр.
Пожалуйста, подождите...
Почнеться війна, вірніше бойня --- всіх проти всіх.
Коли весь цей гвалт стихне, Україна з союзниками введуть окупаційні війська, зрідка пострілюючи в тиx, хто забувся зняти шапку перед патрулем.
Потім почнуться самі веселощі -- дерибан гондурасєї, який чомусь називається репарації та контрибуції.
Єдине, що може стати на заваді --- ОПа на чолі з Єрмаком, та примкнувшим до них Щеневтіком.
Не нужно спешить с перепечатыванием ссылаясь на посылания. С Эквадором уже поспешили.
"'Спешка нужна при ловле блох, при поносе, при сношении с чужой женой, и когда трое едят из одной миски". (с).
Тому ні, не вважаю. У держави неадекватна поведінка, яка неприпустима під час сьогоднішніх загроз. От як можна перемогти і організувати масове виробництво військової продукції, якщо ми не знаємо, наприклад, скільки і хто є в Вінницькій області? Скільки людей, їх стать, вік, професії та навички в Житомирській області. Та і в країні в цілому. Як організувати все, якщо держава не може насильно провести тотальну перевірку всіх ресурсів країни.
Які є підприємства, які є люди, скільки чого і де воно знаходиться. Щоб знати як вийти на максимум своїх можливостей. Всі граються в дєрьмократію, яка ніколи не вигравала в екзистенційних війнах. Завжди держава переходила до жорстких контрольних методів, щоб вижити. Навіть США під час світових війн. Всі хто відмовився - просрав з тріском.
Якщо зараз в кацапії прибрати *****, суркова і патрушева (біс із ним, хай там буде дюжина двійників *****, то вже не поможе в цьому випадку), там почнеться некерований хаос.
Якщо в Україні прибрати Зеленського, то просто стане менше відосиків.
В цьому різниця.
«Додатково у мене були підтверджені зустрічі в Сеймі Польщі. Хочу нагадати, що з 20 лютого починається повна і тотальна блокада україно-польського кордону. Це ще один провал. Бо дипломатією у нас зараз займаються в офісі на Банковій. Вже зробіть висновки, бо страждають через вас армія, ЗСУ, фермери і український народ. Нічому не навчились», - констатує Порошенко