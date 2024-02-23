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Армения (822) ОДКБ (131) Пашинян Никол (126)

Армения приостановила свое участие в ОДКБ

пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Пашинян заявил в интервью France24.

Он подчеркнул, что причина "заморозки" участия - невыполнение договора о коллективной безопасности относительно Еревана.

"Участие Армении в ОДКБ, в котором доминирует Москва, было "заморожено", но вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит в повестке дня", - отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении также сообщил, что так называемый договор о коллективной безопасности по Еревану не выполняли, особенно в 2021-2022 годах – в частности, когда Пашиняну предложили подписать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки "агрессии Азербайджана" против суверенитета Армении.

Также читайте: Власти Армении призывают выйти из ОДКБ, разорвать военные и экономические соглашения с РФ и подать заявку на членство в ЕС
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Топ комментарии
+12
Вони б допомогли,але Азербайджан= Ердоган.І 100500 ножів в псину попі вутіну не хотілось.І вони злили Вірменію.Вони всіх кидали якщо їм не вигідно
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23.02.2024 08:42
+8
хоч одне добре, з того ОДКБ,що ніхто з країн не підписався відправити війська в Україну,як на це розраховував )(уйло і полум'яно на засіданні закликав Лукадрищ.
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23.02.2024 08:40
+3
І нащо це Азербайджану? Їм навпаки мир у стосунках вигідніше. Це альтернативні нафтопроводи та газопровіди з каспію до Європи.
А ось москві навпаки це не вигідно. Окрім конкуренції з продажу вуглеводородів, ще й відмова від їхнього озброєння.
Зменшення регіонального впливу та авторитету в цілому.
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23.02.2024 09:18
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Це одкб як дідо який вже не може але всім говорить що ого-го.
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23.02.2024 08:36 Ответить
Вони б допомогли,але Азербайджан= Ердоган.І 100500 ножів в псину попі вутіну не хотілось.І вони злили Вірменію.Вони всіх кидали якщо їм не вигідно
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23.02.2024 08:42 Ответить
Території, які історично були Азербайджанськими, вони не стали захищати.
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23.02.2024 10:13 Ответить
хоч одне добре, з того ОДКБ,що ніхто з країн не підписався відправити війська в Україну,як на це розраховував )(уйло і полум'яно на засіданні закликав Лукадрищ.
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23.02.2024 08:40 Ответить
А лукадрищ відправив? Хитра бульба тільки інших закликає, а як сам - то нє-нє-нє.
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23.02.2024 09:22 Ответить
Білоруські військові були на Чернігівщині. Це не раз фіксували місцеві жителі в окупації коли Чернігів був оточений, і його рівняли з землею з білоруських аеродромів.
Є і свідотства і фото білоруських військових в білоруській формі.
І здається під Чорнобилем теж їх бачили.
Білорусь- сателіт рашистів. Але ж це друзі Зелених арахамій, і поставщики бітуму для великого крадівництва. І партнери по Вагнергейту
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23.02.2024 17:07 Ответить
Як вчасно і зручно.... для русні.
Азербайджан вдарить невдовзі по Вірменії, а русня вмиє руки: ми б вам помоглі, но ви жє самі вишлі із союза.
Питання: а НАТО буде втягнуте в цю війну? Русні б це було за свято.
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23.02.2024 08:45 Ответить
І нащо це Азербайджану? Їм навпаки мир у стосунках вигідніше. Це альтернативні нафтопроводи та газопровіди з каспію до Європи.
А ось москві навпаки це не вигідно. Окрім конкуренції з продажу вуглеводородів, ще й відмова від їхнього озброєння.
Зменшення регіонального впливу та авторитету в цілому.
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23.02.2024 09:18 Ответить
Чутки про скорий напад Азербайджану на Вірменію циркулюють вже давно. Приблизно як чутки про напад ХАМАС на Ізраїль.
Буде дуже добре, якщо так все і залишиться на рівні чуток, але диму без вогню не буває.
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23.02.2024 09:21 Ответить
