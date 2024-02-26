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армия РФ (18050) Генштаб ВС (5779) ликвидация (3140) уничтожение (6253)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 410 700 человек (+880 за сутки), 6555 танков, 9993 артсистемы, 12478 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 410 700 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 410700 (+880) человек,

танков ‒ 6555 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12478 (+37) ед,

артиллерийских систем – 9993 (+12) ед,

РСЗО – 1000 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 686 (+2) ед,

самолетов – 340 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7707 (+26),

крылатые ракеты ‒ 1910 (+3),

корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13037 (+26) ед,

специальная техника ‒ 1580 (+2)

Смотрите: Снайпер ликвидировал российского захватчика на Запорожском направлении. ВИДЕО

Знищення армії РФ
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Топ комментарии
+19
Минуло 10!!!!! років (3655 днів) москальсько-української війни та 2 роки її активної фази. Це більше ніж люба війна, яку вела москальщина за останнє століття. Останньою була Афганська війна, яка тривала 3341 день і в якій було задіяно 546 000 радянських бійців.

За 2 роки було знищено:
Бронетехніки - 19 тисяч
Артилерії - 11 тисяч
Повітряних цілей - більше 10 тисяч
Плавучого лайна - 26
Всього техніки - більше 45 тисяч!

За день:

93! одиниці техніки та 880!! чумардосів.
Арта 13, броня 50!!, логістика 26.
Ювілей по РСЗВ - 1000!
Велика шана нашим воїнам! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 410 000!!! це більше, ніж таке місто як Магнітогорськ ...
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26.02.2024 08:55
+16
От і ювілейний РСЗВ хлопці знищили. Сьогодні знищать ювілейну арту. Слава ЗСУ! Вічна пам'ять загиблим. Найшвидшого одужання пораненим. Не забуваймо донатити підрозділам Сил оборони.

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26.02.2024 08:09
+15
Залізо вже палиться традиційно десятками щодня,вата сотнями,швидше б воно все там закінчилось
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26.02.2024 08:05
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Правила форума Совет форумчан
Залізо вже палиться традиційно десятками щодня,вата сотнями,швидше б воно все там закінчилось
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26.02.2024 08:05 Ответить
наш прязедент сказав ,на пресс конференції,що знищено більше ста тис рос.злочинців,де правда ? ви скажіть дятлу скількі вбито москалів
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26.02.2024 10:00 Ответить
Та облиште Ви його! Там щось говорити і до чогось закликати це марна витрата часу.
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26.02.2024 11:19 Ответить
Щось якусь корекцію вже робіть. А то Осел -одне, Генштаб-друге.
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26.02.2024 08:06 Ответить
Без вивчення дописувачами цензор.нет матчастини справи не буде:

"Бойовими безповоротними втратами вважаються: вбиті, полонені, зниклі безвісти, померлі внаслідок поранень у лікарнях, у полоні; звільненні з лав армії внаслідок поранень, які не дозволяють нести військову службу.

Бойовими тимчасовими втратами є: поранені, контужені, обморожені, воїни, які дістали інші бойові ураження внаслідок несення служби, відправленні на лікування або у відпуску для остаточного оздоровлення"...
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26.02.2024 08:34 Ответить
От і ювілейний РСЗВ хлопці знищили. Сьогодні знищать ювілейну арту. Слава ЗСУ! Вічна пам'ять загиблим. Найшвидшого одужання пораненим. Не забуваймо донатити підрозділам Сил оборони.

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26.02.2024 08:09 Ответить
сьогодні день красивих числ- цифр :
танків ‒ 6555
артилерійських систем - 9993
РСЗВ - 1000
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7707
Джерело:
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26.02.2024 10:19 Ответить
Щось останніми тижнями аномально багато легкої броні - 35, 40, а то й 45 за добу...
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26.02.2024 08:16 Ответить
І не кажи, останніми тижнями аномально багато 3,14Zдунів з'явилось яким хтось в борщ насрав.
ББМ на разі (січень) 705 одиниць
Березень 22 - 905
Квітень 22 - 720
Травень 22 - 872
Потім практично мясо 300-600 ББМ в місяць
і ось царь пішов на вибори
Жовтень 23 - 843
Грудень 23 - 715
Січень 24 - 686
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26.02.2024 09:16 Ответить
На разі лютий, дивився на січень з роздумом друкувати його чи ні.
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26.02.2024 09:18 Ответить
Шо цікаво - прес-центр Генштабу - це ж є офіційне джерело інформації, правда ж?

