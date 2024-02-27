Россияне обстреляли Курахово из артиллерии, погиб гражданский, - прокуратура

Вследствие артиллерийского обстрела Кураховской громады на Донетчине есть погибший человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Донецкой областной прокуратуры.

27 февраля 2024 года враг обстрелял из ствольной артиллерии Кураховскую городскую территориальную громаду. В зоне поражения оказалось частное предприятие. Как следствие, один человек погиб и пятеро ранены.

"32-летний сотрудник из-за полученных телесных повреждений скончался по дороге в медицинское учреждение. Еще троих мужчин и двух женщин в возрасте от 55 до 70 лет госпитализировали с осколочными ранениями конечностей и шеи, переломом, разрывом артерии и проникающими ранами грудной клетки. Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии", - рассказывают в прокуратуре.

Кроме того, взрывами повреждено здание предприятия и автомобили.

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