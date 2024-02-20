Россияне проводят обход домов перед выборами Путина на ВОТ
На временно оккупированных территориях россияне обходят дома для агитации на выборы Путина.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Россияне пытаются легитимизировать псевдовыборы на временно оккупированных территориях.
В настоящее время так называемые "члены избирательных комиссий России" совершают обход людей. В сообщении говорится, что они собирают информацию и агитируют за участие в российских президентских "выборах". Кроме того, агитаторы ведут незаконную аудио- или видеофиксацию разговора.
"Под запись расспрашивают жителей о том, будут ли те "голосовать" или знают, когда выборы", - объясняют в Центре.
По словам ЦНС, главной причиной рейдов, которые оккупанты проводят на ВОТ заранее до "выборов", стали сделаны выводы по проведению местного фейкового голосования в сентябре 2023 года.
Как отмечается тогда, жители временно оккупированных территорий массово саботировали псевдовыборы: не открывали двери, игнорировали посещение участков и т.д.
"Поэтому оккупанты решили провести рейды заранее, чтобы зафиксировать дома и квартиры, где проживают люди", - добавляют в Центре нацсопротивления.
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Проукраїнська ??? міськрада міста Павлоград. (Обрана 25 жовтня 2020р.)
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