Французский истребитель перехватил российский Ил-20 у побережья Эстонии
Франция подняла в небо истребитель Mirage 2000 для перехвата российского разведывательно-дозорного самолета Ил-20 у побережья Эстонии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) французского Генштаба.
В сообщении говорится, что Франция подняла по тревоге Mirage 2000 и перехватила Ил-20 у побережья Эстонии.
"Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников", – добавляют в Генштабе Франции.
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Не помню или 12 или 20миль от берега, дальше свободная зона.
https://nv.ua/ukr/bbc/u-turechchini-pilota-jakij-zbiv-rosijskij-litak-zasudili-do-5-rokiv-1188602.html Суд Ізміра засудив громадянина Туреччини Альпарслана Челіка, який раніше брав на себе відповідальність за вбивство російського пілота Олега Пєшкова, до п'яти років ув'язнення за незаконне володіння зброєю.
Якби у нас на 24.02.22 була нормальна ППО і захист кордонів,не було б і вторгнення.Побоялися б.
перемога чи зрада?