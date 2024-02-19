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Нидерланды уже передают Украине беспилотники, - Оллонгрен

кайса,оллонгрен

Нидерланды уже начали передавать Украине БПЛА.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине... Коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников... в соответствии с потребностями Украины", - сообщила она. 

Кроме того, она напомнила, что Нидерланды активно участвуют и в коалиции противовоздушной обороны, "например, с системами Patriot, а также с F-16, которые тоже в процессе".

Она добавила, что также идет обучение украинцев полетам на F-16 и их обслуживания.

"Мы также готовим самолеты к фактической передаче. Мы объявили, что передадим 24 самолета F-16… вместе с Данией, а также Норвегией как можно быстрее. Но все должно быть готовым... Я уверена, что в этом году мы сможем начать их передачу", – заверила министр.

Читайте также: Военная помощь Украине не должна иметь ограничений, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен
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Топ комментарии
+10
кацап даже не пытайся тут под украинца косить,лаптями издалека воняет__)
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19.02.2024 22:12
+7
Беспилотники это страшная вещь. Достаточное количество БПЛА поставит раком армию орков. Это единственный вид вооружения в котором рашисты проигрывают так как военные БПЛА относятся к современным военным технологиям, а в технологическом развитии рашка очень сильно отстает. Поэтому, Украине и союзникам необходимо основную ставку делать на БПЛА
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19.02.2024 22:05
+5
Саме добре в ціи заяві -- вже
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19.02.2024 22:09
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Так,де f16?? Нідерланди більше всіх обіцяли і розповідали..
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19.02.2024 21:56 Ответить
Походять навчання, генію.
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19.02.2024 22:17 Ответить
правильніш - де і скільки безпілотників заказало МО в Україні. і скільки їх вже отримали ЗСУ???
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19.02.2024 22:26 Ответить
спроси у кацаполета, который сегодня с утра в море "лицом вниз" былтыхался, может он подскажет.
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19.02.2024 22:53 Ответить
Задача в том сто бы дать Украине отбиться. Уничтожении Кремля речи не идёт, это нереально в принципе.
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19.02.2024 22:18 Ответить
реально
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19.02.2024 22:22 Ответить
Нет
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19.02.2024 23:55 Ответить
А навіщо нам знищувати Кремль? Обійдуться й без нас. Навіщо яким -небудь якутам, гинути за тисячі кілометрів від дому? За чиї інтереси? Почнуть весело вирізати кацапів. Русня кинеться рятувати свою шкуру. Куди? В область Золотого кільця, а ще краще --- Садового. Але -- Москва вже наполовину заселена мігрантами, та й своїх вистачає, яким конкуренти за шматок хліба не потрібні.
Почнеться війна, вірніше бойня --- всіх проти всіх.
Коли весь цей гвалт стихне, Україна з союзниками введуть окупаційні війська, зрідка пострілюючи в тиx, хто забувся зняти шапку перед патрулем.
Потім почнуться самі веселощі -- дерибан гондурасєї, який чомусь називається репарації та контрибуції.
Єдине, що може стати на заваді --- ОПа на чолі з Єрмаком, та примкнувшим до них Щеневтіком.
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20.02.2024 11:51 Ответить
Ніхто на територію Росії ніякі війська вводити не буде.
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20.02.2024 12:07 Ответить
Свіженька свинособака..
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19.02.2024 23:48 Ответить
Про це заявила міністр оборони Нідерландів , передає із посиланням на https://www.delfi.lt/ru/news/politics/ministr-oborony-***********-v-eksklyuzivnom-intervyu-delfi-baltiyskomu-regionu-nuzhen-*******-koridor-95915975 Delfi .

