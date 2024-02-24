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Новости Война
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армия РФ (18030) вторжение (507)

Сегодня вторая годовщина полномасштабного вторжения войск РФ в Украину

рф,вторгнення

Сегодня, 24 февраля, исполняется два года с момента полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После оккупации Крыма и части украинского Донбасса в 2014 году, 24 февраля 2022 года, российские войска массированно вторглись в Украину после признания российскими властями 21 февраля 2022 года террористических образований на территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР" - как государственных.

Около четырех часов по киевскому времени 24 февраля 2022 года российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "специальной военной операции". Произошли ракетные удары по всей территории Украины. Российские войска вторглись в Украину вблизи Харькова, Херсона, Чернигова, Сум, войдя из России, Беларуси и временно оккупированного Россией Крыма.

России удалось оккупировать часть Украины, впрочем, наша страна не сдается, смогла освободить часть захваченных территорий и продолжает оказывать масштабное сопротивление врагу. За 2 года войны Россия потеряла в Украине 409 010 своих солдат и много техники.

Украинские воины собственным героизмом и жертвенностью не только противостоят врагу, но и пишут новые страницы истории своей страны.

Читайте также: Генерал Соколов: В начале вторжения на юге было 1,5 тысячи защитников, им противостояли более 20 тысяч оккупантов.
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Топ комментарии
+44
Вічна пам'ять і шана тим, хто віддав свої життя у боротьбі проти кремлівського супостата!!!
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24.02.2024 08:00
+42
Вічна памʼять полеглим в боротьбі за незалежність і безпеку Українського народу! Битва триває і ми обовʼязково переможемо північного ворога проклятого! Герої не вмирають і їхня сила поруч з нами оберігає нас в бою! Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам!
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24.02.2024 08:05
+30
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24.02.2024 08:06
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Вічна пам'ять і шана тим, хто віддав свої життя у боротьбі проти кремлівського супостата!!!
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24.02.2024 08:00 Ответить
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24.02.2024 08:04 Ответить
Шось якось підозріло тихо...
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24.02.2024 08:04 Ответить
Без А-50 сложновато будет оркам праздновать.
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24.02.2024 08:10 Ответить
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24.02.2024 08:17 Ответить
Вічна памʼять полеглим в боротьбі за незалежність і безпеку Українського народу! Битва триває і ми обовʼязково переможемо північного ворога проклятого! Герої не вмирають і їхня сила поруч з нами оберігає нас в бою! Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам!
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24.02.2024 08:05 Ответить
Ми обов'язково переможемо, бо в іншому випадку не буде України. Але із професіоналами генерами ЗСУ, партіотом Верховним головенокомандувачем, а не медійними персонажами на марафоні і відосах. Є надія, що з травня місяця цього року так і буде. ЗСУ, нацгвардія,тероборона, поліція, СБУ і волонтери як займалися, так і продовжують займатися обороною наших територій, щоб ворог не заліз далі.
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24.02.2024 08:13 Ответить
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24.02.2024 08:06 Ответить
Велика шкода, що тоді була змарнований шанс позбутися ЗЄрмаків.
Самі ЗЄрмаки ховалися і боялися не так кацапів, як вчасної відплати за зраду.
Війна б вже закінчувалася, мабуть...
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24.02.2024 08:24 Ответить
Їх ще будуть судити, хотілосяб раніше але не вийшло, незалежне розслідування все поставить по поличкам
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24.02.2024 09:50 Ответить
Ваші слова, да Богу у вуха..

