Силы ПВО сбили 2 ракеты и беспилотник на Днепропетровщине, - ОВА

Силы противовоздушной обороны сбили БПЛА и две ракеты в Днепропетровской области.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Он написал, что в Новомосковском районе защитники из ВК "Схід" сбили вражеский беспилотник.

После этого появилась информация о том, что в Криворожском районе силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракеты.

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