А Верховний головнокомандувач теж є офіційним джерелом інформації?

То чиїми даними він оперує, коли називає цифру у 180 тисяч зажмурених свинособак?

І як можуть різні офіційні джерела видавати настільки різну інформацію? Якою тепер користуватись, і якій вірити?

Хоча для мене особисто таке питання не стоїть - звісно ж не зеленим мародерам на крові!
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26.02.2024 08:16 Ответить
У вас на московії саме так і відбувається!

Палишся, москалику! Здогадайся чим.
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26.02.2024 08:22 Ответить
зажмурені - це лише складова частина із загальних втрат. а до загальних безповоротних втрат відносять пакетованих, зниклих безвісти, полонених, інвалідів (тобто не санітарних, частина яких з часом ще зможе повернутись у стрій). у кацапів дуже багато зниклих безвісти.
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26.02.2024 08:24 Ответить
Тобто, тих, хто залишився у якості корму для лисиць, бродячіх собак, ворон і комах, і в якості добрива для українських чорноземів.
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26.02.2024 10:12 Ответить
саме так. і сюди ще варто додати спалених в крематоріях. таких теж там є багато.
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26.02.2024 10:50 Ответить
Ще раз:

"Бойовими безповоротними втратами вважаються: вбиті, полонені, зниклі безвісти, померлі внаслідок поранень у лікарнях, у полоні; звільненні з лав армії внаслідок поранень, які не дозволяють нести військову службу.

Бойовими тимчасовими втратами є: поранені, контужені, обморожені, воїни, які дістали інші бойові ураження внаслідок несення служби, відправленні на лікування або у відпуску для остаточного оздоровлення".

Не можу поняти що тут не зрозуміло...
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26.02.2024 08:42 Ответить
Те, що розказує Зеленський, не варте уваги. Він наші втрати 31 ти озвучив.
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26.02.2024 10:18 Ответить
Цифта в 400000 гарна але ж Зеленський сказав, що вбитих росіян тільки 180 000. Хтось не володіє ситуацією. А може це щоб показати на фоні росії малі втрати України, 31000 . А то 400 і 31 якось не правдиво. Щось здається, що цифра в 31 явно занижена.
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26.02.2024 08:24 Ответить
******* покоління - покоління тотального споживання готової продукції, у тому числі і інформаційної.
Ані собачу будку самому зробити, ані зайти хоча б у Вікіпедію і подивитист, з чого складаються "бойові втрати"...
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26.02.2024 08:58 Ответить
Так ситуація в тому що подаючи різні цифри підривається довіра до інституцій , про що в коментарях і пишуть. І не треба під кожним коментарем повтррювати одне і теж , тут не рибкі гуппі сидять.
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26.02.2024 09:05 Ответить
По ходу рибки гуппі.

Почитай 277 коментів до вчорашньої публікації "У війні проти Росії загинули 31 тисяча українських військових, - Зеленський" (джерело:

270 коментів - від рибок гуппі.

Виросло ціле покоління рибок гуппі, і це не тільки в нас, це в усьому Світі.
Важку епідемію грипу вони назвали ковідом, слухняно надягнули намордники і слухняно, стройними рядами, пішли вакцинуватись.

Але як тільки почалась Велика війна, рибки гуппі забули про ковід.
Типова реакція рибок...
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26.02.2024 09:16 Ответить
А частина рибок вирішила, що Земля плоска, бо поверхня води в акваріумі рівна (в останнє такий високоінтелектаульний світогляд був поширений у Середньовіччі).

