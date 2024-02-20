Минцифры упростило реализацию жилищного сертификата єВідновлення

Владельцы уничтоженного в результате военных действий жилья теперь могут обращаться за сертификатом, даже если им не выдали копии акта после обследования разрушенного жилья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

"Забронировали жилищный сертификат? Нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект. По отзывам первых владельцев нового жилья, этот этап занимал больше всего времени и усилий. Помогаем людям — упрощаем процедуру", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что теперь для прекращения права собственности на уничтоженный объект недвижимости достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, которое можно получить у нотариуса или местного совета. Этот документ нужен вам, если после обследования разрушенного жилья комиссия не выдала вам копию акта.

А еще вместо копии акта можете получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного жилья. Это можно сделать:

у любого нотариуса, имеющего доступ к Реестру. Их список

в местном совете, где расположен уничтоженный объект недвижимости.

Также в Минцифре напомнили, что прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше, чем вы получите жилищный сертификат и забронируете по нему средства, но до того как вы заключите сделку купли-продажи.

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