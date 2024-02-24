Сегодня вторая годовщина полномасштабного вторжения войск РФ в Украину
Сегодня, 24 февраля, исполняется два года с момента полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
После оккупации Крыма и части украинского Донбасса в 2014 году, 24 февраля 2022 года, российские войска массированно вторглись в Украину после признания российскими властями 21 февраля 2022 года террористических образований на территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР" - как государственных.
Около четырех часов по киевскому времени 24 февраля 2022 года российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "специальной военной операции". Произошли ракетные удары по всей территории Украины. Российские войска вторглись в Украину вблизи Харькова, Херсона, Чернигова, Сум, войдя из России, Беларуси и временно оккупированного Россией Крыма.
России удалось оккупировать часть Украины, впрочем, наша страна не сдается, смогла освободить часть захваченных территорий и продолжает оказывать масштабное сопротивление врагу. За 2 года войны Россия потеряла в Украине 409 010 своих солдат и много техники.
Украинские воины собственным героизмом и жертвенностью не только противостоят врагу, но и пишут новые страницы истории своей страны.
Пожалуйста, подождите...
Самі ЗЄрмаки ховалися і боялися не так кацапів, як вчасної відплати за зраду.
Війна б вже закінчувалася, мабуть...
Хоч би не змились.
ми йдемо стройним зеленим хором на шашликі!
слава яйцям не всі пішли...
До речі, він не зелений він червоний. Червоний з голови до п'ят від крові українців.
І ЗЕлений теж, від сотень млрд $ допомоги, що кагал розікрав за ці два роки.
Та й подвоєння держборгу України не треба забувати.
Брехати і маніпулювати. Дуже кваліфіковано, між іншим, краще за всіх у світі.
Красти. Причому так, що складається враження, ніби господар речі сам вкрав її у русні, а русня тільки "восстанавліваєт справєдлівость".
Кидати понти і нести себе високо. Знову ж, рівних їм у цьому немає. Подивіться тільки на метушню навколо нєбутєрброда. Про трагедію "Зеніту" в світі ані слова.
Одне слово- ОРКи (Окупанти Руські Кончені).
Приходит ребенок с прогулки и бежит к папе:
- Папа, папа, мы видели, как возле дома дяди на лавочке пили пиво с раками.
- Кхм... это у них лица такие...
https://korrespondent.net/ukraine/4666116-na-khersonschyne-sbyly-rossyiskyi-su-34-sotssety
Бо попередник готувався до війни, а не будував зручні дороги для загарбників.
Ві обовьязково переможете.Слава Украіні!
Може ця війна Богу висвітлить всіх шельм, всіх тих хто його зрадив і зраджуватиме вкотре і хто готовий власноруч розпинати його якощо він знов спуститься з небес.
Господи, стільки страждань українців. Якщо заради того щоб Тебе врятувати від мук, то обійми Україну святим твоїм покровом аби врятуватися і нам і Тобі🙏🙏🙏
Разом ми переможемо всіх і все, навіть неймовірну людську підлість і жагу влади людоїдів в краватках які керують своїми полками одурманених і отруєних ними жадобою «слуг, рабів, активістів, відвертих насильників», зрадивших Тебе і всі Твої заповіди🙏🙏🙏
Дякую Тобі Боже, що мені і зараз болить за те, що Ти виніс🙏🙏🙏
Я вірю Ти з Україною, просто ще не всіх побачив хто готовий Тебе розпинати, як розпинають Україну, аби їх всіх наздогнала доля Іуди🙏🙏🙏
Я люблю Тебе Господи і Україну!
Я безмежно поважаю наш народ який воює, працює і рятує цей невдячний світ своїми життями.
Бог нам в захист і в поміч🙏🙏🙏
"Цього дня, ранку 24 лютого, але 2022 року. Дорога від адмінмежі Криму до Нової Каховки. Перше відео починається майже відразу від воріт КПП. Бетонні загородження практично всі зняті, мости й узбіччя розміновані. Останнього українського солдата аж до самої Нової Каховки забрали 22 лютого.
Наступного дня цією дорогою пішли... Ні, навіть не танки. Рашисти знали, що територію їм здають і що військ тут не буде. Їхали звичайним похідним маршем у тентованих машинах брати без бою Україну. У напрямку на Херсон ситуація була та сама. Створення тероборони на Херсонщині й не тільки було саботоване. До речі, саме тим генералом, якого зараз Зеленський призначив начальником Генштабу..."
23 лютого 2022 року. Рівно два роки тому. До страшного вторгнення, геноциду, руйнувань, загибелі сотень тисяч і втечі мільйонів українців залишалися вже не дні, а години. Чи знала про це влада? Так. Маємо безліч доказів. Чи готувалася відбивати ворожу агресію? Якраз навпаки. Більшість тих дій, які зробили цю страшну війну невідворотною, а трагедії максимально страшними, розпочалися не цього дня, а ще весною 2019-го. Пригадую, як на мене образився ведучий (це був Ганнапольський - А.М.), коли я тоді в одному ефірі сказав, що Зе і його виборці сьогодні відкрили двері для невідворотної страшної й кривавої війни. Але про ті зрадницькі чи тупо безвідповідальні часи ми вже не раз тут згадували. Сьогодні мова саме про останній день напередодні страшного вторгнення.
А цього дня відбувалося чимало подій. Не про всі я сьогодні тут згадав. Наприклад, до Києва прибули підтримати українців два президенти: Польщі й Литви. Вони знали, що завтра буде війна. А українцям, як вирішила своя влада, це не було потрібно. Цього дня не відбулося абсолютно нічого, що має робитися в країні, яка очікує на страшне й велике вторгнення. Може єдине - це масові заходи в ряді близьких до фронту міст: Маріуполі, Бахмуті й інших з підтвердженням, що вони - це Україна. Наступного дня на ці міста вже падали бомби. Я в цьому сюжеті згадую про ряд подій, які 23 лютого були свідченням не просто безвідповідальності, а відвертої зради.
Найперше, це маніпуляції й фактичне невиділення необхідних коштів на оборону. А друге й особливо цинічне - умисна відмова влади оголошувати необхідний у такій ситуації правовий режим воєнного стану. Його необхідно вводити наперед, тільки при появі загроз, а не тоді, коли ворог уже на твоїй землі. Так написано в самому законі. Але замість нього Зе закинув у Раду рішення про введення надзвичайного стану в країні. А він за законом запроваджується, коли у вас природні чи техногенні катастрофи, спалахи епідемій тощо. Уже за фактом їх виникнення. А ще надзвичайний стан вводять, щоб зупинити масові протести й виступи населення. Свого населення. То 23 лютого в нас вводився режим заборон і переслідування проти тих, хто цього дня вийшли з лозунгами «Маріуполь - це Україна», проти тих, хто вже наступного дня пішли будувати по всій країні загорожі проти ворога й формувати загони самооборони проти рашистських агресорів? От просто прочитайте обидва закони й у вас не виникне сумнівів. А ще цією підміною ЗСУ, Генштаб та Головнокомандувача позбавили навіть тих десяти годин, за які ще можна було зробити неймовірно багато для оборони.
Отака вона наша історія цього тривожного та страшного від владної умисної бездіяльності дня напередодні національної катастрофи…
"Триває наш безкомпромісний і мужній супротив. 24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак і величезних колон техніки та рушили добровольцями до лав Збройних сил України", - зазначив В.Залужний. За його словами, завдяки мужності та жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе та нашу Державу.
"Дякую всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. Дякую всім, хто допомагає українській армії. Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги. Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини. Я вірю і точно знаю - ми переможемо! Слава Україні!" - підсумував Валерій Залужний.