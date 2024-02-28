Французский истребитель перехватил российский Ил-20 у побережья Эстонии

Франция подняла в небо истребитель Mirage 2000 для перехвата российского разведывательно-дозорного самолета Ил-20 у побережья Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) французского Генштаба.

В сообщении говорится, что Франция подняла по тревоге Mirage 2000 и перехватила Ил-20 у побережья Эстонии.

"Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников", – добавляют в Генштабе Франции.

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