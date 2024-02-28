Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану, - глава МИД Хасани
Министр по вопросам Европы и иностранных дел страны Игли Хасани сообщил о прибытии Владимира Зеленского в столицу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом албанский министр написал в своем Twitter(X).
Хасани отметил, что для него "большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране".
"Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России", – написал он.
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Зеленський плутає і не розуміє документу який йому надали.
( «На минуточку» - это Верховный Главнокомандующий!)
У документі мова йде про "воєнізовані формування в Україні" чисельність яких складає станом на 01.01.2024 878 700 особового складу
Це не все армія, туди входять поліція, митники, прокуратура, СБУ, апарат міністерства оборони і навіть позавідомча охорона і підрозділи рятувальної служби і т.п.
зе банда запроланців, колоборантів і тупо агентів кацапського фсб готувалася здати під окупацію паРаші )(уйло мінімум 60-70% території України, ймовірно в кордонах так званої "усср" (окупованої червоними комуно-нацистами території України) на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залишив зе та його банду єрмаків, стефанчуків, арахімій, татарових, подоляків та інших "корабельних сосен" гауляйтерами окупованої частини України на кштат чіпсового недобульбофюрера луки !!! )(уйло ж витягнув зі смітника історії тричі несудимого єнакієвського завгара вітю ялинковича та та свого кума метверчука ...
зе-банда продовжує виконувати "оманські договорняки" ...
Пример, Премьер Израиля, Нетаниягу.
В Израиле тоже идет война с Хамасом на юге, на севере с Хисболлой , Сирией , да и хуситы обстреливают баллистическими ракетами.
Резко повысилась потребность в ракетах-перехватчиках для ,,Железного купола,, - в феврале уже заложен завод в США, в Арканзасе.
В церемонии закладки завода приняли участие губернатор штата Арканзас , вице-президент израильской компании RAFAEL, бригадный генерал в отставке ...
Кстати, США тоже изготавливает ракеты для ,,Железного купола,, (Разработка США и Израиля) , но сложные отношения премьера Израиля и президента США, не дают гарантии поставок ракет.
Есть видео капитана Первого ранга ВМС США, Табаха ,,Нетаньяху послал Байдена НАХ. Азовцы, Кракенцы, ООН, Израиль, Украина,,
https://www.youtube.com/watch?v=l78mVv3NDpo&t=485s
Під час візиту до Албанії на початку лютого держсекретар США Ентоні Блінкен високо оцінив підтримку України з боку Тирани.
"Албанія була однією з перших країн, яка направила військову допомогу Україні після російської агресії - зброю, **********, засоби протимінної боротьби - і наразі входить до десятки країн за рівнем підтримки України та безпекової допомоги", - сказав він.
Зараз змушений пєтляти як заєць по роздрібним ділерам.
Iхав би в рашку, отримав там Героя Раicci (як Штiрлiц).
В российскую делегацию вошли Владимир Мединский, Борис Грызлов, Леонид Слуцкий(‼️), Андрей Руденко и Александр Фомин. Как отмечали пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и украинские переговорщики, делегация от России начала первую встречу с ультиматумов, но в дальнейшем обе стороны искали точки соприкосновения.
В Стамбул также прибыл российский бизнесмен Роман Абрамович(‼️), он переговорил с Эрдоганом и присутствовал в зале дворца Долмабахче, где проходит встреча сторон. В Кремле до этого сообщали, что предприниматель участвовал в переговорах на их начальной стадии.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/29/03/2022/6242c9589a7947519d629360?from=copy
МОЖЕ ЗЕ ПОЯСНИТЬ УКРАІНЦАМ ТАКИЙ СІНХРОН ?!!!
Хоч кудись, хоч в Албанію!