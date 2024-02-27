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арест имущества (296) ГБР (2824)

"Синево" и ГБР пришли к соглашению об аресте главного офиса сети

сінево

Государственное бюро расследований и сеть лабораторий "Синево Украина" пришли к соглашению об аресте главного офиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявили в фейсбуке "Синево".

"Друзья, выходим к вам с новостью о согласии, достигнутом "Синево" из ГБР по делу ареста здания лаборатории в Киеве… Сегодня в ходе плодотворного диалога с представителями Государственного бюро расследований ими было подчеркнуто, что любое целенаправленное влияние на деятельность компании "Синево", сейчас или в будущем, в ходе работы над уголовным производством не было умышленным", – говорится в сообщении.

В "Синево" рассказывают, что представители ГБР отрицали какие-либо намерения относительно блокирования деятельности лаборатории и "заверили в своей поддержке и намерении способствовать скорейшему решению вопроса ареста здания компании в правовом поле".

"В настоящее время общей целью "Синево" и ГБР является скорейшее решение проблемы и отмена ареста здания в судебном порядке", - добавили в компании.

Напомним, ранее сеть лабораторий "Синево Украина" заявила об аресте здания головного офиса и центральной лаборатории в Киеве по иску ГБР.

Читайте также: Арест на офис "Сінево" наложили еще в 2022 году, работе предприятия это не препятствует, - ГБР
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Топ комментарии
+12
Зеленые все не нажрутся. Еще что-то надо под себя подмять?
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27.02.2024 23:41
+10
Цікаво, скільки на сьогодні коштує згода з ДБР?
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27.02.2024 23:32
+5
якій штраф ??? будівля була куплена законно у попереднього власника більше 10 років тому ... якщо так звана "дбр" хоче когось пакарати нехай допитає попереднього власника і тих чиновників чисів віті ялинковича які йому цю будівлю продали !!! а те що робить так звана "дбр" називається "державний рекет" та тиск на приватний легальний бізнес !!!
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28.02.2024 06:23
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Цікаво, скільки на сьогодні коштує згода з ДБР?
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27.02.2024 23:32 Ответить
Взагалі у чому там згода? Якщо вони там винні, то мають виплатити офіційний штраф. Якщо вони взагалі писець як там винні, то мають закриватися. А в чому згода-то?
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28.02.2024 00:03 Ответить
якій штраф ??? будівля була куплена законно у попереднього власника більше 10 років тому ... якщо так звана "дбр" хоче когось пакарати нехай допитає попереднього власника і тих чиновників чисів віті ялинковича які йому цю будівлю продали !!! а те що робить так звана "дбр" називається "державний рекет" та тиск на приватний легальний бізнес !!!
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28.02.2024 06:23 Ответить
Зеленые все не нажрутся. Еще что-то надо под себя подмять?
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27.02.2024 23:41 Ответить
Не равен час тикать придется. Так не с пустыми ж руками
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27.02.2024 23:46 Ответить
У вас з математикою пролеми? Його Конституційний термин закінчується 20 травня.
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27.02.2024 23:49 Ответить
яка різниця коли закінчується термін повнорважень цього зеленого "янелоха, **************" - воно має бути посаджене надовго за зраду Українри, за смерті десятків тисяч мирних українців в Бучі, Маріуполі, Харкові, Херсоні і тд.тп. !!!
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28.02.2024 06:26 Ответить
"Наразі спільною метою "Сінево" та ДБР є швидке вирішення проблеми і скасування арешту будівлі в судовому порядку", - додали в компанії.
============
Коротше кажучи, думаємо або платити, або ділитися часткою, або валити
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27.02.2024 23:54 Ответить
Та Бог з нею, з математикою, все одно вже скоро

Але скільки ж за цей час воно ще встигне шкоди наробити.

Господи, помилуй Україну...
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27.02.2024 23:59 Ответить
Сінево - приватні лабораторії. Чесні. Мені після дебільного державновстановленого діагнозу контрольні аналізи робили.

Там, походу - якесь провладне бидло залетіло. Або у архівах щось цікаве є.
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28.02.2024 00:05 Ответить
фсбшний корєш нашого зеленого шапіто пальчевський вирішив розширити свій бізнес? 😉😎
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28.02.2024 00:21 Ответить
В нього ж компромат на наркомана
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28.02.2024 00:29 Ответить
Пальчевский - лучший друг Зеленского и хозяин EuroLab:

"Я восхищаюсь Путиным, даже он поддерживает Владимира(Зеленского)"

https://www.dialog.ua/ukraine/175520_1554459760
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28.02.2024 00:30 Ответить
капець вже медичні лабораторії шантажують

зелена влада досягла повного дна
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28.02.2024 04:55 Ответить
І чому я не здивований?...
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28.02.2024 05:14 Ответить
Синево робить "хорошую мину при плохой игре".
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28.02.2024 08:08 Ответить
Єдине, що можна вже зробити з ДБР це повним складом відправити воювати.
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28.02.2024 12:01 Ответить
 
 