Тому для рибок треба і 5, і 10 разів повторювати одне й те саме...
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26.02.2024 09:29 Ответить
З цифрою у 31 тисячу він забрехався явно, бо ще минулим літом міноборони рапортуючі про небувалі успіхи військової медицини та намагаючись загасити числені скандали з ВЛК, декларувало >100 тисяч військових, що стали інвалідами після 24.02.
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26.02.2024 09:00 Ответить
Може, 31 тисяча бійців перехворіла грипом? Чи ще щось.
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26.02.2024 15:12 Ответить
Все це файно, але є статистика по втратам скільки гине від арти , а скільки безпосередньо в боєзіткненнях , і є статистика скільки снарядів в них , а скільки в нас. Там зовсім інші пропорції
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26.02.2024 08:27 Ответить
В цьому є зерно правди. Але порівнювати точність, безвідмовність та ефективність постарадянської артилерії і снарядів зі зберігання біля пів століття з рашки та КНДР, с західними зразками арти та БК якось явно не коректно...
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26.02.2024 09:07 Ответить
звісно, якщо мова йде про стрільбі по укриттях. На відкритій місцевості точність 5м чи 20м для 152мм значення немає , якщо про піхоту. Та й по укриттях - навіть якщо нема прямого прильоту, то в 20м від бліндажа - тяжка контузія і небоєздатність.
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26.02.2024 10:32 Ответить
Ви відповідаєте про точність. Я ще вказав безвідмовність та ефективність. Безвідмовність більше відноситься до снарядів, є багато інфи, що багато москальських та Кімовських снарядів або не вибухають, або розривають стволи або з-за старого пороху мають розліт навіть в одній партії на сотні метрів. Ефективність - більше до зброї, дальність поразки, знос та якість стволів, скорострільність ...
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26.02.2024 10:51 Ответить
Генштаб даёт цифру Общих боевых потерь противника. Нигде не сообщается, что это Безвозвратные потери. То есть сюда входят и все раненые. То есть цифры Генштаба и президента в принципе не противоречат друг другу.
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26.02.2024 08:32 Ответить
Сьогодні:
"Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 410 700 російських загарбників".

"Ліквідували" це як? Пішов покакать, но обєсчал вєрнуться?
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26.02.2024 09:06 Ответить
Я теж цим зацікавився.

Виявилось, що в тексті зведення Генштабу (можно за посиланням подивитись) цього слова немає, тобто це вже журналіст Цензора додав.
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26.02.2024 19:15 Ответить
Входять не всі поранені, а саме тяжко поранені з прагненням до комісування. Легкопоранені в цей перелік не входять. Тому це і безповоротні втрати.
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26.02.2024 09:09 Ответить
Коли вже в рашистів закінчится те залізяччя бо гарматного мяса там дофіга ,а що до цифр втрат ворога 410 тисяч і 180 тисяч не може бути такої великої розбіжності (навіть якщо це без вагнерівців і колоборантів лднр),що ж довіряєм Ген. штабу
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26.02.2024 08:36 Ответить
В середині серпня минулого року , CNN опубліковано дані про втрати сторін у війні в Україні.
Там дається цифра у 120 тисяч вбитих рашистів.
Це було майже 7 місяців тому.
Тому на сьогодні, цифра в 180 тисяч вбитих окупантів, озвучена Зеленським виглядає реальною і співпадає з незалежними західними даними.
Тому, очевидно, все що тут пише Генштаб по втратах рашистів в живій силі та техніці, потрібно ділити на 2, і тоді буде видна реальна картина втрат окупантів.
І це теж вийде великі втрати у окупантів.І тому не зрозуміло одне, для чого Генштаб завищує втрати окупантів в два рази, який сенс в цьому?
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26.02.2024 09:00 Ответить
Все одно колись скінчаться,з такою дінамікою.Слава ЗСУ.
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26.02.2024 08:39 Ответить
У Олещука і Буданова літачки з минулого тижня ще не уточнили?
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26.02.2024 08:49 Ответить
Дякуємо ЗСУ!🧡💙
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26.02.2024 08:53 Ответить
Минуло 10!!!!! років (3655 днів) москальсько-української війни та 2 роки її активної фази. Це більше ніж люба війна, яку вела москальщина за останнє століття. Останньою була Афганська війна, яка тривала 3341 день і в якій було задіяно 546 000 радянських бійців.

