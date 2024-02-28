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россия (93025) самолет (3551) Франция (3354)

Французский истребитель перехватил российский Ил-20 у побережья Эстонии

франція

Франция подняла в небо истребитель Mirage 2000 для перехвата российского разведывательно-дозорного самолета Ил-20 у побережья Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter(X) французского Генштаба.

В сообщении говорится, что Франция подняла по тревоге Mirage 2000 и перехватила Ил-20 у побережья Эстонии.

"Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников", – добавляют в Генштабе Франции.

Также читайте: Второй за день истребитель-бомбардировщик РФ Су-34 уничтожен на Восточном направлении, - Олещук
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Топ комментарии
+15
турки зробили мудріше - як тільки кацапський ераплан сунув носа в повітряний простір Туреччини, вони його миттю упакували.. довго потім кацапи куплені у турків памідори давили бульдозерами
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28.02.2024 01:37
+14
а навіщо перехоплювати порушили кордони,просто вмикайте ППО нехай відпрацьовує.
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28.02.2024 01:17
+11
та ні,всі все розуміють, просто дозволу недадуть на це ніколи, кацапи можуть просто над Таллінном літати, стаття 5 блоку НАТО ще нічого конкретного не гарантує, так як починаються тільки консультації та дискусії союзників.
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28.02.2024 01:34
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а навіщо перехоплювати порушили кордони,просто вмикайте ППО нехай відпрацьовує.
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28.02.2024 01:17 Ответить
Ну нельзя же так, это же не толерантно будет...
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28.02.2024 01:22 Ответить
та ні,всі все розуміють, просто дозволу недадуть на це ніколи, кацапи можуть просто над Таллінном літати, стаття 5 блоку НАТО ще нічого конкретного не гарантує, так як починаються тільки консультації та дискусії союзників.
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28.02.2024 01:34 Ответить
Просто зараз поняття«перехоплювати»трохи інше,як було раніше.Раніше«перехопити»означало догнать і або посадити на свій аеродром,або завалити.
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28.02.2024 05:42 Ответить
От Ердоган якось раз "перехопив", аж пір'я полетіло
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28.02.2024 09:31 Ответить
Украинские операторы дронов сняли видео с НЛО на линии боестолкновений - тg."Украина 365./новости".
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28.02.2024 09:40 Ответить
Ото все, що можна зрозуміти про реальну бойову спроможність НАТИ, сцикуни... ***🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜
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28.02.2024 06:29 Ответить
Есть такое понятие -территориальные воды.
Не помню или 12 или 20миль от берега, дальше свободная зона.
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28.02.2024 09:26 Ответить
Та он просто хотел узнать цены на Шпроты.
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28.02.2024 01:22 Ответить
турки зробили мудріше - як тільки кацапський ераплан сунув носа в повітряний простір Туреччини, вони його миттю упакували.. довго потім кацапи куплені у турків памідори давили бульдозерами
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28.02.2024 01:37 Ответить
Але свого турки покарали.
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28.02.2024 01:39 Ответить
Тільки не пілота, а того що вбив кацапа, який вистрибнув на парашуті. І навіть не за це, а за незаконне володіння зброєю.
https://nv.ua/ukr/bbc/u-turechchini-pilota-jakij-zbiv-rosijskij-litak-zasudili-do-5-rokiv-1188602.html Суд Ізміра засудив громадянина Туреччини Альпарслана Челіка, який раніше брав на себе відповідальність за вбивство російського пілота Олега Пєшкова, до п'яти років ув'язнення за незаконне володіння зброєю.
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28.02.2024 01:59 Ответить
Естонцям шпроти жаль... давити 😝😝😝😝😜🤪
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28.02.2024 06:30 Ответить
Таке й буде,поки валить кацапню не розпочнуть.А почнуть валить,потявкають про«красниє лініі»і мовчки обітруться.Бачили вже в Туреччині,понадувалися потужно,помідори подавили бульдозерами з тиждень,а тоді тихенько зам'яли це діло.А Туреччину десятою дорогою минають.
Якби у нас на 24.02.22 була нормальна ППО і захист кордонів,не було б і вторгнення.Побоялися б.
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28.02.2024 05:19 Ответить
да збийте вже щось за найменше порушення , ну як можна так боятися московію , Україна вже збила сама штук 300-400 цього лайна і що ...
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28.02.2024 06:35 Ответить
політати навколо та супроводжувати якійсь час - це перехват?
перемога чи зрада?
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28.02.2024 08:25 Ответить
"Французский истребитель перехватил российский Ил-20 у побережья Эстонии" и сбил его.. )
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28.02.2024 08:51 Ответить
"перехопили" й поцілували в сраку...
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28.02.2024 08:59 Ответить
Что значит перехопив, еще напишите, что взял на поруки. Необходимо было сразу сбить, жаль, что упустили такую возможность.
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28.02.2024 09:26 Ответить
..афтор,это называется сопроводил,перехват- это посадка ....
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28.02.2024 09:30 Ответить
 
 