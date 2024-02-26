Индексация пенсий: В Пенсионном фонде рассказали, кто получит увеличенные выплаты

Индексации будут подлежать в Украине все пенсии, назначенные по 31 декабря 2023, и это произойдет уже с 1 марта.

Об этом рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко в интервью Украинскому Радио.

"Кому будет проведена индексация? Правила проведения индексации определены постановлением правительства от 20 февраля 2019 г. №124. К тому времени индексация, как правило, осуществлялась исключительно на показатель инфляции. Новый порядок предусматривает общий механизм индексации пенсий. То есть, в первую очередь индексируются назначенные пенсии. Мы их называем страховыми. И индексации будут подлежать все пенсии, назначенные по 31 декабря 2023 года", - рассказала Ковпашко.

По ее словам, для каждого пенсионера размер повышения рассчитают индивидуально, но минимальный размер индексации не может быть меньше 100 грн.

"Из предыдущих постановлений Кабмина мы уже привыкли, что минимальный размер индексации не может быть меньше 100 гривен. То есть, это та минимальная гарантия, которая дается и тем пенсионерам, которым назначены пенсии, например, в прошлом году", - пояснила Ковпашко.

Она напомнила, что в этом году для назначения пенсии как мужчинам, так и женщинам нужно достичь 60 лет и иметь 31 год стажа. Если такого стажа нет, возможно выйти на пенсию после достижения возраста 63 года, там требования к стажу меньше. Если нет стажа, дающего такое право в возрасте 63 года, но человек имеет не менее 15 лет стажа, тогда можно выйти на пенсию по достижении возраста 65 лет.

Индексация пенсии в 2024 году. Что известно?

Как сообщалось, Кабинет Министров одобрил решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года на 7,9%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5717 грн, рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, индексация коснется более 10 млн украинцев – 9,5 млн гражданских пенсионеров, около 600 тыс. пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч "чернобыльцев".

Кроме того, с 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тыс. работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

Ранее в Минсоцполитики заявляли, что пенсии с 1 марта 2024 года проиндексируют на 13%, но уточняли, что это предварительные расчеты, окончательно коэффициент индексации будет известен ближе к концу февраля. Такие же предварительные расчеты называл премьер-министр Денис Шмыгаль в январе этого года.