Рост количества расстрелов военнопленных - это политика, поддерживаемая руководством РФ, - представитель Офиса Генпрокурора Белоусов
Политика казней украинских военнопленных поддерживается высшим руководством Вооруженных сил Российской Федерации.
Об этом рассказал руководитель Департамента ГПУ по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы видим тенденцию роста этих случаев, начиная с конца ноября 2023 года. И уже в этом году - это просто массовость. Это преимущественно Запорожская область, Донецкая область. Для нас это свидетельство того, что это были изменения в политике и это явно инициируется высшим руководством ВС РФ. Потому что не могут случайно быть случаи в таком количестве", - объяснил Белоусов.
Он добавил, что распространение таких расстрелов в соцсетях преследует цель психологического влияния.
"Это попытка запугать украинцев для того, чтобы они не сопротивлялись. И это ложится в общую канву политики Российской Федерации по покорению украинского народа. Когда они пытаются через насилие, казни, депортацию наших граждан заставить украинцев сдаться", - пояснил представитель Офиса Генпрокурора.
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- джерело схоже на ідіота - розстрілювати полонених , аби заохотити інших здаватися ?!
Тому й була маса роликів, де кацапи підривають себе гранатами від відчаю, як загнані щури
Українському солдату в голову не прийде підірвати самого себе
1. Мы критически зависим от помощи партнеров из стран, где соблюдают Женевскую конвенцию. Перестанем соблюдать - мордор в ООН предоставит доказательства - купленные им политики раскрутят в своих странах про укрофашистов и Украина лишится помощи.
2. Если расстреливать пленных, орки вместо сдачи в плен начнут взрываться вместе с нашими бойцами.
3. Если бы твой отец, брат или сын находился в плену несколько лет, ты бы был заинтеренсован в том, чтобы у Украины всегда был обменный фонд, на орков из которого можно обменять твоего родственника.
толку від нормального ставлення немає - все одно ті виродки після обміну брешуть про жахливі умови та жорстоких «хахлов» .
Так і потрібно ці фантазіі втілити в реальність