За 2 роки було знищено:
Бронетехніки - 19 тисяч
Артилерії - 11 тисяч
Повітряних цілей - більше 10 тисяч
Плавучого лайна - 26
Всього техніки - більше 45 тисяч!

За день:

93! одиниці техніки та 880!! чумардосів.
Арта 13, броня 50!!, логістика 26.
Ювілей по РСЗВ - 1000!
Велика шана нашим воїнам! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 410 000!!! це більше, ніж таке місто як Магнітогорськ ...
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26.02.2024 08:55 Ответить
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26.02.2024 09:01 Ответить
Помста https://www.facebook.com/watch/?v=256639106660402 кацапа.
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26.02.2024 09:06 Ответить
А нетряпка оманська вчора своїми губами казала, що 180 тис, хто бреше?
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26.02.2024 09:18 Ответить
Ізольда два тижні була на карантині (як скрепненько) і ось видала перл.
Тряпка - ганчірка, мізків навіть скористатися перекладачем не вистачає?
"Губами казала" - я розумію що у жінок їх три пари, але кажуть (і мелять дурню) таки язиком.
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26.02.2024 10:25 Ответить
Суббота 17 февраля 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву
безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 401538 человек.

Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о

потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших.

Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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26.02.2024 09:23 Ответить
Щось арту нищать,а співвідношення
1:7..
Не в нашу користь...
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26.02.2024 09:25 Ответить
Яка користь, звідки 1:7, а чому не три п'ятнадцять, або 1:21?
Нам дійсно видають співвідношення по живій силі 1:7 (один козак - сім кацапів) і приходе розуміння що 60 тисяч найкращіх вже не повернуться...
Між тим щоб не тренділа пропаганда - 140 (вигаданих) мільйонів кацапів проти нас, це приблизно 1:3,5
Так що перемога буде за нами і це (як каже Центіла) скоро і ми серйозно.
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26.02.2024 10:13 Ответить
Кацапи по Азіях і Африках м'ясо набирають в великій кількості.
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26.02.2024 10:23 Ответить
Запроданці були і будуть, от тільки про велику кількість це трохи перебір.
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26.02.2024 10:39 Ответить
Була мова про 10 тис з Непалу. Х.з, може вкид.
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26.02.2024 11:46 Ответить
Мешканцем Непалу вважається дитина зачата непальцем і непалкою.
Ніхто не стверджує що нема найманців, звісно що вони є, але їх кількість не значна. Наприклад півтораміліардна Індія вимагає від росії повернення біля двох сотень своїх співвітчизників.
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26.02.2024 12:14 Ответить
В Золкіна на допиті були непальці, молдован, з центральної Азії, Африки, серби.
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26.02.2024 11:49 Ответить
Zєльонський офіційно заявив, що втрати кацапів 180 000 вбитими. Звідки цивра 410 700, хто ГОЛОВНЕ БРЕХЛО в Україні?
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26.02.2024 09:40 Ответить
Той хто пише капсом або жирним щрифтом
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26.02.2024 09:47 Ответить
Вам довбойобам, з засцяними Zеленими відосіками очами, завжди так ввижається.
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26.02.2024 09:58 Ответить
Ці тупі кремлеботи вже дістали. По 15 штук на одну новину вилазять з одним текстом.
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26.02.2024 09:47 Ответить
Zеленим і тупим вівцям, завжди кремлеботи у всьому винні.
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26.02.2024 09:59 Ответить
Перечитай форум вище, там є відповіді.
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26.02.2024 10:28 Ответить
Справа не у відповідях, а в тому що є офіційна статистика. В очевидь Zєльонський не розуміє, що він як публічна особа повинен притримуватися офіційних даних. Тепер офіційна статистика, на фоні недолугої демагогії Zєльонського, буде обсмоктана, перекручена і піднесена кацапами як БРЕХНЯ. Риторичне питання, на кого працює Zєльонський?