Подивись на youtube як азербайджанські Байрактари покромсали азербайджанську техніку і російські війська аж ніяк не допомогли відвернути військову катастрофу. Довіра до росії втрачена назавжди і нікчемність росії і підштовхнула Арменію на такий крок
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23.02.2024 10:18 Ответить
Нам не потрібна ще одна війна будь-де, крім території самої росії. Зате росії потрібно якомога більше війн де завгодно, крім як на її території.
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23.02.2024 10:20 Ответить
Між іншим, Азербайджан зупинив наступ і почав переговори одразу після того, як випадково збив російський бойовий гвинтокрил десь в прикордонні.
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23.02.2024 10:21 Ответить
То була не випадковість, а останнє китайське попередження х#йлу та підх#йловникам, що кацапських нікчем вже ніхто не боїться і буде відстрілювати як ворон
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23.02.2024 10:24 Ответить
Але чомусь зупинився Азербайджан.
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23.02.2024 10:29 Ответить
Зробив останнє попередження і дав час обдумати. І спрацювало - Арменія зробила висновки
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23.02.2024 10:34 Ответить
Можливо. Але тепер красивий фінт вухами: Вірменія виходить з ОДКБ і майбутня війна з Азербайджаном формально не стосується росії. Тіпа самі віновати.
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23.02.2024 10:38 Ответить
Не майбутня, а минула війна. Бо причина кривавих війн у останні часи - це росія і порвавши з вісю зла народи отримають мир у власних оселя
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23.02.2024 10:44 Ответить
Краще хай домовляться.
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23.02.2024 10:52 Ответить
Домовляться і будуть жити довго і щасливо у мирі, якщо не дадуть ФСБшникам совати свій ніс і підстрікати до війни
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23.02.2024 10:59 Ответить
Найкращий варіант. Але фсбшники точно встромлять носа, так що не певен.
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23.02.2024 11:03 Ответить
Все в руках армян. Всунути то можуть, але можна армяне можуть і відірвати їм носа
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23.02.2024 11:11 Ответить
Судячи з карабахської війни, навряд чи. Азербайджанці довго і наполегливо готувались, поки вірмени на московського царя сподівались.
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23.02.2024 11:18 Ответить
Саме тому Азербайджан і міг вдарити, бо Арменія була під х#йлом, а зараз ситуація кардинально змінюєтьс
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23.02.2024 10:14 Ответить
О зараз в запарєбрікє почнється вереск що вірмени теж хвашисти...
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23.02.2024 08:45 Ответить
нічого там не почнеться, бо ердоган довів до відома *****, що часи існування Вірменії вже вийшли. скоріш за все цього року, максимум наступного Азербайджан та турецькі "іхтамнєти" поставлять крапку в даному питанні.
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23.02.2024 10:12 Ответить
Ой ***,теперь армянский воин не поедет в Казахстан прикрывать зад местному баю от казахского народа,какая жаль.
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23.02.2024 09:49 Ответить
Баїв усіх розкуркуляли, у 20-х
Ще до створення Казахстану.
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23.02.2024 10:16 Ответить
НазарБАЙ,или по руцки Назарбаев,Баи там были,есть и будут.
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23.02.2024 12:33 Ответить
бай всего лишь богач в прямом переводе
или вы хотите сказать, что там остались феодальные нравы ?
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23.02.2024 12:37 Ответить
чомусь мені, окрім хитрожопих, інші вірмени й не зустрічались. Не пофортунило чи в природі не існує?
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23.02.2024 09:53 Ответить
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23.02.2024 10:20 Ответить
Хитродупі чмошніки напоказ щось заморожують, але в чотири рази нарости імпорт електроніки, що йде для комплектації російських ракет. Навряд чи вони самі ракети клепають, скоріш за все перепродають на росію. Гешефт такий гешефт.
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23.02.2024 10:04 Ответить
Ара идет на Запад.
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23.02.2024 10:38 Ответить
О?
Де?
Каби?
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23.02.2024 12:46 Ответить
 
 