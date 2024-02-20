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Россияне проводят обход домов перед выборами Путина на ВОТ

цнс

На временно оккупированных территориях россияне обходят дома для агитации на выборы Путина.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Россияне пытаются легитимизировать псевдовыборы на временно оккупированных территориях.

В настоящее время так называемые "члены избирательных комиссий России" совершают обход людей. В сообщении говорится, что они собирают информацию и агитируют за участие в российских президентских "выборах". Кроме того, агитаторы ведут незаконную аудио- или видеофиксацию разговора.

"Под запись расспрашивают жителей о том, будут ли те "голосовать" или знают, когда выборы", - объясняют в Центре.

По словам ЦНС, главной причиной рейдов, которые оккупанты проводят на ВОТ заранее до "выборов", стали сделаны выводы по проведению местного фейкового голосования в сентябре 2023 года.

Как отмечается тогда, жители временно оккупированных территорий массово саботировали псевдовыборы: не открывали двери, игнорировали посещение участков и т.д.

"Поэтому оккупанты решили провести рейды заранее, чтобы зафиксировать дома и квартиры, где проживают люди", - добавляют в Центре нацсопротивления.

Также читайте: Рашисты привозят на оккупированные территории студентов из Якутии для организации "концерта дружбы", - ЦНС
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А в не окупованому м. Павлограді відбулося опитування містян щодо вибору одної із запропонованих назв міста, серед яких були Матвіївськ, Славгород, Благомир, а також Павлоград, але вже нібито на честь не московського царя а апостола Павла. За результатами опитування, в якому взяли участь близько 10 тис. осіб, 82,9% респондентів висловилися за збереження поточної кацапської назви. І не зовсім проукраїнська міськрада Павлограда зажадала від Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України не ухвалювати рішення про перейменовування міста. Тоді також їхніми стопами пішли сепаратисти з депутатів міськради Новомосковська , Синельниково, Першотравенська і інших які зажадали оставити московськи назви українських міст..
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20.02.2024 05:50 Ответить
Ну так братушєк же чекають.
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20.02.2024 06:27 Ответить
Тут можна тільки додати, що всі ці перелічені міста знаходяться на кордоні з Донецькою областю і до них після Авдіївки наближається фронт. І одразу стає все ясно чому стала така проросійська позиція місцевої не зовсім проукраїнської влади.
Проукраїнська ??? міськрада міста Павлоград. (Обрана 25 жовтня 2020р.)
ОПЗЖ> 38,18% - мандатів: 14.
Слуги народу >22,44% - мандатів: 8.
Європейська солідарність > 8,52% -мандатів: 4.
Блок Вілкула > 7,13% - Мандатів: 3.
Громадська Сила> 7,08% - мандатів: 3.
Пропозиція>6,10% - мандатів: 3.
Батьківщина>5,15%-мандатів: 3.
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20.02.2024 06:48 Ответить
Нє, ну нормальні такі агітатори, в формі з автоматами і в броніках. Всі зразу за!....
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20.02.2024 08:26 Ответить
цікаво чи знає хтось призвіще якогось іншого претендента?
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20.02.2024 08:38 Ответить
Так там и голоса считать не станут. Все цифры и проценты и по регионам давно готовы! И почти все это знают и согласны.
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20.02.2024 11:24 Ответить
 
 