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26.02.2024 10:37 Ответить
Я так поняв або не перечитав форум, або не зрозумів. В статистиці генштабу безповоротні втрати (вбиті, тяжкопоранені, каліки, тобто ті що вже не стануть дострою) а ... озвучує скільки вбитих, відчуваєте ризницю?
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26.02.2024 10:42 Ответить
Кожного дня оприлюднюють статистику з втратами росії, сьогоднішня цифра 410 700 вбитих кацапів. Саме вбитих, саме так я розумію цю цифру і ніде не бачив уточнень про санітарні втрати. ЩО ЗАВАЖАЛО Zєльонському повторити офіційні цифри, щоб не допустити пересудів і пересмикувань які вже мають місце?
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26.02.2024 10:50 Ответить
Те що ти так вважаєш, не робить це істиною в першій інстанції. В цій щоденній стрічні постійно це обговорюють, думаю вже не одну сотню разів з наведенням різних фактів, але постійно хтось з'являється і намагається трактувати по своєму не розібравшись в термінах. Тому треба розібратись в термінології і все встане на місце. В совку використовували формули втрат, в які вводили декілька окремих категорій: 100-600. В такому випадку розрахунок ускладнюється в зв'язку з неоднозначністью поранених, частина з яких стають до строю, а частина комісується. Для розрахунків в країнах НАТО прияняти інша модель, в якій 2 основні категорії. Це знищені - вбиті, тяжкопоранені (не стануть до строю), та відновлювальні втрати - легкопоранені, кантужені та інші.
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26.02.2024 11:02 Ответить
Безумовно, але повторюсь, що заважає Zєльонському дотримуватися офіційних даних і не розводити демагогію? Є ще й такі дані (хвиля гівна підіймається)
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26.02.2024 11:29 Ответить
Цивільні люди сприймають втрати стереотипно як вбиті. Генштаб оперує військовими термінами. Президент у нас явно не військова людина, хоч і ходить в хакі. Тому і озвучує тільки вбитих. Тут ще момент, звідки ми знаємо про втрати ворога, бо порахувати на полі боя нами нереально, тим більше в обороні. Ці данні беруться від різноманітних розвідок: служби зовнішньої розвідки, військової розвідки, СБУ, радіоперехоплення, розвідок країн партнерів, спеціалістами ОСІНТ з відкритих джерел. Самі точні данні, це отриманні десь в глибині вертикалі влади в рашці, але ці точні данні дословно не можна озвучувати, щоб не спалити агентуру. Озвучити данні про саме вбитих безпечніше і це можно перевірити з відкритих джерел, офіційні москальські органи та установи періодично оприлюднюють такі данні. Наприклад кількість надрукованих бланків документів загиблих в бойових діях, статистика зменшення кількості населення в містах (наприклад пошукайте данні про кількість населення в рашці за останні 2 роки, по містах є, а загальної нема), кількість закладених грошей на різноманітні виплати та багато іншого (хліб спеціалістів ОСІНТ).
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26.02.2024 11:43 Ответить
Мені нічого добавити, але за демагогію преZервативу буде відбрехуватися МО. Як на мене це вже інформаційна диверсія.
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27.02.2024 14:20 Ответить
Вже сьогодні ...
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27.02.2024 15:32 Ответить
Саме це я мав на увазі.
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27.02.2024 16:25 Ответить
Тому що "вбиті" (180 тис.) і "бойові втрати" (410 тис.) - це різні речі.
Дивись вище мої дописи про рибок гуппі...
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26.02.2024 12:09 Ответить
Чому 180?Бо Залужний! Бодай якось занизити заслуги генерала. Я так поняв відбулась перезагрузка , і Порох тепер для опи не намбе ван.
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26.02.2024 09:49 Ответить
Тю! А ти сумнівався?
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27.02.2024 11:06 Ответить
Обратите внимание на заголовок статьи Загальні бойові втрати, то есть вместе со всеми ранеными. Про безвозвратные потери речь не идёт.
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26.02.2024 13:17 Ответить
 
 