Не нужно спешить с перепечатыванием ссылаясь на посылания. С Эквадором уже поспешили.
"'Спешка нужна при ловле блох, при поносе, при сношении с чужой женой, и когда трое едят из одной миски". (с).
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19.02.2024 22:01 Ответить
Менше б журнашлюхам язиком ляпати. Іноді держави воліють не світитись офіційно. Це- інша ситуація. Тут офійне повідомлення.
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20.02.2024 09:10 Ответить
Беспилотники это страшная вещь. Достаточное количество БПЛА поставит раком армию орков. Это единственный вид вооружения в котором рашисты проигрывают так как военные БПЛА относятся к современным военным технологиям, а в технологическом развитии рашка очень сильно отстает. Поэтому, Украине и союзникам необходимо основную ставку делать на БПЛА
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19.02.2024 22:05 Ответить
Ви дуже помиляєтесь. На початку війни міністр оборони та верховний головком - казав шо оті дрончики та бпла - то все для весілля. Тягнули тіки волентери за донати українців - влада взагалі не при делах. А з такою владою неможливо перемогти - зараз рашка у бпла та дронах випереджає Україну у десять разів - хоча на початку парітет був, за рахунок волонтерів, на боці українців.
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20.02.2024 10:01 Ответить
кацап даже не пытайся тут под украинца косить,лаптями издалека воняет__)
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19.02.2024 22:12 Ответить
у тебя сейчас из туеса матрёшки высыпались.
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19.02.2024 22:40 Ответить
они тут пачками в день вылазят *********...(
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19.02.2024 23:11 Ответить
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20.02.2024 09:36 Ответить
Бачу не Мордор 2.0, а натовп утриманців, яким все всі винні. Йде втопися Тисою.
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19.02.2024 22:20 Ответить
Ні, бо російська держава в управлінні набагато ефективніша, а ми випереджаємо завдяки ядру суспільства, яке зорганізоване, чого нема в немитих.

Тому ні, не вважаю. У держави неадекватна поведінка, яка неприпустима під час сьогоднішніх загроз. От як можна перемогти і організувати масове виробництво військової продукції, якщо ми не знаємо, наприклад, скільки і хто є в Вінницькій області? Скільки людей, їх стать, вік, професії та навички в Житомирській області. Та і в країні в цілому. Як організувати все, якщо держава не може насильно провести тотальну перевірку всіх ресурсів країни.

Які є підприємства, які є люди, скільки чого і де воно знаходиться. Щоб знати як вийти на максимум своїх можливостей. Всі граються в дєрьмократію, яка ніколи не вигравала в екзистенційних війнах. Завжди держава переходила до жорстких контрольних методів, щоб вижити. Навіть США під час світових війн. Всі хто відмовився - просрав з тріском.
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19.02.2024 22:59 Ответить
як тобі загс покаже ким зараз є 45-річний мужик, який за 10 років змінив 3 міста проживання? Треба знати хто, в якому місті, чи є в нього реально робота, які в нього навички. Все в ЗАГСі написано? Бл*ть, нащо я намагають пояснити непробивному йолопу не знаю...
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19.02.2024 23:38 Ответить
Свіженька свинособака..
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19.02.2024 23:50 Ответить
Про демократію і диктатуру без довгих текстів.
Якщо зараз в кацапії прибрати *****, суркова і патрушева (біс із ним, хай там буде дюжина двійників *****, то вже не поможе в цьому випадку), там почнеться некерований хаос.
Якщо в Україні прибрати Зеленського, то просто стане менше відосиків.
В цьому різниця.
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19.02.2024 23:34 Ответить
Щоб ще краще було зрозуміло: диктатура ефективна, але вразлива; демократія менш ефективна, але стійка.
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19.02.2024 23:37 Ответить
Саме добре в ціи заяві -- вже
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19.02.2024 22:09 Ответить
На жаль, допомога може ще місяцями лежати на складах. Прецеденти вже були, і ніхто за це не відповів, звісно.
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20.02.2024 09:00 Ответить
Зі Світу по нитці - буде мотузка, щоб кацапів завісити.
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19.02.2024 22:10 Ответить
""брати поляки" серйозно взялись попрацювати над нашою допомогою..усе мляполучим ...,
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19.02.2024 22:33 Ответить
https://eurosolidarity.org/2024/02/ 14-02-2024
«Додатково у мене були підтверджені зустрічі в Сеймі Польщі. Хочу нагадати, що з 20 лютого починається повна і тотальна блокада україно-польського кордону. Це ще один провал. Бо дипломатією у нас зараз займаються в офісі на Банковій. Вже зробіть висновки, бо страждають через вас армія, ЗСУ, фермери і український народ. Нічому не навчились», - констатує Порошенко
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20.02.2024 09:13 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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20.02.2024 09:12 Ответить
 
 