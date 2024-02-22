Зеленский назначил экс-гендиректора "Укроборонпрома" Гусева послом Украины в Азербайджане
Президент Владимир Зеленский назначил бывшего гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева на должность посла Украины в Азербайджане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса Президента.
Так, указом №85/2024 глава государства уволил Владислава Каневского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Азербайджанской Республике.
А указом №86/2024 назначил на эту должность Юрия Гусева.
Напомним, 27 июня 2023 года Зеленский уволил Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома", которую он занимал с 3 декабря 2020 года.
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+36 igor shmatko
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Треба було його кудись пристроїти, щоби він і далі оберігав секрети здачі України ворогу.
(Вильгельм Франц Канарис, начальник абвера)
ї серії, послиць за призначенням… Десь, ще чекає свого часу, гогішвіллі..
Так отож...
мудак, який завалив все виробництво зброї і особисто випуск снарядів і дронів, нагороджується спокійною пенсією.
і чому ж це, наша зовнішня політика, просрана повністю?
******* Підор, твій термін скінчився! Ключі здай і на зону!
в квітні почнеться парад державних нагород: 95 кварталу, сусідам дитинства, друзям, і просто підлабузникам.
Більше тут: https://defence-ua.com/people_and_company/kb_luch_poimenno_nazvalo_agentiv_rf_v_kerivnitstvi_ukroboronpromu_ta_prosit_vladu_prijnjati_zahodi-6523.html
https://censor.net/ru/news/3326847/kb_luch_rukovodstvo_ukroboronproma_pohitilo_i_pytalo_io_direktora_gp_spetsoboronmash_serdyuka