Россияне обстреляли Курахово из артиллерии, погиб гражданский, - прокуратура
Вследствие артиллерийского обстрела Кураховской громады на Донетчине есть погибший человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Донецкой областной прокуратуры.
27 февраля 2024 года враг обстрелял из ствольной артиллерии Кураховскую городскую территориальную громаду. В зоне поражения оказалось частное предприятие. Как следствие, один человек погиб и пятеро ранены.
"32-летний сотрудник из-за полученных телесных повреждений скончался по дороге в медицинское учреждение. Еще троих мужчин и двух женщин в возрасте от 55 до 70 лет госпитализировали с осколочными ранениями конечностей и шеи, переломом, разрывом артерии и проникающими ранами грудной клетки. Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии", - рассказывают в прокуратуре.
Кроме того, взрывами повреждено здание предприятия и автомобили.
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