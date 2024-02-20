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блокада (1669) экономика (3803) древесина (12)

Из-за блокады границ и нерыночных цен на древесину останавливаются предприятия – деревообработчики обратились в Офис Президента и Правительство

деревина

Ассоциация деревообработчиков и лесозаготовителей Львовщины обратилась с письмами в Офис Президента и Кабинет Министров , в которых выразила серьезную обеспокоенность по поводу текущей ситуации, связанной с блокадой границ, что приводит к серьезным проблемам для украинских переработчиков и экспортеров продукции.

Письма размещены на сайте "Открытый лес".

"По данным нашей Ассоциации, деревообрабатывающие предприятия Украины не планируют покупать древесину во втором и последующих кварталах 2024 года из-за длительной блокировки границы и нерыночных цен на сырье. Следовательно, остановится почти все деревообрабатывающее производство. У деревообработчиков нет возможности быстро принимать решения, ведь они находятся в перманентном ожидании", - отмечается в письмах.

Также Ассоциация обращает внимание, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство лесных ресурсов Украины и ГП "Леса Украины" никоим образом не пытаются содействовать украинским переработчикам. Цены на сырье остаются слишком высокими и неконкурентными, аукционы по продаже древесины проходят в ручном режиме.

"Украинские деревообработчики уже сталкиваются с большими сложностями из-за войны и необоснованно завышенных цен на древесину. Очередная блокада границ еще больше обостряет данную ситуацию, приводя к абсолютной остановке экспорта. Пока предприятия вынуждены приостанавливать или уменьшать производство, большое количество рабочих мест замораживаются, что приводит к невозможности выплаты зарплат работникам", - отмечают в Ассоциации.

Також там сообщают, что примером кризиса в области деревообработки является низкий процент покупки древесины в первом квартале 2024 года из-за начавшейся еще в прошлом году блокады границы, а также из-за монопольного установления высоких цен на сырье.

Как объясняется в письмах, в настоящее время наблюдается увеличение выставленных объемов сырья на второй квартал 2024 года. Это происходит из-за того, что объемы первого квартала не были выкуплены. Кроме того, по информации экспертов, на сегодняшний день ориентировочные остатки на складах продавцов древесины могут превышать 2-2,5 млн кубометров по всей Украине. Тем не менее, деревообработчики все равно не имеют возможности и не планируют покупать дорогую древесину для производства.

Представители Ассоциации обратились к Правительству с просьбой принять неотложные меры для обеспечения стабильности и продолжения экспортной деятельности украинских экспортеров продукции.
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Топ комментарии
+44
То припиняйте "виробляти" ліс-кругляк, "виробники". Навчіться вже нарешті щось створювати, а не тупо знищувати ліси.
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20.02.2024 12:58
+24
Експортери кругляка заметушилися - бабло зникло......
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20.02.2024 12:58
+20
А ось цих і не шкода, бо вже вирізали все, що можна було. Ліси залишились тільки біля доріг і то метрів десять вглиб, а далі самі поля та пеньки.
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20.02.2024 13:02
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Правила форума Совет форумчан
яких вам ще відосиків не вистачає ? !!!
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20.02.2024 12:58 Ответить
То припиняйте "виробляти" ліс-кругляк, "виробники". Навчіться вже нарешті щось створювати, а не тупо знищувати ліси.
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20.02.2024 12:58 Ответить
100%
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20.02.2024 12:59 Ответить
ліс-кругляк хорошо підійде на побудову ліній оборони!
2-3 шарів перекриття може навіть врятувати від обстрілу гармат 155 - го калібру!
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20.02.2024 13:00 Ответить
Від обстрілу гармат 155 - го калібру русню ніщо не врятує.
Чи може ви все-таки помилилися з калібром?
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20.02.2024 13:02 Ответить
152 - соррі
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20.02.2024 13:04 Ответить
Читав військових, що не рятує. Потрібні залізобетонні перекриття
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20.02.2024 13:06 Ответить
Експортери кругляка заметушилися - бабло зникло......
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20.02.2024 12:58 Ответить
ОП і Кабмін в прострації.
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20.02.2024 12:59 Ответить
ЯКІ КОРДОНИ??? - відосікі треба писати, бабло пилити.
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20.02.2024 13:00 Ответить
А ось цих і не шкода, бо вже вирізали все, що можна було. Ліси залишились тільки біля доріг і то метрів десять вглиб, а далі самі поля та пеньки.
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20.02.2024 13:02 Ответить
Он де вчера ясно сказал - ему до сраки, там оказывается всего 5% экспорта. Это только ваши проблемы
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20.02.2024 13:02 Ответить
… ще б в «Спорт-лото» написали.
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20.02.2024 13:03 Ответить
зепоц своїм мульярдом дерев обвалив ринок деревини
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20.02.2024 13:04 Ответить
Та вже нема що вирубувати, весь ліс вже в польщу вивезли!
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20.02.2024 13:04 Ответить
как только появилься хоть какой-то гос контроль за этими "деревообробниками", сразу стало понятно, что бизнес не такой и прибыльний, если не нажухивать государство и своих же сограждан! А что там, "янтареобробники " притихли - или у тех государство в доле?
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20.02.2024 13:04 Ответить
такие не утихают- значит в доле
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20.02.2024 13:25 Ответить
Якщо це не особистий інтерес Єрмака, то можете собі у пуп свиснути з таким же результатом.
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20.02.2024 13:04 Ответить
там Нікалай Мітбол очінь зацікавлений
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20.02.2024 13:06 Ответить
А оцей?
ПАСКУАЛЕ КЛАВДІО

