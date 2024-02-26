Общие боевые потери РФ с начала войны – около 410 700 человек (+880 за сутки), 6555 танков, 9993 артсистемы, 12478 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 410 700 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 410700 (+880) человек,
танков ‒ 6555 (+13) ед,
боевых бронированных машин ‒ 12478 (+37) ед,
артиллерийских систем – 9993 (+12) ед,
РСЗО – 1000 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 686 (+2) ед,
самолетов – 340 (+0) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7707 (+26),
крылатые ракеты ‒ 1910 (+3),
корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 13037 (+26) ед,
специальная техника ‒ 1580 (+2)
Пожалуйста, подождите...
"Бойовими безповоротними втратами вважаються: вбиті, полонені, зниклі безвісти, померлі внаслідок поранень у лікарнях, у полоні; звільненні з лав армії внаслідок поранень, які не дозволяють нести військову службу.
Бойовими тимчасовими втратами є: поранені, контужені, обморожені, воїни, які дістали інші бойові ураження внаслідок несення служби, відправленні на лікування або у відпуску для остаточного оздоровлення"...
танків ‒ 6555
артилерійських систем - 9993
РСЗВ - 1000
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7707
Джерело:
ББМ на разі (січень) 705 одиниць
Березень 22 - 905
Квітень 22 - 720
Травень 22 - 872
Потім практично мясо 300-600 ББМ в місяць
і ось царь пішов на вибори
Жовтень 23 - 843
Грудень 23 - 715
Січень 24 - 686
А Верховний головнокомандувач теж є офіційним джерелом інформації?
То чиїми даними він оперує, коли називає цифру у 180 тисяч зажмурених свинособак?
І як можуть різні офіційні джерела видавати настільки різну інформацію? Якою тепер користуватись, і якій вірити?
Хоча для мене особисто таке питання не стоїть - звісно ж не зеленим мародерам на крові!
Палишся, москалику! Здогадайся чим.
"Бойовими безповоротними втратами вважаються: вбиті, полонені, зниклі безвісти, померлі внаслідок поранень у лікарнях, у полоні; звільненні з лав армії внаслідок поранень, які не дозволяють нести військову службу.
Бойовими тимчасовими втратами є: поранені, контужені, обморожені, воїни, які дістали інші бойові ураження внаслідок несення служби, відправленні на лікування або у відпуску для остаточного оздоровлення".
Не можу поняти що тут не зрозуміло...
Ані собачу будку самому зробити, ані зайти хоча б у Вікіпедію і подивитист, з чого складаються "бойові втрати"...
Почитай 277 коментів до вчорашньої публікації "У війні проти Росії загинули 31 тисяча українських військових, - Зеленський" (джерело:
270 коментів - від рибок гуппі.
Виросло ціле покоління рибок гуппі, і це не тільки в нас, це в усьому Світі.
Важку епідемію грипу вони назвали ковідом, слухняно надягнули намордники і слухняно, стройними рядами, пішли вакцинуватись.
Але як тільки почалась Велика війна, рибки гуппі забули про ковід.
Типова реакція рибок...
Тому для рибок треба і 5, і 10 разів повторювати одне й те саме...
"Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 410 700 російських загарбників".
"Ліквідували" це як? Пішов покакать, но обєсчал вєрнуться?
Виявилось, що в тексті зведення Генштабу (можно за посиланням подивитись) цього слова немає, тобто це вже журналіст Цензора додав.
Там дається цифра у 120 тисяч вбитих рашистів.
Це було майже 7 місяців тому.
Тому на сьогодні, цифра в 180 тисяч вбитих окупантів, озвучена Зеленським виглядає реальною і співпадає з незалежними західними даними.
Тому, очевидно, все що тут пише Генштаб по втратах рашистів в живій силі та техніці, потрібно ділити на 2, і тоді буде видна реальна картина втрат окупантів.
І це теж вийде великі втрати у окупантів.І тому не зрозуміло одне, для чого Генштаб завищує втрати окупантів в два рази, який сенс в цьому?
За 2 роки було знищено:
Бронетехніки - 19 тисяч
Артилерії - 11 тисяч
Повітряних цілей - більше 10 тисяч
Плавучого лайна - 26
Всього техніки - більше 45 тисяч!
За день:
93! одиниці техніки та 880!! чумардосів.
Арта 13, броня 50!!, логістика 26.
Ювілей по РСЗВ - 1000!
Велика шана нашим воїнам! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 410 000!!! це більше, ніж таке місто як Магнітогорськ ...
Тряпка - ганчірка, мізків навіть скористатися перекладачем не вистачає?
"Губами казала" - я розумію що у жінок їх три пари, але кажуть (і мелять дурню) таки язиком.
безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 401538 человек.
Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о
потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших.
Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
1:7..
Не в нашу користь...
Нам дійсно видають співвідношення по живій силі 1:7 (один козак - сім кацапів) і приходе розуміння що 60 тисяч найкращіх вже не повернуться...
Між тим щоб не тренділа пропаганда - 140 (вигаданих) мільйонів кацапів проти нас, це приблизно 1:3,5
Так що перемога буде за нами і це (як каже Центіла) скоро і ми серйозно.
Ніхто не стверджує що нема найманців, звісно що вони є, але їх кількість не значна. Наприклад півтораміліардна Індія вимагає від росії повернення біля двох сотень своїх співвітчизників.
Дивись вище мої дописи про рибок гуппі...