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Нацполиция (16195) эвакуация (2003) Авдеевка (2441)

В полиции сообщили, что в Авдеевке осталось около 700 местных жителей

авдіївка

По информации полиции, из Авдеевки не выехало около 700 человек.

Об этом заявил инспектор отдела коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области и участник эвакуационного отряда "Белый ангел" Павел Дяченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это не стопроцентная информация, но мы понимаем, что около 700 жителей оставались в Авдеевке", - рассказал он.

Он отметил, что когда экипаж "Белых ангелов" общался с жителями Авдеевки, никто открыто не поддерживал Россию и оккупантов.

"Когда полицейский экипаж "Белых ангелов" каждый день общался с людьми, эвакуировал, помогал, привозил гуманитарку, никто лично в глаза не говорил, что они ждут Россию. Нет, просто кто молча принимал гуманитарку или что-то другое", - добавил Дяченко.

В то же время, комментируя видео с местными жителями, которые распространяет российская сторона, он подчеркнул, что местные "встречающие" оккупантов - это "не массовое явление".

Смотрите также: Из Марьинской и Очеретинской громад Донетчины эвакуировали всех детей. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+37
ждуни дождалися, тепер будуть радіти братушкам і жити під відкритим небом на руїнах
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26.02.2024 22:26
+27
Та нехай. Вони саме на це і розраховували. "У меня брат в Саратове", "а у меня сестра в Костроме", "а я сам из Нижнего Новгорода".

рускомірна гниль. Це вони бидлюковича обирали, вони за ригів голосували, вони тягнули у тайожний союз, вони кликали *****...
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26.02.2024 22:37
+23
Вони й підказували кацапам, як і куди можна пролізти. Треба примусово відселяти це "населення" з зони бойових дій. Війна ж йде, чи що?
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26.02.2024 22:34
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ждуни дождалися, тепер будуть радіти братушкам і жити під відкритим небом на руїнах
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26.02.2024 22:26 Ответить
10 років ждали. Тепер вони старі пенсіонери, а тоді були ще о-го-го!
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26.02.2024 22:41 Ответить
там молодь є з малими дітьми.
як вони там жили, незрозуміло
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26.02.2024 23:28 Ответить
як? мародерили те, що інші біженці залишили коли тікали. адже вміст погреба з собою не забереш. це така особлива порода двоногих, що завжди живуть чужим скарбом. Я б ніколи не став так говорити про нормальних людей. але не виїхати під суцільними бомбардуваннями наражаючи на небезпеку власних дітей?
ота гуманітарка їм якраз і давала можливість чекати руцького міра.
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27.02.2024 04:36 Ответить
"""За інформацією поліції з Авдіївки не виїхало приблизно 700 людей. : """

людей????
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26.02.2024 22:26 Ответить
Дочекалися, тварюки!! Але, дай Боже- не надовго!
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26.02.2024 22:27 Ответить
Надовго.
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26.02.2024 22:53 Ответить
Вони й підказували кацапам, як і куди можна пролізти. Треба примусово відселяти це "населення" з зони бойових дій. Війна ж йде, чи що?
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26.02.2024 22:34 Ответить
вчорашня стаття в NT -ЦРУ похвалилася , як натаскували Буданова у себе , коли він лікувався після спецоперації в Криму(АРМЯНСЬК) . Тільки якось такий супровід був- їх на висадженні в Криму вже чекали росіяни, вижили й висадилися в Уназад країні не всі, а згодом вони при давних обставинах загинули ... З усієї групи залишився живим вже УКРАЇНІ один Буданов. Та й то ЦРУ його в США під видом лікування там натаскували...
зачитуванням блогером тексту статті на рос мові
https://www.youtube.com/watch?v=FmNDekaw1-E
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26.02.2024 22:45 Ответить
Про себе напиши, а то тільки чужі фейки друкуєш.
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27.02.2024 07:00 Ответить
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26.02.2024 22:36 Ответить
А ХІБА З КОНТРНАСТУПОМ ІНАКШЕ?
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26.02.2024 22:37 Ответить
путлобот,повзи додому,водкі-нєт.
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26.02.2024 22:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FmNDekaw1-E https://www.youtube.com/watch?v=FmNDekaw1-E



Заготовочки

В КВНі прийнято готуватися до конкурсу "Імпровіз" так, щоб у команди було кілька заготовок. Є приказка: найкращий імпровіз - це підготована і відредактована реприза/скетч.

