Рост количества расстрелов военнопленных - это политика, поддерживаемая руководством РФ, - представитель Офиса Генпрокурора Белоусов

Политика казней украинских военнопленных поддерживается высшим руководством Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом рассказал руководитель Департамента ГПУ по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы видим тенденцию роста этих случаев, начиная с конца ноября 2023 года. И уже в этом году - это просто массовость. Это преимущественно Запорожская область, Донецкая область. Для нас это свидетельство того, что это были изменения в политике и это явно инициируется высшим руководством ВС РФ. Потому что не могут случайно быть случаи в таком количестве", - объяснил Белоусов.

Он добавил, что распространение таких расстрелов в соцсетях преследует цель психологического влияния.

"Это попытка запугать украинцев для того, чтобы они не сопротивлялись. И это ложится в общую канву политики Российской Федерации по покорению украинского народа. Когда они пытаются через насилие, казни, депортацию наших граждан заставить украинцев сдаться", - пояснил представитель Офиса Генпрокурора.

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