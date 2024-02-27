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расстрел (483) пленные (2071) Офис Генпрокурора (2386)

Рост количества расстрелов военнопленных - это политика, поддерживаемая руководством РФ, - представитель Офиса Генпрокурора Белоусов

розстріл

Политика казней украинских военнопленных поддерживается высшим руководством Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом рассказал руководитель Департамента ГПУ по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы видим тенденцию роста этих случаев, начиная с конца ноября 2023 года. И уже в этом году - это просто массовость. Это преимущественно Запорожская область, Донецкая область. Для нас это свидетельство того, что это были изменения в политике и это явно инициируется высшим руководством ВС РФ. Потому что не могут случайно быть случаи в таком количестве", - объяснил Белоусов.

Он добавил, что распространение таких расстрелов в соцсетях преследует цель психологического влияния.

"Это попытка запугать украинцев для того, чтобы они не сопротивлялись. И это ложится в общую канву политики Российской Федерации по покорению украинского народа. Когда они пытаются через насилие, казни, депортацию наших граждан заставить украинцев сдаться", - пояснил представитель Офиса Генпрокурора.

Читайте также: О подозрениях по факту расстрела украинских военнопленных будет сообщено в ближайшее время, - Офис Генпрокурора
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Топ комментарии
+20
І чого ви зелені скоти не скликаєте радбез ООН з цього приводу
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27.02.2024 21:51
+12
Насправді - це звичайна комняцька практика - повязати кацапів кровью . Аби кацапські мобіки не думали здаватися в полон - бо знатимуть , що їх там розстріляють !
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27.02.2024 21:56
+12
Чим гірше будуть йти у рашистів справи - тим більш по звірячому та фашистському вони будуть поводитися.
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27.02.2024 21:57
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І чого ви зелені скоти не скликаєте радбез ООН з цього приводу
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27.02.2024 21:51 Ответить
В Трускавецькій школі цьому не вчили.
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27.02.2024 22:24 Ответить
тому що скоти
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27.02.2024 22:59 Ответить
"..І це лягає в загальну канву політики примусити українців здатися", - пояснив предстаник Офісу Генпрокурора. Джерело:
- джерело схоже на ідіота - розстрілювати полонених , аби заохотити інших здаватися ?!
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27.02.2024 21:52 Ответить
Там усі - *******
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27.02.2024 21:53 Ответить
Логічно, то для того, щоб не чинили опір та відступали поки не поранені.
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27.02.2024 21:55 Ответить
Так це палка о двох кiнцях. Можуть же почати вiдбиватись до останнього i з собою ще купу кацапського гiвна забрати.
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28.02.2024 00:45 Ответить
Насправді - це звичайна комняцька практика - повязати кацапів кровью . Аби кацапські мобіки не думали здаватися в полон - бо знатимуть , що їх там розстріляють !
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27.02.2024 21:56 Ответить
Саме так.
Тому й була маса роликів, де кацапи підривають себе гранатами від відчаю, як загнані щури
Українському солдату в голову не прийде підірвати самого себе
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27.02.2024 22:14 Ответить
Я ще не солдат, але, коли дійде черга, така думка здається не такою ж і поганою. Краще як полон. Завдяки кацапам тепер зрозуміло, де вони роблять помилки. Двічі не вмирати.
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27.02.2024 22:27 Ответить
в мене в взводі всі мали зайву ргд для себе...обов,язково..
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27.02.2024 23:03 Ответить
А були випадки виживання пiсля ******* себе ?
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28.02.2024 00:47 Ответить
Чим гірше будуть йти у рашистів справи - тим більш по звірячому та фашистському вони будуть поводитися.
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27.02.2024 21:57 Ответить
100% - і це треба розуміти і відповідно реагувати
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27.02.2024 22:04 Ответить
3 рік війни наші міста під ракетами в рашці ні.Наші беруть в полон це лайно і збирігають їм життя наших хлопців розтрілюють.Скільки і на скільки потрібно бути конченими щоб зрозуміти що русня це не люди і нас знищуюють і цю погнаь гасити треба !
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27.02.2024 22:06 Ответить
Уже 100 раз поясняли, поясню в 101-й:

1. Мы критически зависим от помощи партнеров из стран, где соблюдают Женевскую конвенцию. Перестанем соблюдать - мордор в ООН предоставит доказательства - купленные им политики раскрутят в своих странах про укрофашистов и Украина лишится помощи.

2. Если расстреливать пленных, орки вместо сдачи в плен начнут взрываться вместе с нашими бойцами.

3. Если бы твой отец, брат или сын находился в плену несколько лет, ты бы был заинтеренсован в том, чтобы у Украины всегда был обменный фонд, на орков из которого можно обменять твоего родственника.
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27.02.2024 22:51 Ответить
2. Если расстреливать пленных, орки вместо сдачи в плен начнут взрываться вместе с нашими бойцами.....они и так это пытаются делать.
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27.02.2024 23:02 Ответить
звчем тогда содержать в тепличных условиях рашистскую мразь?!всех ***** расстрелять!
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27.02.2024 22:20 Ответить
Обмінний фонд. Тут капець ситуація - треба оце гівно на наших міняти, чого рашисти не особо й хочуть..утримувати за конвенціями - офігєть дорого. Їх би на уранові копальні - але тут всілякі гавнесті, червоні хрести та ООН повилазять.
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27.02.2024 22:59 Ответить
"Їх би на уранові копальні" (С) т.е. руззких... А ещё мона посадив в клетку и спустить с крыши в саркофаг и по веб-камере наблюдать за ними в интернете (сарказм) Панове, мы в Европу намылились, или хоти. скатится в варварство? (риторический вопрос). Определяйтесь...
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28.02.2024 04:24 Ответить
А на нас ніхто й не чекає у Європі. Треба відновлювати те, що колись віддали за примарні гарантії. Тепер один з гарантів лупить по нам з нашої ж зброї.
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28.02.2024 12:32 Ответить
А інший гарант із-за океану менжується надавати зброю бо ще пуйло ядеркою вдарить. Він і так без ядерки б'є по ЗАЕС!
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08.04.2024 07:36 Ответить
Про тепличні умови як думаю - на інтерв'ю приводити ситих, а після ******* без ознак побитття та тримати на кусні хліба та чашці води .

толку від нормального ставлення немає - все одно ті виродки після обміну брешуть про жахливі умови та жорстоких «хахлов» .

Так і потрібно ці фантазіі втілити в реальність
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27.02.2024 22:59 Ответить
А пiсля зробити як вони в Оленiвцi.
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28.02.2024 00:48 Ответить
Объявлять, что в случае расстрела кем-то военнопленного, все подразделение не будут брать в плен, пока они сами не выдадут тех, кто расстрелял пленных. Также предлагать деньги за сдачу тех, кто участвовал в расстрелах. Участников расстрелов даже после войны нужно будет находить и уничтожать.
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27.02.2024 22:47 Ответить
Тоб то людям вже похрін - здаються і знають шо їх розтріляють і в полон не візьмуть. Психіка не витримує. Це тому шо по два роки на війні ті хто пішов добровольцем з перших днів та мобілізовані у 22 році. А більше на фронт ніхто не хоче.
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27.02.2024 22:51 Ответить
 
 