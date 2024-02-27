Полиция Польши заявила, что не задерживала украинских журналистов

В Польше полиция заявила, что не задерживала украинских журналистов. Об этом заявили в полиции Подлясского воеводства, граничащего с Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Пресс-служба ведомства назвала эти сообщения "фейковыми новостями".

"Подляские полицейские не задерживали журналиста из Украины. Это ложная информация", – говорится в коротком заявлении.

Позже польская полиция сообщила, что офицеры приняли меры, чтобы установить личности людей, пребывание которых в приграничной зоне обеспокоило жителей. После установления личности их отпустили.

В комментарии СМИ посол Украины в Польше Зварыч подтвердил, что вмешался в дело задержанного журналиста. Он отметил, что дипломатическое представительство обращалось в полицию и там сообщили, что проверяли, не "провокаторы" ли это снимают железнодорожный путь.

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Ранее издание "Украинская правда" сообщило о задержании журналиста Михаила Ткача и его оператора в Польше, где они снимали материал о транзите товаров из России и Беларуси. Ткача и его коллегу отпустили после нескольких часов содержания под стражей и допроса спецслужбами. Редакция отметила, что для решения ситуации понадобилось участие украинских дипломатов в Польше.