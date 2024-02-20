Умер 35-летний сын главы "Роснефти" Сечина, - российские СМИ
Сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван скончался 5 февраля текущего года в возрасте 35 лет.
Первым об этом написал бывший менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин, сославшийся на запись в реестре наследственных дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.
О смерти Ивана Сечина и ее причинах раньше публично не сообщалось.
"Медиазона" проверила запись в РНД и убедилась, что она оформлена на Ивана Игоревича Сечина 1989 года рождения, жившего в Москве по адресу Шведский тупик, дом 3. Это здание ранее упоминалось в РБК как "дом для соратников Путина"; издание писало, что там жил и Игорь Сечин.
Согласно утечкам из российских баз данных, Иван Сечин работал в "Роснефти" и в 2021 году задекларировал доход 61,8 млн рублей. Известно, что он занимал руководящий пост в компании с 2014 года, когда ему было 25 лет.
В январе 2015 года 26-летний Сечин был награжден орденом "За заслуги перед Отчизной" ІІ степени "за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд".
Российские телеграм-каналы причиной смерти Ивана Сечина неофициально называли "оторванный тромб".
Пожалуйста, подождите...
Подивимось, хто слідуючий в черзі на планову тромбоемболію?
что им нечего больше хотеть...
(с)