Хоч би не змились.
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24.02.2024 10:02 Ответить
Та бог з ним, з тим судом. Чим довше ЗЄ при владі, тим більше гине українців через ідіотські або зрадницькі рішення. Краще тим перейматися.
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24.02.2024 16:35 Ответить
Цих річниць буде ще багато.
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24.02.2024 08:08 Ответить
сьогодні, як і два роки тому,
ми йдемо стройним зеленим хором на шашликі!
слава яйцям не всі пішли...
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24.02.2024 08:09 Ответить
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24.02.2024 08:15 Ответить
Тищенко буде зі святом вітати?
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24.02.2024 08:18 Ответить
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24.02.2024 08:21 Ответить
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24.02.2024 08:22 Ответить
Треба очикувати потужного відосика з цього приводу від неголеной ЗЕленій гундосой гниди.
До речі, він не зелений він червоний. Червоний з голови до п'ят від крові українців.
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24.02.2024 08:22 Ответить
24 или 25 числа у них там назначена потужна пресс-конференция...
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24.02.2024 08:32 Ответить
Гнида буде відмиватись за доромогою журнашлюх від крові українців.
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24.02.2024 08:39 Ответить
Навряд чи це падло відмиється
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24.02.2024 10:04 Ответить
Не погоджуся з вами.
І ЗЕлений теж, від сотень млрд $ допомоги, що кагал розікрав за ці два роки.
Та й подвоєння держборгу України не треба забувати.
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24.02.2024 08:44 Ответить
То він не гроші крав, то ця гнида ЖИТТЯ українців крав.
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24.02.2024 08:58 Ответить
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24.02.2024 08:22 Ответить
Це вже не перший випадок. Підари не вміють робити щось красиве. Навіть фото з їх вояками виходять ****** та непривабливі.
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24.02.2024 08:26 Ответить
А що взагалі вони можуть ? На них працювали усі колонізовані народи. А кацапи тількі паразитували . Тай ще ГРАБУВАЛИ корисні копалини усіх народів. Бо в самих кацапів ТІЛЬКІ БОЛОТА І ЖАБИ . Тому і лізуть до сусідів
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24.02.2024 08:36 Ответить
Насправді, чимало.
Брехати і маніпулювати. Дуже кваліфіковано, між іншим, краще за всіх у світі.
Красти. Причому так, що складається враження, ніби господар речі сам вкрав її у русні, а русня тільки "восстанавліваєт справєдлівость".
Кидати понти і нести себе високо. Знову ж, рівних їм у цьому немає. Подивіться тільки на метушню навколо нєбутєрброда. Про трагедію "Зеніту" в світі ані слова.
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24.02.2024 08:44 Ответить
Бо й самі рашистські загарбники "****** та непривабливі".
Одне слово- ОРКи (Окупанти Руські Кончені).
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24.02.2024 08:49 Ответить
З г**на кулю не виліпиш.
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24.02.2024 09:04 Ответить
Так Ви харі їх бачили??
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24.02.2024 10:05 Ответить
> Так Ви харі їх бачили??

Приходит ребенок с прогулки и бежит к папе:
- Папа, папа, мы видели, как возле дома дяди на лавочке пили пиво с раками.
- Кхм... это у них лица такие...
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24.02.2024 11:25 Ответить
В Томську чимало етнічних українців. Може це не випадковість ?
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24.02.2024 09:02 Ответить
НЕОБХОДИМО БУДЕТ ВСЕХ ОТВЕТСТВЕННЫХ НА ПОЛИГРАФЕ ПРОВЕРИТЬ И ПО ТЕЛЕКУ ПОКАЗАТЬ !)
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24.02.2024 08:23 Ответить
РЕДАКТОР , ось яку фото треба ставити під назвою статті, а не фото с російським флагом . У Вас взагалі хтось займается ідеологією ?

