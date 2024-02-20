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жилье (869) сертификат (225) Минцифры (313) єВідновлення (21)

Минцифры упростило реализацию жилищного сертификата єВідновлення

євідновлення

Владельцы уничтоженного в результате военных действий жилья теперь могут обращаться за сертификатом, даже если им не выдали копии акта после обследования разрушенного жилья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

"Забронировали жилищный сертификат? Нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект. По отзывам первых владельцев нового жилья, этот этап занимал больше всего времени и усилий. Помогаем людям — упрощаем процедуру", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что теперь для прекращения права собственности на уничтоженный объект недвижимости достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, которое можно получить у нотариуса или местного совета. Этот документ нужен вам, если после обследования разрушенного жилья комиссия не выдала вам копию акта.

А еще вместо копии акта можете получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного жилья. Это можно сделать:

  • у любого нотариуса, имеющего доступ к Реестру. Их список
  • в местном совете, где расположен уничтоженный объект недвижимости.

Также в Минцифре напомнили, что прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше, чем вы получите жилищный сертификат и забронируете по нему средства, но до того как вы заключите сделку купли-продажи.

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Прочитав ,,спростувала,,😀
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20.02.2024 15:32 Ответить
Лохотрон для довірливих.

Облераловка людей які вже постраждали від кацапів.

Дякую… Дуже дякую.
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20.02.2024 15:41 Ответить
а у кого житло на окупованих теріторіях ? живіть на 2 тис.гр ?? у,сучья влада !!!!
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20.02.2024 16:18 Ответить
 
 