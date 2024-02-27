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Днепропетровщина (3507) ПВО (2494) Лысак Сергей (100)

Силы ПВО сбили 2 ракеты и беспилотник на Днепропетровщине, - ОВА

ракети

Силы противовоздушной обороны сбили БПЛА и две ракеты в Днепропетровской области.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Он написал, что в Новомосковском районе защитники из ВК "Схід" сбили вражеский беспилотник.

После этого появилась информация о том, что в Криворожском районе силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракеты.

Читайте также: ПВО ночью уничтожила 9 "шахедов" и три ракеты Х-59, - Воздушные силы
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27.02.2024 00:04 Ответить


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/27/7443877/ Макрон объявил коалицию для поставки в Украину ракет большой дальности
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27.02.2024 07:01 Ответить
не слушай что говорят, смоти что делают
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27.02.2024 07:31 Ответить
https://korrespondent.net/world/4666654-yzrayl-peredast-ukrayne-systemy-ranneho-preduprezhdenyia-o-raketnykh-udarakh Израиль передаст Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах
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27.02.2024 07:03 Ответить
Щось після завя зеленського я нікому не вірю про втрати росіян, про збиті беспілотники та ракети, по все. Операція "СМУТА" в дії і почали її агенти кремля.
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27.02.2024 07:30 Ответить
08:11

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/27/7443887/ Воздушные силы сбили 11 из 13 "Шахедов" и 2 из 6 ракет ночью
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27.02.2024 08:15 Ответить
08:08

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/02/27/7180542/ 15 стран ЕС готовы покупать снаряды Украине за пределами Европы - премьер Чехии
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27.02.2024 08:16 Ответить
 
 