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24.02.2024 08:27 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4666116-na-khersonschyne-sbyly-rossyiskyi-su-34-sotssety На Херсонщине сбили российский Су-34 - соцсети
https://korrespondent.net/ukraine/4666116-na-khersonschyne-sbyly-rossyiskyi-su-34-sotssety
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24.02.2024 08:34 Ответить
А наступник здох зі своїм кагалом, захищаючи Крим, як він тоді вихвалявся, то й вторгнення б 2 роки тому не було.
Бо попередник готувався до війни, а не будував зручні дороги для загарбників.
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24.02.2024 08:52 Ответить
Держатись
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24.02.2024 08:48 Ответить
Схіляю голову по загіблим сінам та донькам Украіни.
Ві обовьязково переможете.Слава Украіні!
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24.02.2024 08:49 Ответить
слуги народу будуть довічно правити ?
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24.02.2024 08:55 Ответить
чи вже в буковель полетіли святкувати шашлики?
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24.02.2024 08:56 Ответить
Як цінічно буде завтра виглядати шобаш(пресконференція) блазня,опг,скумбріі,свін-спікера і придворной обслуги.Знов буде "я невтік",поганий захід.
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24.02.2024 09:00 Ответить
Україну взяли в заручникі всі хто давно втратив всі людські почуття, ті в кого давно вже немає ні совісті, ні честі, ні віри в Бога. І наші і чужі, т.з «партнери», «брати» і «співчуваючі», які в силах зупити це зло могли ще в 2014 році.

Може ця війна Богу висвітлить всіх шельм, всіх тих хто його зрадив і зраджуватиме вкотре і хто готовий власноруч розпинати його якощо він знов спуститься з небес.
Господи, стільки страждань українців. Якщо заради того щоб Тебе врятувати від мук, то обійми Україну святим твоїм покровом аби врятуватися і нам і Тобі🙏🙏🙏
Разом ми переможемо всіх і все, навіть неймовірну людську підлість і жагу влади людоїдів в краватках які керують своїми полками одурманених і отруєних ними жадобою «слуг, рабів, активістів, відвертих насильників», зрадивших Тебе і всі Твої заповіди🙏🙏🙏
Дякую Тобі Боже, що мені і зараз болить за те, що Ти виніс🙏🙏🙏
Я вірю Ти з Україною, просто ще не всіх побачив хто готовий Тебе розпинати, як розпинають Україну, аби їх всіх наздогнала доля Іуди🙏🙏🙏

Я люблю Тебе Господи і Україну!
Я безмежно поважаю наш народ який воює, працює і рятує цей невдячний світ своїми життями.
Бог нам в захист і в поміч🙏🙏🙏
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24.02.2024 09:10 Ответить
Думаю правильно називати це не річниця, а роковини! Бо це трагічна подія
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24.02.2024 09:37 Ответить
Вже дають показання для суда ті хто здав Південь України???
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24.02.2024 10:01 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/18762 Тарас Чорновіл (відео за ссиллю):

