Полиция Польши заявила, что не задерживала украинских журналистов
В Польше полиция заявила, что не задерживала украинских журналистов. Об этом заявили в полиции Подлясского воеводства, граничащего с Беларусью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Пресс-служба ведомства назвала эти сообщения "фейковыми новостями".
"Подляские полицейские не задерживали журналиста из Украины. Это ложная информация", – говорится в коротком заявлении.
Позже польская полиция сообщила, что офицеры приняли меры, чтобы установить личности людей, пребывание которых в приграничной зоне обеспокоило жителей. После установления личности их отпустили.
В комментарии СМИ посол Украины в Польше Зварыч подтвердил, что вмешался в дело задержанного журналиста. Он отметил, что дипломатическое представительство обращалось в полицию и там сообщили, что проверяли, не "провокаторы" ли это снимают железнодорожный путь.
Ранее издание "Украинская правда" сообщило о задержании журналиста Михаила Ткача и его оператора в Польше, где они снимали материал о транзите товаров из России и Беларуси. Ткача и его коллегу отпустили после нескольких часов содержания под стражей и допроса спецслужбами. Редакция отметила, что для решения ситуации понадобилось участие украинских дипломатов в Польше.
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