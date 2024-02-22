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Азербайджан (768) назначение (2142) посол (1766) Гусев Юрий (67)

Зеленский назначил экс-гендиректора "Укроборонпрома" Гусева послом Украины в Азербайджане

гусєв

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева на должность посла Украины в Азербайджане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса Президента.

Так, указом №85/2024 глава государства уволил Владислава Каневского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Азербайджанской Республике.

А указом №86/2024 назначил на эту должность Юрия Гусева.

Напомним, 27 июня 2023 года Зеленский уволил Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома", которую он занимал с 3 декабря 2020 года.

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Топ комментарии
+36
Йо...аний сором! 🤬
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22.02.2024 17:15
+34
Нагорода знайшла "героя" - організатор саботажу роботи Укроборонпрому напередодні і на початку великої війни з пітьмою, як і саботажник екс-міністр МОУ Таран, обійняв грошовиту й спокійну посаду за кордоном.
Треба було його кудись пристроїти, щоби він і далі оберігав секрети здачі України ворогу.
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22.02.2024 17:17
+28
Діждався! Єрмак прилаштував чергового негідника у дипломатичну команду Кулеби.
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22.02.2024 17:19
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22.02.2024 17:13 Ответить
Посла в Британії вперто не призначає.
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22.02.2024 17:54 Ответить
Не знайдуть тварини, що англійську розуміє!
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22.02.2024 18:07 Ответить
"Генеральний прокурор України, уродженець Одеси Андрій Костін, може стати послом України у Сполученому Королівстві. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що в уряді розглядають кандидатуру Костіна на цю посаду".
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22.02.2024 19:12 Ответить
Йо...аний сором! 🤬
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22.02.2024 17:15 Ответить
Мертві та квартал95 сорому не мають.
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22.02.2024 17:47 Ответить
І ці люди судять Пашинського? 😲
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22.02.2024 18:01 Ответить
Пашинський "Стугни" без дозволу брав!
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22.02.2024 18:09 Ответить
А Тетяна Чорновол з них стріляла по орках. Без дозволу. Це просто жах.
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22.02.2024 19:22 Ответить
Те що не тоне ніколи не потоне?
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22.02.2024 17:16 Ответить
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22.02.2024 17:23 Ответить
Нагорода знайшла "героя" - організатор саботажу роботи Укроборонпрому напередодні і на початку великої війни з пітьмою, як і саботажник екс-міністр МОУ Таран, обійняв грошовиту й спокійну посаду за кордоном.
Треба було його кудись пристроїти, щоби він і далі оберігав секрети здачі України ворогу.
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22.02.2024 17:17 Ответить
Діждався! Єрмак прилаштував чергового негідника у дипломатичну команду Кулеби.
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22.02.2024 17:19 Ответить
Это спрятать за дипломатической неприкосновенность
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22.02.2024 18:22 Ответить
Не від українського правосуддя!
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22.02.2024 18:26 Ответить
Головне, щоб не українець.
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22.02.2024 18:25 Ответить
"Отбросов нет, есть только кадры".

