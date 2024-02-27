Силы ПВО сбили 2 ракеты и беспилотник на Днепропетровщине, - ОВА
Силы противовоздушной обороны сбили БПЛА и две ракеты в Днепропетровской области.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Он написал, что в Новомосковском районе защитники из ВК "Схід" сбили вражеский беспилотник.
После этого появилась информация о том, что в Криворожском районе силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракеты.
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