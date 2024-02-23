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ВР (27371) закон (3143) лоббирование (101)

Рада приняла закон о лоббировании

вр,рада,голосування

Верховная Рада приняла в целом закон о добросовестном лоббировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за законопроект №10337 проголосовали 236 народных депутатов.

Закон направлен на реализацию рекомендаций Европейской комиссии, зафиксированных в пакете расширения, и является частью правительственного антиолигархического плана действий.

Читайте: Законопроект о лоббировании, поддержанный в первом чтении Радой, не решает проблемы, - Шабунин

Закон вступит в силу через два месяца после начала функционирования Реестра прозрачности от НАПК, но не позднее 1 января 2025 года.

Что предполагает закон?

Закон предусматривает создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Лицо, которое намерено зарегистрироваться как субъект лоббистской деятельности и/или субъект адвокации, вносит в Реестр четкий перечень информации - сведения о лоббистских контрактах, источниках финансирования, клиентах и бенефициарах осуществления лоббирования и субъекте лоббирования.

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Сведения, которые вносятся в Реестр, публичны. Доступ к нему – открытый и бесплатный.

Доработанный законопроект учитывает предложения, предоставленные коалицией общественных организаций, в частности, в части об адвокации. Адвокация не лоббизм, и это зафиксировано в проекте закона.
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Правильно, закон про мобилизацию подождёт...война ведь ...
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23.02.2024 15:52 Ответить
бо нема кого мобілізувати.. з 73%..
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23.02.2024 15:55 Ответить
лобісти в Раді прийняли закон про лобіювання..
борцуни з корупцією (самі з собою?)..
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23.02.2024 15:53 Ответить
Це вже не корупція, а лобіювання і за це ще вони будуть отримувати офіціально премію, аукраїнцям дірка в кішені.
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23.02.2024 16:08 Ответить
все чисто (с) Зе
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23.02.2024 16:10 Ответить
Тобто, відтепер бабло за "правильне галасування" - це чесно набуте добро.
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23.02.2024 17:10 Ответить
Саме так. Чому на Заході нема корупції? Бо вона там узаконена і називається красивим словом "лобіювання".
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23.02.2024 19:09 Ответить
 
 