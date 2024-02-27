"Синево" и ГБР пришли к соглашению об аресте главного офиса сети
Государственное бюро расследований и сеть лабораторий "Синево Украина" пришли к соглашению об аресте главного офиса.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом заявили в фейсбуке "Синево".
"Друзья, выходим к вам с новостью о согласии, достигнутом "Синево" из ГБР по делу ареста здания лаборатории в Киеве… Сегодня в ходе плодотворного диалога с представителями Государственного бюро расследований ими было подчеркнуто, что любое целенаправленное влияние на деятельность компании "Синево", сейчас или в будущем, в ходе работы над уголовным производством не было умышленным", – говорится в сообщении.
В "Синево" рассказывают, что представители ГБР отрицали какие-либо намерения относительно блокирования деятельности лаборатории и "заверили в своей поддержке и намерении способствовать скорейшему решению вопроса ареста здания компании в правовом поле".
"В настоящее время общей целью "Синево" и ГБР является скорейшее решение проблемы и отмена ареста здания в судебном порядке", - добавили в компании.
Напомним, ранее сеть лабораторий "Синево Украина" заявила об аресте здания головного офиса и центральной лаборатории в Киеве по иску ГБР.
Пожалуйста, подождите...
============
Коротше кажучи, думаємо або платити, або ділитися часткою, або валити
Але скільки ж за цей час воно ще встигне шкоди наробити.
Господи, помилуй Україну...
Там, походу - якесь провладне бидло залетіло. Або у архівах щось цікаве є.
"Я восхищаюсь Путиным, даже он поддерживает Владимира(Зеленского)"
https://www.dialog.ua/ukraine/175520_1554459760
зелена влада досягла повного дна