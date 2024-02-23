Взрывы раздались вблизи Николаева
Во время воздушной тревоги возле Николаева раздались взрывы.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Николаевцы, в городе сейчас спокойно. Звуки взрывов, которые можно было слышать в некоторых районах - за пределами города", - отметил глава города.
Ранее сообщалось, что россияне наносят удары по Херсону.
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