Тому нечистоплотні команди часто домовлялися між собою: обмінювалися питаннями. Щоб підготувати заготовки і у відповідях виглядати бодрячково.

Вчорашня прес-конференція - була просто парадом заготовок.

Найбільш вражаюча: це про кількість загиблих. 31 тисяча втрачених нами воїнів за 2 роки - це комплекс почуттів: біль, жаль, гнів і ще тисяча відтінків.

Це була, звичайно, заготовка. І питання, і відповідь, прораховувалися в офісі. І це було (на мою думку) єдине, що офіс зробив правильно, по дорослому.

Я не знаю, чи правильна цифра, бо говорять різне.

Притнаймні, не враховується велика кількість пропавших безвісті.

Але це вперше, коли влада не зве на шашлики і говорить з суспільством.

Все решта - це класика жанру. Навіть було намагання пожартувати про путіна.

Це коли президенту задали питання: а що ви робитимете, якщо вам подзвонить путін?

Ну і відповідь: а путін не користується мобільним, а я не користуюся телеграфом зразка 1917 року.

Ну, для рівня кварталу годиться.

Більшість інших заготовок - це перекидання стрілок в інших, там де слизькі теми.

А теми майже усі слизькі.

Банально, про Залужного: питання задав іноземний журналіст і Володимир Олександрович заявили:

- Чому я когось змінюю, вибачте, це наш внутрішній момент

Отак. А те що і в Україні 100500 людей бажають знати "ЗА ЩО?" - то неважливо.

Це питання, яке пропрацьоване. Взяти і перевести стрілку в площину: не ваше собаче…

Взагалі, при використанні такого методу відповідей на питання - редакціям треба готувати журналістів задавати одразу купу уточнюючих питань.

От Зеленський, зокрема, отримав питання:

- а що там із законом про мобілізацію?

- о, ви знаєте, там нардепи понаприймали три тисячі поправок. Тепер що приймуть, те і матимемо.

І ось тут би купу додаткових питань:

- так ви ж верховний головнокомандувач? Вам що пофігу, що вони там наприймають?

- якщо ні, може підкажете своїй фракції, які поправки приймати, а які валити?

- ви що, не маєте впливу на свою фракцію і залежні від вас опзж і "За майбах"?

Але ж ніт. Питання незручне і Зеленський всі стрілки перевів на парламент.

А ми тут типу не в курсі, що парламентом заправляє Єрмак. Ми тут всі на концерті кварталу і чекаємо, на щоб іще вибухнути громом аплодисментів.

Або питання про Бігуса.

Зеленського запитали, що там із розслідуванням.

А він такий та я там всіх вже познімав (винуваті, чи просто стрілочники - уже викинули). І мені взагалі все рівно на кого там вийдуть, хай слідство розбирається.

Та ну?

- А якщо слідство вийде на Татарова? - мають задати додаткове питанняь допитливі журналісти

- а як це вам все рівно? Та ви ж тут всю дорогу кажете, що ви за свободу слова і права журналістів?

Ну і особливий шлягер - це про призначення послів. Володимир Олександрович взяли і ляпнули, що у нього з Британським прем'єром такі відносини, що і без посла спілкуватися можна.

Красава. Вам це нічого не нагадує?

А мені слова підзабутого Богдана, який якось на почутку царствування говорив, що йому журналісти не потрібні.

Зелені напряму через відосіки з суспільством спілкуватися будуть.

Ну і так про все. Щось гарне - Зеленський молодець. Щось слизьке - перехід ходу до інших.

Ну і щось із незбагненного.

Це про кротів. Літній контрнаступ типу здали. Та воно на карту глянути - і одразу ясно, що контрнаступ потрібно проводити на півдні. І Росіяни бачили карту. І там півроку будували лінію суровікіна.

Але меседж з прицілом на майбутнє.

Бо не в офісі ж крот. А або в команді Залужного, або між союзниками.

І це може бути не смішно.

Не буду усі питання/відповіді аналізувати.

Хочу щоб у нас було розуміння: офіс приміняє квартальні методи.

Прес-конференція - це планування і підготовка.

Які будуть незручні питання? Такі і такі.

Відповідаємо на них або так, або якщо відповіді нема - заявляємо щось ліве (внутрішні питання, технічні можливості), або зіскакуємо на інші теми.

