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Сечин (21) смерть (9178) Роснефть (32)

Умер 35-летний сын главы "Роснефти" Сечина, - российские СМИ

іван,сєчин

Сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван скончался 5 февраля текущего года в возрасте 35 лет.

Первым об этом написал бывший менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин, сославшийся на запись в реестре наследственных дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.

О смерти Ивана Сечина и ее причинах раньше публично не сообщалось.

"Медиазона" проверила запись в РНД и убедилась, что она оформлена на Ивана Игоревича Сечина 1989 года рождения, жившего в Москве по адресу Шведский тупик, дом 3. Это здание ранее упоминалось в РБК как "дом для соратников Путина"; издание писало, что там жил и Игорь Сечин.

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Согласно утечкам из российских баз данных, Иван Сечин работал в "Роснефти" и в 2021 году задекларировал доход 61,8 млн рублей. Известно, что он занимал руководящий пост в компании с 2014 года, когда ему было 25 лет.

В январе 2015 года 26-летний Сечин был награжден орденом "За заслуги перед Отчизной" ІІ степени "за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд".

Российские телеграм-каналы причиной смерти Ивана Сечина неофициально называли "оторванный тромб".
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Топ комментарии
+44
Да і йух з ним. Нехай виздихає 86,5 відсотки мухосранська.
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20.02.2024 13:39
+34
оторвался тромб
только плешивый тромб никак оторваться не может от кремля
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20.02.2024 13:41
+20
Ги-ги. Башні починають жерти одна одну.
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20.02.2024 13:40
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Алексей Борисович агент ФСБ с 2005 года...его фото с Дугиным и Корчинским есть в Сети...
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20.02.2024 14:31 Ответить
Sorry Абдрестович🤣👾🦸🦮🏇😁
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20.02.2024 14:32 Ответить
невже буданга??
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20.02.2024 14:45 Ответить
Передоз відірваними тромбами
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20.02.2024 14:52 Ответить
Мабуть нєфті перепив?
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20.02.2024 14:57 Ответить
тромбоемболічєскій схєматоз
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20.02.2024 15:02 Ответить
Буде жити щасливим життям в Британії з іншим обличчям
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20.02.2024 15:03 Ответить
Здох Максім, ну і хєр з нім.
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20.02.2024 15:06 Ответить
Та все у них простіше! Звичайна передозування забороненою речовиною.....Там усі такі. Окромя ,,айфончика,,!!!!!
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20.02.2024 15:09 Ответить
коменти агонь)))дякую за настрій,приєднуюсь до суспільних думок)))
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20.02.2024 15:15 Ответить
Умер от кайфа.
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20.02.2024 15:21 Ответить
Тромбооторва!
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20.02.2024 15:22 Ответить
Завалило пачками денег при пересчете аванса!
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20.02.2024 15:24 Ответить
Яка талановита дитина! Вже в 24 роки керувало ! Прямо як в Україні! В нас також молодь керує. Наслідки маємо.
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20.02.2024 15:41 Ответить
Тромб у 35 років??? Тромби починають вбивати щойно після 45.
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20.02.2024 15:55 Ответить
Та і йух з ним!
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20.02.2024 16:13 Ответить
Передоз.
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20.02.2024 16:22 Ответить
Згадайте як мама на Харківщині прокляла окупантів, за те що живцем спалили її дітей і онука. Прокляття спрацювало! Роснефть - головний фінансист війни .
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20.02.2024 16:49 Ответить
Це сигнал всим бажаючим зайняти трон. Там ще в патрушева син залишився.
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20.02.2024 16:50 Ответить
В москауштадті така смерть звичайно є тонким натяком на дуже товсті обставини.
Подивимось, хто слідуючий в черзі на планову тромбоемболію?
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20.02.2024 17:18 Ответить
...их дети сходят с ума оттого

что им нечего больше хотеть...

(с)
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20.02.2024 17:35 Ответить
Не помер, а здоХ.
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20.02.2024 18:03 Ответить
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