Нидерланды уже передают Украине беспилотники, - Оллонгрен

Нидерланды уже начали передавать Украине БПЛА.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине... Коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников... в соответствии с потребностями Украины", - сообщила она.

Кроме того, она напомнила, что Нидерланды активно участвуют и в коалиции противовоздушной обороны, "например, с системами Patriot, а также с F-16, которые тоже в процессе".

Она добавила, что также идет обучение украинцев полетам на F-16 и их обслуживания.

"Мы также готовим самолеты к фактической передаче. Мы объявили, что передадим 24 самолета F-16… вместе с Данией, а также Норвегией как можно быстрее. Но все должно быть готовым... Я уверена, что в этом году мы сможем начать их передачу", – заверила министр.

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