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кладбище (272) мемориал (158) Шмыгаль Денис (2588)

Правительство выделило 515 млн грн для создания Национального военно-мемориального кладбища

київ,меморіал,кладовище,цвинтар

Обустройство кладбища является одной из главных задач для Министерства по делам ветеранов.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете. Речь идет о 515 млн гривен, которые мы выделяем на строительство и функционирование в этом году", - отметил Шмигаль.

Национальное военно-мемориальное кладбище станет центральным местом, где каждый сможет отдать честь павшим героям нашей Родины. Это будет особое место, где пересекаются скорбь, гордость, боль, уважение, безграничная благодарность и вечная память.

"Для Министерства по делам ветеранов это одна из главных задач на этот год", – добавил Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Национальный военный мемориал начнут строить в конце этого года, - Минветеранов

Что известно о Национальном военном мемориальном кладбище?

В декабре 2023 года Верховная Рада приняла закон, которым разрешила изменить местонахождение Мемориала по решению правительства. Так, Национальное военное мемориальное кладбище будет располагаться на территории Гатненской сельской территориальной громады Фастовского района Киевской области.

На земельном участке в более 260 гектаров будут размещены кладбище, церемониальная площадь, дом траура, крематорий, музейно-выставочный комплекс и другая необходимая инфраструктура.

Строительство будет осуществляться в несколько очередей. В первой очереди будет построен сектор традиционных захоронений, колумбарий, площадь, где будет проходить прощание, и необходимые сооружения для организации захоронений.

В декабре 2023 года Минветеранов представило эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.
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Топ комментарии
+9
Ну, блін! Ну куди-небуть аби тільки не на озброєння!
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23.02.2024 16:47
+9
Облаштування кладовища є одним із головних завдань для Міністерства у справах ветеранів

А я думав, що турбота про живих ветеранів!
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23.02.2024 17:28
+6
уроды,лучше бы дронов со снарягой парням купили,погибшие хлопцы поняли бы
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23.02.2024 16:44
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уроды,лучше бы дронов со снарягой парням купили,погибшие хлопцы поняли бы
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23.02.2024 16:44 Ответить
Меморіал Героїв потрібен!

але те що на фото - якісь бєрковщі.
ні шаги, ні поваги до Воїнів, а шалман👿
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23.02.2024 17:38 Ответить
знаючи кацапів,вони туди чисто зі злоїбучості іскандера чи кинджала кинуть.Меморіал потрібен,але зараз якраз "не на часі",якщо на фронті бракуватиме зброї,то ми замахаємось той меморіал розширяти.
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23.02.2024 21:21 Ответить
Сегодня зешобла заявила что в 24г. на высадку 240 мл.деревьев выделят пол милиона у.е. Деревья в этой стране стоят дороже ,чем наши герои .
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23.02.2024 17:50 Ответить
Ну, блін! Ну куди-небуть аби тільки не на озброєння!
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23.02.2024 16:47 Ответить
за ці гроші краще наробити дронів,і хай кацапи у себе нові кладовища відкривають.
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23.02.2024 21:27 Ответить
от пурвота кончена , ще невсі жирний кусок не урвали....
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23.02.2024 17:20 Ответить
Ось це і програма майбутнього житла для українців...
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23.02.2024 17:26 Ответить
Облаштування кладовища є одним із головних завдань для Міністерства у справах ветеранів

А я думав, що турбота про живих ветеранів!
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23.02.2024 17:28 Ответить
Загиблий за Україну Воїн гідний останньої шани - бути похованим на Меморіалі Героїв

Чи не так?
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23.02.2024 17:40 Ответить
Спробую відповісти на ваше запитання. Меморіал обовʼязково потрібен, але вкладати кошти та облаштовувати його потрібно після перемоги. Бо якщо Україна програє московитам війну то вони той меморіал з землею зрівняють. Зараз доля країни вирішується на полі бою і тому, на мою думку, пріоритет у використанні бюджетних коштів це допомога фронту.
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23.02.2024 22:54 Ответить
Ты от гос-ва не дождешься денег на памятник, к чему тут эта ссанина в уши про мемориалы за сотни миллионов. Там большую часть денег украдут

Такое мародерство это не почтение памяти, а надругательство.

Когда в Крынках ты голый-босый, лопатой лед рубаешь, а в тылу мемориалы за пол миллиарда строят. то это черт знает что.
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24.02.2024 00:14 Ответить
*****... некуда больше полмиллиарда деть, из которых 90 процентов *******... уроды, мы мобиарем по сто гривен на дроны с пенсий и з/п копеечных.... давайте, там луцкий мер собирался стадиончик захерачить
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23.02.2024 17:39 Ответить
Кабмін виділив 17 мільярдів грн на ремонт доріг, - повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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23.02.2024 17:44 Ответить
17 магическая цифра
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23.02.2024 17:45 Ответить
походу сакральна.
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23.02.2024 21:26 Ответить
Загиблих шанувати треба, але зараз треба усі кошти в першу чергу на фронт, бо буде кладовище вся Україна!
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23.02.2024 18:07 Ответить
Війна закінчилася?...зелені підараси!
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23.02.2024 18:20 Ответить
То тільки мені мову відняло чи ще КОМУСЬ. НАС ще так не ім....і .
Говорити з тим шоблом, то даремна трата ЧАСУ.
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23.02.2024 18:39 Ответить
ироды, купите снарядов, чтобы кладбище пришлось строить меньшего размера
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24.02.2024 00:10 Ответить
 
 