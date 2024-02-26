В полиции сообщили, что в Авдеевке осталось около 700 местных жителей
По информации полиции, из Авдеевки не выехало около 700 человек.
Об этом заявил инспектор отдела коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области и участник эвакуационного отряда "Белый ангел" Павел Дяченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Это не стопроцентная информация, но мы понимаем, что около 700 жителей оставались в Авдеевке", - рассказал он.
Он отметил, что когда экипаж "Белых ангелов" общался с жителями Авдеевки, никто открыто не поддерживал Россию и оккупантов.
"Когда полицейский экипаж "Белых ангелов" каждый день общался с людьми, эвакуировал, помогал, привозил гуманитарку, никто лично в глаза не говорил, что они ждут Россию. Нет, просто кто молча принимал гуманитарку или что-то другое", - добавил Дяченко.
В то же время, комментируя видео с местными жителями, которые распространяет российская сторона, он подчеркнул, что местные "встречающие" оккупантов - это "не массовое явление".
Пожалуйста, подождите...
як вони там жили, незрозуміло
ота гуманітарка їм якраз і давала можливість чекати руцького міра.
людей????
зачитуванням блогером тексту статті на рос мові
https://www.youtube.com/watch?v=FmNDekaw1-E
Заготовочки
В КВНі прийнято готуватися до конкурсу "Імпровіз" так, щоб у команди було кілька заготовок. Є приказка: найкращий імпровіз - це підготована і відредактована реприза/скетч.
Тому нечистоплотні команди часто домовлялися між собою: обмінювалися питаннями. Щоб підготувати заготовки і у відповідях виглядати бодрячково.
Вчорашня прес-конференція - була просто парадом заготовок.
Найбільш вражаюча: це про кількість загиблих. 31 тисяча втрачених нами воїнів за 2 роки - це комплекс почуттів: біль, жаль, гнів і ще тисяча відтінків.
Це була, звичайно, заготовка. І питання, і відповідь, прораховувалися в офісі. І це було (на мою думку) єдине, що офіс зробив правильно, по дорослому.
Я не знаю, чи правильна цифра, бо говорять різне.
Притнаймні, не враховується велика кількість пропавших безвісті.
Але це вперше, коли влада не зве на шашлики і говорить з суспільством.
Все решта - це класика жанру. Навіть було намагання пожартувати про путіна.
Це коли президенту задали питання: а що ви робитимете, якщо вам подзвонить путін?
Ну і відповідь: а путін не користується мобільним, а я не користуюся телеграфом зразка 1917 року.
Ну, для рівня кварталу годиться.
Більшість інших заготовок - це перекидання стрілок в інших, там де слизькі теми.
А теми майже усі слизькі.
Банально, про Залужного: питання задав іноземний журналіст і Володимир Олександрович заявили:
- Чому я когось змінюю, вибачте, це наш внутрішній момент
Отак. А те що і в Україні 100500 людей бажають знати "ЗА ЩО?" - то неважливо.
Це питання, яке пропрацьоване. Взяти і перевести стрілку в площину: не ваше собаче…
Взагалі, при використанні такого методу відповідей на питання - редакціям треба готувати журналістів задавати одразу купу уточнюючих питань.
От Зеленський, зокрема, отримав питання:
- а що там із законом про мобілізацію?
- о, ви знаєте, там нардепи понаприймали три тисячі поправок. Тепер що приймуть, те і матимемо.
І ось тут би купу додаткових питань:
- так ви ж верховний головнокомандувач? Вам що пофігу, що вони там наприймають?
- якщо ні, може підкажете своїй фракції, які поправки приймати, а які валити?
- ви що, не маєте впливу на свою фракцію і залежні від вас опзж і "За майбах"?
Але ж ніт. Питання незручне і Зеленський всі стрілки перевів на парламент.
А ми тут типу не в курсі, що парламентом заправляє Єрмак. Ми тут всі на концерті кварталу і чекаємо, на щоб іще вибухнути громом аплодисментів.
Або питання про Бігуса.
Зеленського запитали, що там із розслідуванням.
А він такий та я там всіх вже познімав (винуваті, чи просто стрілочники - уже викинули). І мені взагалі все рівно на кого там вийдуть, хай слідство розбирається.
Та ну?