Плюс своїх журналістів налаштовуємо на правильні питання. Ось, Подоляк вже підготував.

Плюс якщо вже взагалі щось не так - хамим журналістам.

А потім, в кінці усіх своїх по зеленому свистку заставляємо аплодувати.

Совок відпочиває.

Пєсков заздрить.

Ті хто вірить в європейські цінності - хапаються за голову.

І тепер зустрінемося з президентом 20 травня при підведенні підсумків п'ятирічки.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086110930461&__cft__[0]=AZXu-a8oP287bAUzwn4JaozawdWnyo2YKHyS9wFWUDmqLfUf3uaMtrpu-6MRoMKHsEQ5H0qP4E4-UeE_x6we1Zq_oEg_1SLO0BkBEVQMc5wAr03sJptXqXi1vXUZaWP8oBqkQyl6ZKPS9MauIv493ELfUNxGAaiOqFf00wsBWnciEw&__tn__=-UC%2CP-R Viktor Bobyrenko
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26.02.2024 23:02 Ответить
коли на критику найвеличнішого отак вікlликаєтесь, одразу хочеться сказати Подоляку - так то ви готували в WP статтю про зняття Залужного іпсо Кремля

це ви, букашки ферми Подляка "робите вові нерви"- не кремлівці!
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26.02.2024 23:06 Ответить
Щодо контранступу...все просто - зепдрси, "ждуни", корисніаналітикийолопи і т.п. диванно-попкорнові недолугі равлики просто хотіли ШОУ!!!
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26.02.2024 23:13 Ответить
Повертайся в Україну і тут довідаєшся про контрнаступ. Давно у Тамара на кормленії?
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27.02.2024 01:00 Ответить
А воно шлюха, кожен день під іншим прапором.
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27.02.2024 07:03 Ответить
Та нехай. Вони саме на це і розраховували. "У меня брат в Саратове", "а у меня сестра в Костроме", "а я сам из Нижнего Новгорода".

рускомірна гниль. Це вони бидлюковича обирали, вони за ригів голосували, вони тягнули у тайожний союз, вони кликали *****...
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26.02.2024 22:37 Ответить
відкрийте кордон ждунам у одному напрямку
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27.02.2024 01:16 Ответить
А шо ти робив до приходу рашки -- сидів і ждав - а коли приишли -- дождався і сів
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26.02.2024 22:38 Ответить
Зараз мене знову заблокують.Але нехай.Та ***** на це насєлєніє!Подивіться як вони себе ведуть під окупацією наступного дня.Я вже не кажу про тих,хто 2 роки там!Що ви всі повторюєте слова цього г@ндона про "наших людей,котрих ми повернемо"(Залужного зняв,поклав іншого,і від цього за Авдіївкою з'явилися укріплення?Чи де?1млн.дронів?(((Він чекає на вибори в Америці(((
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26.02.2024 22:52 Ответить
Вони страшенно заздрили донетчанам всі восімлєт, які приїздили до них з окупованих отримувати соцвиплати та пенсії, а потім виносили маркети цілими секціями.
Сподівалися, що р@ша прийде і їм вдвічі виплати насиплять - до речі , так воно і є.
Знайомі з моєї свіжоокупованої Луганщини отримують виплати расєї,України та особливі везунчики мають пенсії померлих рідних,
бо "щедрий" ПФУ не хоче перевірити чи живі отримувачі.
Зараз zeлена команда забере в нас виплати ВПО, поїдемо й ми в окупацію, бо аренда буде не по кишені(((
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26.02.2024 23:04 Ответить
Мда... А де ж примусова силова евакуація, яку повинні робити військові стосовно цивільних щоб вони їм не заважали?
Не евакуювали бо закони так не працюють? Тоді це треба правити. Тому що це втрата бидла тобто ресурсу і це загроза для військових та додаткові складності.
Не евакуювали бо немає куди? Тоді це треба правити. Тому що бидло це ресурс і негоже ним розкидуватись. А побудувати житло, нові райони це саме елементарне що може держава, якщо вона це не може то щось дуже критично не так і це треба правити. Вчіться як має працювати частина економіки що відповідає за будівництво в китая той гори зносить, пусті мегаполіси мільйонники на їх місці будує, щоб було якщо що (ядерка) куди пересилити все населення.

