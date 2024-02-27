РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9101 посетитель онлайн
Новости
19 013 223
Польша (8154) Ткач Михаил (131)

Полиция Польши заявила, что не задерживала украинских журналистов

ткач

В Польше полиция заявила, что не задерживала украинских журналистов. Об этом заявили в полиции Подлясского воеводства, граничащего с Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Пресс-служба ведомства назвала эти сообщения "фейковыми новостями".

"Подляские полицейские не задерживали журналиста из Украины. Это ложная информация", – говорится в коротком заявлении.

Позже польская полиция сообщила, что офицеры приняли меры, чтобы установить личности людей, пребывание которых в приграничной зоне обеспокоило жителей. После установления личности их отпустили.

В комментарии СМИ посол Украины в Польше Зварыч подтвердил, что вмешался в дело задержанного журналиста. Он отметил, что дипломатическое представительство обращалось в полицию и там сообщили, что проверяли, не "провокаторы" ли это снимают железнодорожный путь.

Читайте также: Поляки задержали журналиста Ткача на границе у Беларуси: он снимал материал о торговле между Польшей и РФ. ФОТО

Ранее издание "Украинская правда" сообщило о задержании журналиста Михаила Ткача и его оператора в Польше, где они снимали материал о транзите товаров из России и Беларуси. Ткача и его коллегу отпустили после нескольких часов содержания под стражей и допроса спецслужбами. Редакция отметила, что для решения ситуации понадобилось участие украинских дипломатов в Польше.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
і кордон не блокували ніразу, і зерно не висипали..
показать весь комментарий
27.02.2024 23:20
+35
за біженців ім платить ЄС, сама польша ні шеляга не доклалася. Поляки на цій "допомозі" мають тлустий ґешефт.
допомога військова - стара савєцька техніка, замість якої поляки отримали найновішу техніку, модернізувавши свою армію свіженькими моделями.
блокада кордону поляками спричинила Україні втрат на порядок більших, аніж вся допомога від польщі..
показать весь комментарий
27.02.2024 23:35
+32
Швидко у кацапні навчилися! Я не я, і кобила не моя!
показать весь комментарий
27.02.2024 23:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Тобто тебе влаштовує факт того, що польські бариги везуть російську продукцію в Україну і продають її як польську?
показать весь комментарий
28.02.2024 09:22 Ответить
Якщо у Ткача вийде відновити видалений матеріал - це буде топ контент, як польські бариги торгують з росією. Це буде потужний міжнародний резонанс і світ побачить як ляхи баригують на крові українців.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:20 Ответить
то це за Ткачем слідкувало СБУ чи він працює на фсб?
показать весь комментарий
28.02.2024 09:32 Ответить
На кого ти, дурню, працюєш?
показать весь комментарий
28.02.2024 21:41 Ответить
Польские мусора берут мзду от кацапов и хотят это утоить.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:31 Ответить
Суки продажные продались *****.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:37 Ответить
то вони на пару з дефундзівою затримували. Тепер включили дурника та граюця в "я не я", облудлі брехуни. Гірше кацапів
показать весь комментарий
28.02.2024 09:33 Ответить
в данной ситуации могут п@здеть как полиция так и наши "журналисты"
показать весь комментарий
28.02.2024 09:35 Ответить
Цікавий момент, Ткача і оператора затримали не біля білоруського кордону, а у селі яке на відстані від кордону. Тобто брехня польських посадових осіб, які заявляли, що журналісти знімали сам кордон - це тупа відмазка.
показать весь комментарий
28.02.2024 10:20 Ответить
так їх не Поліція затримували , а спец служба.
показать весь комментарий
28.02.2024 11:32 Ответить
Польські державницькі керівники завжди мріяли про відновлення Великої Польщі в кордонах 1772 року, з окупованої усією Правобережною Україною. А з 31 липня 1924 року у Західній Україні польська окупаційна адміністрація повністю заборонила використовувати українську мову в державних установах. Цю подію можна назвати символом відносини міжвоєнної Польщі до своїх окупованих в УНР східних районах переважно з українським населенням.
"March, marsz, Piłsudski, z tobą miłosierdzie Boga,
Zbudujemy Polskę z morza i morza ",
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польський куплет пісні на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжимор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний надпотужний опір. Тому проект залишився нереалізованим ..
показать весь комментарий
28.02.2024 11:53 Ответить
як там твоє ху#ло? ще не здохло?
показать весь комментарий
28.02.2024 22:57 Ответить
А иди-ка ты за руZZким кораблем.
показать весь комментарий
29.02.2024 02:10 Ответить
Двое детей Романа Абрамовича получили паспорта Литвы, используют их помогая отцу обходить санкции.(с)
показать весь комментарий
28.02.2024 13:10 Ответить
Страница 3 из 3
 
 