(Вильгельм Франц Канарис, начальник абвера)
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22.02.2024 17:20 Ответить
Граблі Зеленського працюють!!!
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22.02.2024 17:20 Ответить
можно и покайфарить
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22.02.2024 17:20 Ответить
Це із ті
ї серії, послиць за призначенням… Десь, ще чекає свого часу, гогішвіллі..
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22.02.2024 17:20 Ответить
Аха, оборонпром ухуйкал - полтора года пробуксовал на месте. Теперь этот профи на все руки разосрет с Алиевым.
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22.02.2024 17:22 Ответить
Доброго посла призначив корупціонера і підозра що і колоборант ,до війни він очолював Херсонську ОДА ,а потім Укроборонпром.
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22.02.2024 17:23 Ответить
Агрогниди кадр, він йому кінзу носив на ринку в Миколаєві, той що біля Одеси і писав доноси на українців. Того і сховали подалі.
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22.02.2024 19:41 Ответить
незамінний кадр
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22.02.2024 17:24 Ответить
Это тот самый клоун, который производство "Ирокезов" хотел в Одессе организовать, вместо всего другое столь сегодня необходимого? Мы совсем решили должность посла в грязь втоптать?
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22.02.2024 17:26 Ответить
А хіба після послиці в Болгарії ще є куди нижче впасти?
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22.02.2024 19:15 Ответить
А прибиральницю бабу Валю можна прилаштувати в посли?
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22.02.2024 17:27 Ответить
А вона шось вкрала?
Так отож...
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22.02.2024 17:51 Ответить
Все, що треба знати про гендиректорів усіляких " промів" та інших галузей.
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22.02.2024 17:28 Ответить
Зепадло
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22.02.2024 17:31 Ответить
Це як в раисси за часи царів: накрав спалився, загубив справу "зашкварился" - в далеку губернію губернатором чи послом кудись до Азії..
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22.02.2024 17:35 Ответить
Це не помилка? Може в СІЗО, а не послом?
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22.02.2024 17:36 Ответить
ніт,таки послом...
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23.02.2024 02:37 Ответить
обосратися!
мудак, який завалив все виробництво зброї і особисто випуск снарядів і дронів, нагороджується спокійною пенсією.
і чому ж це, наша зовнішня політика, просрана повністю?
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22.02.2024 17:46 Ответить
А як пану міністру Кулєбі оця ссанина йому в очі?
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22.02.2024 17:46 Ответить
Тому Кулеба і міністр, що згоден гімно їсти.
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22.02.2024 20:25 Ответить
Буду "краток"- Зе 3.14дари...
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22.02.2024 17:46 Ответить
СваихНебрасаем,!
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22.02.2024 17:48 Ответить
якого куя зеленський тут досі послів призначає з своїх дібілів?
******* Підор, твій термін скінчився! Ключі здай і на зону!
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22.02.2024 17:53 Ответить
йому залишилося, до 22 травня.
в квітні почнеться парад державних нагород: 95 кварталу, сусідам дитинства, друзям, і просто підлабузникам.
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22.02.2024 18:43 Ответить
А на посаду посла України на Балі, на Багами, на Канарські острова не пройшов ?
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22.02.2024 17:55 Ответить
А він знає азербайджанську мову?
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22.02.2024 17:59 Ответить
Мария. Я знаю, я родом из Баку.
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22.02.2024 19:07 Ответить
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22.02.2024 23:46 Ответить
Цінний кадр і свой чєлавєк, на початку повномасшабного вторгнення був замішаний в катуванні в.о директора Спецоборонмаш Сердюка, щоб дізнатися місцезнаходження ракет та комплектуючих до Нептун, Вільха,Корсар, скіф
Більше тут: https://defence-ua.com/people_and_company/kb_luch_poimenno_nazvalo_agentiv_rf_v_kerivnitstvi_ukroboronpromu_ta_prosit_vladu_prijnjati_zahodi-6523.html
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22.02.2024 18:08 Ответить
Навіть на Цензорі була стаття відповідна:
https://censor.net/ru/news/3326847/kb_luch_rukovodstvo_ukroboronproma_pohitilo_i_pytalo_io_direktora_gp_spetsoboronmash_serdyuka
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22.02.2024 18:09 Ответить
"сваіх нє брасаєм" у варіянті зеленої підарні.
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22.02.2024 18:09 Ответить
Ганьба
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22.02.2024 18:22 Ответить
Гниль к гнили все чмошники послами так какая буюет внешняя политика одно отребье в послах не все только су ии народа
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22.02.2024 18:37 Ответить
насмоктало
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22.02.2024 18:47 Ответить
Говнюк говнюка.... З одного поля ягідки...
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22.02.2024 18:57 Ответить
Та чхать вони хотіли на всіх, що хочуть те й роблять, і тихо готуються до виборів, марафон працює
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22.02.2024 19:12 Ответить
Устроїв цирк шапіто с країни
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22.02.2024 19:23 Ответить
Надіється що в Азейбарджвні Патріоти України його не дістануть?
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22.02.2024 19:25 Ответить
чучмеки або кацапи зараз в українській дипломатії пріорітети !
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22.02.2024 19:40 Ответить
А дипломатів на посаду посла, призначати не пробували?
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22.02.2024 19:41 Ответить
Ніт, ти ще почни вимагати щоб посол знав мову країни, куди їде "працювати"
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22.02.2024 20:05 Ответить
Отблагодарили чела за то что он все слил.
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22.02.2024 19:42 Ответить
Мабуть, усі професійні дипломати пішли на фронт.
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22.02.2024 20:14 Ответить
теперь посол это тот кто посол НХ. всю мразь прячут за границей.
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22.02.2024 20:39 Ответить
Чим більше керівник провальнішийидля України, тим більш шанований владою. Венедиктова, Таран, Маркарова, Гусєв, і хто зна хто ще.
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22.02.2024 21:05 Ответить
Чекаємо на призначення Костіна (ГПУ), кудись подалі з України, за особисту бездіяльність і «дивне мовчання» по команді єрмака+татарова на порушення законів що завдали шкоди Україні!!!
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22.02.2024 22:16 Ответить
кажуть хочуть то чучело в Британію послати...
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23.02.2024 02:39 Ответить
и зачем все эти университеты международных отношений, лингвистики филологии и т.п.? разогнать нафиг, только бюджетное бабло тратят вместо премий важным и занятым людям.
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22.02.2024 23:07 Ответить
он дипломат? завалил одну работу, так точно завалит дипломатическую, он же в этом профан. вы на его харю взгляните.
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23.02.2024 04:09 Ответить
 
 