Адреса засновника: Італія, Італія, МіланІталія, Італія, Мілан
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20.02.2024 13:27 Ответить
ну то юридично якийсь там паскуалє, а фактично це під лапою Колі Катлєти
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20.02.2024 13:33 Ответить
А ещё плюс миллиард деревьев от зебилья. Вот кислорода теперь будет...
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20.02.2024 13:04 Ответить
Скоро біла пухнаста тваринка постукає у двері зєлі.
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20.02.2024 13:05 Ответить
Ринок хай буде для всіх, крім переробників: вони хочуть деревину задурно. Якщо ціни кусаються, то ніхто не буде купувати, проте, а куди ж подівались сотні тисяч гектарів лісів?
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20.02.2024 13:10 Ответить
Давайте ліс садити а не рубати.
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20.02.2024 13:11 Ответить
Спершу треба когось іншого посадити, а вже потім - ліс.
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20.02.2024 14:04 Ответить
Що трапилось, зрубаний карпатський ліс не вивозиться і гешефт не проходить крізь товсті пальчики? Ай-яй-яй.
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20.02.2024 13:12 Ответить
Віджатий єрмаком у Медведчука бізнес припинив працювати.
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20.02.2024 13:57 Ответить
За цих можна не турбуватись, це не хліб який людським потом і кров'ю вирощено і зібрано.
Зараз Європа вставить пістон Польщі аби кругляк йшов через кордон без перешкодно і навіть пріорітетно.
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20.02.2024 13:14 Ответить
Карпати отдихнуть від мародерів
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20.02.2024 13:17 Ответить
Не треба скігліті! Три міл'ярди дерев вже висаджені!
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20.02.2024 13:19 Ответить
О! Ці вирішать...
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20.02.2024 13:22 Ответить
О, ***** бариги не можуть кругляк на європи вивезти.
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20.02.2024 13:26 Ответить
не виробники, а браконьери. Блокада кордону дала неочикуваний позитив - зберігаються ліса Карпат.
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20.02.2024 13:56 Ответить
...цирк, ліс не вигідно переробляти .
Кругляк везуть тільки великі рішали...
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20.02.2024 14:03 Ответить
Чому? У Львові є польське підприємство дахових вікон "Fakro", так вони по мінімуму пару вікон роблять але в основному мінімально переробляють ліс в планки і вже їде не кругляк, а виріб для вікон. Там фурами гатять в Польщу ліс. Схема працює добре.
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20.02.2024 14:10 Ответить
Експортом кругляку ще з часів Кучми займалися всілякі медведчуки і шуфричі. Цікаво, кому вони передали естафету? Хтось таки добре справляється, Карпати скоро зовсім голими будуть. Та й не тільки Карпати, Волинь, Полісся, виродки ріжуть все під корінь. А тут бац, гальмануло, кілька кварталів може ще хоч рік проживуть. Ну і ціни на пиломатеріали в нас вищі ні ж в ЄС, а якість тої деревини гірша ніж на дрова, один гнилець і сухостій. Нам весь непотріб залишається. Господарі, курва...
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20.02.2024 14:13 Ответить
імпортери кругляка та пиломатеріалів ідуть у сраку
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20.02.2024 14:14 Ответить
Держпідприємства по обробці деревини по всій Україні ліквідували,ліс тупо кругляком відвантажують прямо на ділянках.
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20.02.2024 14:42 Ответить
Старий анекдот часів срср:
Розмовляють прораб і бригадир у лісі і чують ритмічні удари - а потім звук падаючого дерева. І так раз-по-раз. Ні звуку топорів, ні пилок...
Прораб - Шо це за звуки?
Бригадир - Найняв нового лісоруба.
Пішли подивитися. Вийшли на просіку і бачать мужика, який ритмично одним ударом кулака валить здоровезну сосну, далі - іншу .... Без зупинки
Прораб - Ого! А де ти так наблатикався?
Лісоруб - У Сахарі.
Прораб - Так там же ж дерев немає?!
Лісоруб - І тут не буде!
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20.02.2024 14:48 Ответить
То робіть готові блоки-заготовки для облаштування бліндажів та окопів.
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20.02.2024 14:56 Ответить
О, короїди прокинулись! Ще не всі ліси зрубали. Перекуріть, торгуйте ********** або ухилянтами! Хай ліс росте.
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20.02.2024 15:18 Ответить
хоть карпати цілішими будуть
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20.02.2024 17:26 Ответить
Це мабуть залишки випиляного Карпатського лісу, які ще спиляв Порошенко? Чи це вже Володя Херпіду пиляє ліс, аж тирса летить у всі сторони, а гроші біжать річкою у його кишені? А на стадіоні щось там кричав з Карпатські ліси.
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20.02.2024 19:42 Ответить
 
 