Я в черговий раз розчарований нашою системою і законами. Все це треба модернізувати та заставляти правильно працювати. Інакше все буде дуже сумно і ми можемо залишитись біля розбитого корита, тобто всі втечуть з країни.
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26.02.2024 23:39 Ответить
Приклади Китаю - це дуже невдало, бо він жив по принципу Коломойського в супермаркеті, і зараз підійшов до каси, де треба буде платити за все, що брав з полиць
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26.02.2024 23:45 Ответить
А він платити не буде. Всім кому винен простить . Но все що набудував, все це в нього залишиться хоча багато хто це не розуміє. Так звичайно економіка рухне, рівень життя впаде бо халява закінчилась і нове в кошик не покласти. Але все що було, всі ці мегаполіси, розрівняні гірські масиви, жд, мости, станки на руках в населення і так далі все це залишається. Так після лопання пузиря і падіння економіки її приходиться заново вибудовувати но і що з того. Шлях то пройшли. Так потопчуться на місці, можливо отримають незначні навіть повернення на зад, і навіть можливо потім не вдасться взяти знову такий темп, но що з того якщо іншої можливості так далеко пройти шлях не було і по чесному здається не існує.
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27.02.2024 00:15 Ответить
Біля янголи ризикували своїм життям. Навіщо? А щоб ці ... діждались своїх.
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26.02.2024 23:44 Ответить
Ні, просто хтось мовчки приймав гуманітарку або щось інше", а коли повертаєся до них спиною отримуєш кулю.
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26.02.2024 23:46 Ответить
Самые упоротые кацапы остались там.
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27.02.2024 00:10 Ответить
Чому упоротиє ? Звичайні росіяни яких завезли за роки сссср мілйонів 5-10 в Україну.

Перепис їх не зробили після 91 , у виборних правах не обмежили , надали громадянство всі права і урівняли з українцями відхаркуємо це зараз кровʼю , отакі справи
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27.02.2024 00:19 Ответить
Нормально. Населення Авдіївки: 32 436 (2020). Залишилось лише 700 довбодятлів. Це 2,15% жителів міста. Коефіцієнт нормальний. Встигнуть отримати кацапські паспорти і ті хто вціліє здриснуть разом з кацапами.
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27.02.2024 00:21 Ответить
Вирішення ціє проблеми є на поверхні! Навпаки відкрийте кордон ждунам у одному напрямку, нехай валять у свою рашку, менше Державі клопоту буде, не потрібно їх утримувати буде, кормити і т.п. плюс вони не зможуть скидати наші позиції оркам! Але єдина умова - пожиттєво втрачає громадянство України, пожиттєво не матиме права повернутись, ось і все, а не якісь там «люди» які опинились на окупованій території та не можуть повернутись - всі вони цілеспрямовано чекали рашку! Доречі навіть зараз справжній українець має змогу повернутись, для них кордон відкритий!
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27.02.2024 00:37 Ответить
Аякже поїдуть вони, тут їм добре.
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27.02.2024 08:59 Ответить
Дивне одне чому не були мобілізовані мужчини призовного віку які осталися в Авдіївці???

тобто вони тепер будуть воювати проти наших хлопців?? Це як назвати?
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27.02.2024 02:33 Ответить
ну як кацапня їх мобілізує то буде хоч очі в очі.
а мобілізуй їх Україна - вони б в спину хлопцям шмаляли.
тварі несправні....
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27.02.2024 03:33 Ответить
роботи в армії повно і без зброї. я не можу бути впевнений, але біженців не особливо й турбують запрошенням до комісії тцк. можливо є яка таємна інструкція.
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27.02.2024 04:48 Ответить
так тож не біженці, то ждуни, чи я щось не так зрозумів?
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27.02.2024 04:58 Ответить
я саме про тих хто впн
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27.02.2024 06:18 Ответить
так і я vpn - іp міняється, прапорець ні...
в кожного свій vpn
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27.02.2024 06:27 Ответить
впн - правильно ВПО (внутрішньо переміщені особи). я помилився у останній літері. А відносно впн - ще не пробував. Ось може як виїду кудись з країни - побачу.
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27.02.2024 10:01 Ответить
Цим скотам возили їжу, воду. Люди ризикували своїм життям для цього. А ради чого й ради кого?
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27.02.2024 07:08 Ответить
 
 