- А якщо слідство вийде на Татарова? - мають задати додаткове питанняь допитливі журналісти
- а як це вам все рівно? Та ви ж тут всю дорогу кажете, що ви за свободу слова і права журналістів?
Ну і особливий шлягер - це про призначення послів. Володимир Олександрович взяли і ляпнули, що у нього з Британським прем'єром такі відносини, що і без посла спілкуватися можна.
Красава. Вам це нічого не нагадує?
А мені слова підзабутого Богдана, який якось на почутку царствування говорив, що йому журналісти не потрібні.
Зелені напряму через відосіки з суспільством спілкуватися будуть.
Ну і так про все. Щось гарне - Зеленський молодець. Щось слизьке - перехід ходу до інших.
Ну і щось із незбагненного.
Це про кротів. Літній контрнаступ типу здали. Та воно на карту глянути - і одразу ясно, що контрнаступ потрібно проводити на півдні. І Росіяни бачили карту. І там півроку будували лінію суровікіна.
Але меседж з прицілом на майбутнє.
Бо не в офісі ж крот. А або в команді Залужного, або між союзниками.
І це може бути не смішно.
Не буду усі питання/відповіді аналізувати.
Хочу щоб у нас було розуміння: офіс приміняє квартальні методи.
Прес-конференція - це планування і підготовка.
Які будуть незручні питання? Такі і такі.
Відповідаємо на них або так, або якщо відповіді нема - заявляємо щось ліве (внутрішні питання, технічні можливості), або зіскакуємо на інші теми.
Плюс своїх журналістів налаштовуємо на правильні питання. Ось, Подоляк вже підготував.
Плюс якщо вже взагалі щось не так - хамим журналістам.
А потім, в кінці усіх своїх по зеленому свистку заставляємо аплодувати.
Совок відпочиває.
Пєсков заздрить.
Ті хто вірить в європейські цінності - хапаються за голову.
І тепер зустрінемося з президентом 20 травня при підведенні підсумків п'ятирічки.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086110930461&__cft__[0]=AZXu-a8oP287bAUzwn4JaozawdWnyo2YKHyS9wFWUDmqLfUf3uaMtrpu-6MRoMKHsEQ5H0qP4E4-UeE_x6we1Zq_oEg_1SLO0BkBEVQMc5wAr03sJptXqXi1vXUZaWP8oBqkQyl6ZKPS9MauIv493ELfUNxGAaiOqFf00wsBWnciEw&__tn__=-UC%2CP-R Viktor Bobyrenko
це ви, букашки ферми Подляка "робите вові нерви"- не кремлівці!
рускомірна гниль. Це вони бидлюковича обирали, вони за ригів голосували, вони тягнули у тайожний союз, вони кликали *****...
Сподівалися, що р@ша прийде і їм вдвічі виплати насиплять - до речі , так воно і є.
Знайомі з моєї свіжоокупованої Луганщини отримують виплати расєї,України та особливі везунчики мають пенсії померлих рідних,
бо "щедрий" ПФУ не хоче перевірити чи живі отримувачі.
Зараз zeлена команда забере в нас виплати ВПО, поїдемо й ми в окупацію, бо аренда буде не по кишені(((
Не евакуювали бо закони так не працюють? Тоді це треба правити. Тому що це втрата бидла тобто ресурсу і це загроза для військових та додаткові складності.
Не евакуювали бо немає куди? Тоді це треба правити. Тому що бидло це ресурс і негоже ним розкидуватись. А побудувати житло, нові райони це саме елементарне що може держава, якщо вона це не може то щось дуже критично не так і це треба правити. Вчіться як має працювати частина економіки що відповідає за будівництво в китая той гори зносить, пусті мегаполіси мільйонники на їх місці будує, щоб було якщо що (ядерка) куди пересилити все населення.
Я в черговий раз розчарований нашою системою і законами. Все це треба модернізувати та заставляти правильно працювати. Інакше все буде дуже сумно і ми можемо залишитись біля розбитого корита, тобто всі втечуть з країни.
Перепис їх не зробили після 91 , у виборних правах не обмежили , надали громадянство всі права і урівняли з українцями відхаркуємо це зараз кровʼю , отакі справи
тобто вони тепер будуть воювати проти наших хлопців?? Це як назвати?
а мобілізуй їх Україна - вони б в спину хлопцям шмаляли.
тварі несправні....
в кожного свій vpn