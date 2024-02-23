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взрыв (6499) Николаев (2108) Николаевская область (2059)

Взрывы раздались вблизи Николаева

вибух

Во время воздушной тревоги возле Николаева раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Николаевцы, в городе сейчас спокойно. Звуки взрывов, которые можно было слышать в некоторых районах - за пределами города", - отметил глава города.

Ранее сообщалось, что россияне наносят удары по Херсону.

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Топ комментарии
+1
А чому дякуєте Байдена? Байден Президент США. Краще вже дякуйте лідору світу Президенту України. Ще можете подякувати 73%, вони до цього приклали свою руку.
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23.02.2024 15:19
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Готуємося приймати біженців з Одеси. Дякуємо Байдену. Чекаємо ...
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23.02.2024 12:34 Ответить
до Одессы они не доберутся без Николаева , в 2022 оркам вломили звизды в Вознесенске гнали их аж до Херсона , и Куня прказал долго жить
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23.02.2024 12:38 Ответить
Я был свидетелем в Вознесенске
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23.02.2024 12:43 Ответить
а в 2022 не было помощи США
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23.02.2024 12:39 Ответить
і вони не розчехлились
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23.02.2024 13:24 Ответить
І я був свідком всього у місті Вознесенську. Пам'ятаю героїчні дії Львівської "80-ки", бійців морської піхоти, місцевої самооборони. І там частково все організовував Марченко. А сьогодні "зелені" пишуть історію про свого мера і його охорону.
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23.02.2024 15:22 Ответить
А чому дякуєте Байдена? Байден Президент США. Краще вже дякуйте лідору світу Президенту України. Ще можете подякувати 73%, вони до цього приклали свою руку.
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23.02.2024 15:19 Ответить
Тому що США гарантували Україні теріторільну цілістность БМ. А за президента Зеленського дякуй сам собі. Це ви боти цензору зробили усе для його обрання.
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23.02.2024 15:25 Ответить
На Україну США не нападали, вони підтримують нашу територіальну цілісність. Читайте Будапештський меморандум так як він написаний, а не так як Вам хочеться.
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23.02.2024 18:22 Ответить
Читаю. Де звернення до совбезу ООН у 2014 році? Де склакання Ген.Ассамблей ООН? Де блокада Росії? Де міжнародні зброїні сили які повинні відновити міжнародний мир? Немає. Та що ви мені розповідаєте? Нащо мене ваша бла-бла-бла?
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23.02.2024 18:27 Ответить
а город подумал учения идут
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23.02.2024 12:35 Ответить
может кто то на мине подорвался
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23.02.2024 12:55 Ответить
 
 