Взрывы раздались вблизи Николаева

Во время воздушной тревоги возле Николаева раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Николаевцы, в городе сейчас спокойно. Звуки взрывов, которые можно было слышать в некоторых районах - за пределами города", - отметил глава города.

Ранее сообщалось, что россияне наносят удары по Херсону.

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