"Цього дня, ранку 24 лютого, але 2022 року. Дорога від адмінмежі Криму до Нової Каховки. Перше відео починається майже відразу від воріт КПП. Бетонні загородження практично всі зняті, мости й узбіччя розміновані. Останнього українського солдата аж до самої Нової Каховки забрали 22 лютого.
Наступного дня цією дорогою пішли... Ні, навіть не танки. Рашисти знали, що територію їм здають і що військ тут не буде. Їхали звичайним похідним маршем у тентованих машинах брати без бою Україну. У напрямку на Херсон ситуація була та сама. Створення тероборони на Херсонщині й не тільки було саботоване. До речі, саме тим генералом, якого зараз Зеленський призначив начальником Генштабу..."
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24.02.2024 10:21 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/18763 Тарас Чорновіл :
23 лютого 2022 року. Рівно два роки тому. До страшного вторгнення, геноциду, руйнувань, загибелі сотень тисяч і втечі мільйонів українців залишалися вже не дні, а години. Чи знала про це влада? Так. Маємо безліч доказів. Чи готувалася відбивати ворожу агресію? Якраз навпаки. Більшість тих дій, які зробили цю страшну війну невідворотною, а трагедії максимально страшними, розпочалися не цього дня, а ще весною 2019-го. Пригадую, як на мене образився ведучий (це був Ганнапольський - А.М.), коли я тоді в одному ефірі сказав, що Зе і його виборці сьогодні відкрили двері для невідворотної страшної й кривавої війни. Але про ті зрадницькі чи тупо безвідповідальні часи ми вже не раз тут згадували. Сьогодні мова саме про останній день напередодні страшного вторгнення.
А цього дня відбувалося чимало подій. Не про всі я сьогодні тут згадав. Наприклад, до Києва прибули підтримати українців два президенти: Польщі й Литви. Вони знали, що завтра буде війна. А українцям, як вирішила своя влада, це не було потрібно. Цього дня не відбулося абсолютно нічого, що має робитися в країні, яка очікує на страшне й велике вторгнення. Може єдине - це масові заходи в ряді близьких до фронту міст: Маріуполі, Бахмуті й інших з підтвердженням, що вони - це Україна. Наступного дня на ці міста вже падали бомби. Я в цьому сюжеті згадую про ряд подій, які 23 лютого були свідченням не просто безвідповідальності, а відвертої зради.
Найперше, це маніпуляції й фактичне невиділення необхідних коштів на оборону. А друге й особливо цинічне - умисна відмова влади оголошувати необхідний у такій ситуації правовий режим воєнного стану. Його необхідно вводити наперед, тільки при появі загроз, а не тоді, коли ворог уже на твоїй землі. Так написано в самому законі. Але замість нього Зе закинув у Раду рішення про введення надзвичайного стану в країні. А він за законом запроваджується, коли у вас природні чи техногенні катастрофи, спалахи епідемій тощо. Уже за фактом їх виникнення. А ще надзвичайний стан вводять, щоб зупинити масові протести й виступи населення. Свого населення. То 23 лютого в нас вводився режим заборон і переслідування проти тих, хто цього дня вийшли з лозунгами «Маріуполь - це Україна», проти тих, хто вже наступного дня пішли будувати по всій країні загорожі проти ворога й формувати загони самооборони проти рашистських агресорів? От просто прочитайте обидва закони й у вас не виникне сумнівів. А ще цією підміною ЗСУ, Генштаб та Головнокомандувача позбавили навіть тих десяти годин, за які ще можна було зробити неймовірно багато для оборони.
Отака вона наша історія цього тривожного та страшного від владної умисної бездіяльності дня напередодні національної катастрофи…
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24.02.2024 10:25 Ответить
Давайте говорити правду, якби у 2019-му, насєлєніє не обрало тупого кацапського імбіцила президентом України, то велика вірогідність, що ніякої війни 24.02 не розпочалося б, сотні тисяч громадян України були б живі і здорові, а сотні квадратних кілометрів нашої землі не були б окуповані.
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24.02.2024 10:34 Ответить
Населення має схильність до самогубства. Не знаю чому так.
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24.02.2024 10:43 Ответить
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24.02.2024 13:45 Ответить
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24.02.2024 13:17 Ответить
https://www.facebook.com/vzaluzhnyi/posts/pfbid0ZDtyXvZXrnppoSHLKPn76hmg9DMVKUGk4xoSZmnWN7XAwJcDskTuJoTsKHR9W4hvl Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців із нагоди початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну . Такий пост Валерій Залужний опублікував у своїх соціальних мережах. До допису він додав спільне фото з колишнім начальником Генштабу Сергієм Шапталою, з яким його пов'язують давні дружні стосунки.

"Триває наш безкомпромісний і мужній супротив. 24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак і величезних колон техніки та рушили добровольцями до лав Збройних сил України", - зазначив В.Залужний. За його словами, завдяки мужності та жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе та нашу Державу.
"Дякую всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. Дякую всім, хто допомагає українській армії. Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги. Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини. Я вірю і точно знаю - ми переможемо! Слава Україні!" - підсумував Валерій Залужний.
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24.02.2024 17:25 Ответить
 
 