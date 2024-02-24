Сегодня вторая годовщина полномасштабного вторжения войск РФ в Украину

Сегодня, 24 февраля, исполняется два года с момента полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После оккупации Крыма и части украинского Донбасса в 2014 году, 24 февраля 2022 года, российские войска массированно вторглись в Украину после признания российскими властями 21 февраля 2022 года террористических образований на территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР" - как государственных.

Около четырех часов по киевскому времени 24 февраля 2022 года российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "специальной военной операции". Произошли ракетные удары по всей территории Украины. Российские войска вторглись в Украину вблизи Харькова, Херсона, Чернигова, Сум, войдя из России, Беларуси и временно оккупированного Россией Крыма.

России удалось оккупировать часть Украины, впрочем, наша страна не сдается, смогла освободить часть захваченных территорий и продолжает оказывать масштабное сопротивление врагу. За 2 года войны Россия потеряла в Украине 409 010 своих солдат и много техники.

Украинские воины собственным героизмом и жертвенностью не только противостоят врагу, но и пишут новые страницы истории своей страны.

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