РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9102 посетителя онлайн
Новости
4 507 46
Албания (71) Зеленский (19064)

Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану, - глава МИД Хасани

зеленський

Министр по вопросам Европы и иностранных дел страны Игли Хасани сообщил о прибытии Владимира Зеленского в столицу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом албанский министр написал в своем Twitter(X).

Хасани отметил, что для него "большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране".

"Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России", – написал он.

Читайте также: Зеленский провел переговоры с премьером Албании Рамой: Обсудили программу подготовки ВСУ и углубление диалога Украина - Балканы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Якось дивно петляє.
показать весь комментарий
28.02.2024 01:38
+14
Президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність української армії становить 880 тисяч людей. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Зеленський плутає і не розуміє документу який йому надали.
( «На минуточку» - это Верховный Главнокомандующий!)

У документі мова йде про "воєнізовані формування в Україні" чисельність яких складає станом на ‎01.‎01.‎2024 878 700 особового складу

Це не все армія, туди входять поліція, митники, прокуратура, СБУ, апарат міністерства оборони і навіть позавідомча охорона і підрозділи рятувальної служби і т.п.
показать весь комментарий
28.02.2024 01:45
+14
Фронт сиплеться, рашисти видавлюють нас. Ліній оборони не збудовано. Видно курва так і буде кататися по закордонах у
показать весь комментарий
28.02.2024 05:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якось дивно петляє.
показать весь комментарий
28.02.2024 01:38 Ответить
Колись вже був "стрибок" з Буковелю до Оману.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:01 Ответить
Поїхав домовлятися про "хатинку" - 100%, бо там більше нічого робити. Вовік, дістанемо і в Албанії
показать весь комментарий
28.02.2024 09:09 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність української армії становить 880 тисяч людей. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Зеленський плутає і не розуміє документу який йому надали.
( «На минуточку» - это Верховный Главнокомандующий!)

У документі мова йде про "воєнізовані формування в Україні" чисельність яких складає станом на ‎01.‎01.‎2024 878 700 особового складу

Це не все армія, туди входять поліція, митники, прокуратура, СБУ, апарат міністерства оборони і навіть позавідомча охорона і підрозділи рятувальної служби і т.п.
показать весь комментарий
28.02.2024 01:45 Ответить
Тільки сьогодні була новина що ворог підготував ІПСО метою якого є - дискредитація українського призидента. Піддати сумніву його розуму, легетимність тощо. Тому пропускаємо мимо такі вкиди.
показать весь комментарий
28.02.2024 03:36 Ответить
та що ви не кажете ... ваш зе-н*ркоман просто "святий", роздягніть його і подивіться може між лопадками у нього "ангельські крила" виросли ...

зе банда запроланців, колоборантів і тупо агентів кацапського фсб готувалася здати під окупацію паРаші )(уйло мінімум 60-70% території України, ймовірно в кордонах так званої "усср" (окупованої червоними комуно-нацистами території України) на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залишив зе та його банду єрмаків, стефанчуків, арахімій, татарових, подоляків та інших "корабельних сосен" гауляйтерами окупованої частини України на кштат чіпсового недобульбофюрера луки !!! )(уйло ж витягнув зі смітника історії тричі несудимого єнакієвського завгара вітю ялинковича та та свого кума метверчука ...


зе-банда продовжує виконувати "оманські договорняки" ...

показать весь комментарий
28.02.2024 06:13 Ответить
ЗЄля сам себе давно дискредитував, і абсолютно нічого не зробив, аби якось реабілітуватися перед народом. Його легітимність закінчується через місяць.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:11 Ответить
Та зельц уже давно такую тему продвигает,типа кто против меня тот агент кремля.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:19 Ответить
Та ви що? Хіба у ворога вийде дискредитувати президента. Хто може піддати сумніву його розум? Вийдіть на вулицю і спитайте 100 чоловік.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:21 Ответить
ну так, ну так - митники і прокуратура, воєнізовані, авжеж.
показать весь комментарий
28.02.2024 05:40 Ответить
Сам прибув,чи з першою леді,Андрієм Борисовичем?
показать весь комментарий
28.02.2024 01:52 Ответить
+
показать весь комментарий
28.02.2024 08:22 Ответить
за снарядами поїхав, чи за орденом Скандербега?
показать весь комментарий
28.02.2024 02:01 Ответить
Нужно не путешествовать, а строить заводы боеприпасов в странах Европы. Вроде, ЕС выделило кредит Украине, на 50 млрд долларов..
Пример, Премьер Израиля, Нетаниягу.
В Израиле тоже идет война с Хамасом на юге, на севере с Хисболлой , Сирией , да и хуситы обстреливают баллистическими ракетами.

Резко повысилась потребность в ракетах-перехватчиках для ,,Железного купола,, - в феврале уже заложен завод в США, в Арканзасе.
В церемонии закладки завода приняли участие губернатор штата Арканзас , вице-президент израильской компании RAFAEL, бригадный генерал в отставке ...
Кстати, США тоже изготавливает ракеты для ,,Железного купола,, (Разработка США и Израиля) , но сложные отношения премьера Израиля и президента США, не дают гарантии поставок ракет.
Есть видео капитана Первого ранга ВМС США, Табаха ,,Нетаньяху послал Байдена НАХ. Азовцы, Кракенцы, ООН, Израиль, Украина,,
https://www.youtube.com/watch?v=l78mVv3NDpo&t=485s
показать весь комментарий
28.02.2024 03:19 Ответить
Потрібно їздити щоб запускати нові і нові антиросійскі процеси.
показать весь комментарий
28.02.2024 03:37 Ответить
Фронт сиплеться, рашисти видавлюють нас. Ліній оборони не збудовано. Видно курва так і буде кататися по закордонах у
показать весь комментарий
28.02.2024 05:00 Ответить
Щоб запускати ці процеси, потрібно не їздити, а працювати.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:27 Ответить
Дурне поъхало в турне
показать весь комментарий
28.02.2024 11:25 Ответить
BBC

Під час візиту до Албанії на початку лютого держсекретар США Ентоні Блінкен високо оцінив підтримку України з боку Тирани.

"Албанія була однією з перших країн, яка направила військову допомогу Україні після російської агресії - зброю, **********, засоби протимінної боротьби - і наразі входить до десятки країн за рівнем підтримки України та безпекової допомоги", - сказав він.
показать весь комментарий
28.02.2024 03:20 Ответить
2023 год: Албания передала Украине партию военной помощи, в которую вошли 22 бронеавтомобиля MaxxPro американского производства, а также мины 82 калибра.
показать весь комментарий
28.02.2024 03:22 Ответить
Еще албанцы с юмором)в открытую в оон стебут кацев и не только в оон
показать весь комментарий
28.02.2024 03:48 Ответить
Интересно есть ли у них еще какой-нибудь техники военной...
показать весь комментарий
28.02.2024 05:20 Ответить
В Албанії з радянських часів тисячі й тисячі ДОТів лишилися, підуть на фортифікацію.
показать весь комментарий
28.02.2024 05:43 Ответить
Ага, дивись самі так візьмуть і підуть шашличнику в руки. Нахіба це йому ,воно краще грошима візьме.
показать весь комментарий
28.02.2024 06:44 Ответить
Я так розумію, результат візиту до саудитів був вкрай негативним- гуртову партію отримати не вдалося.
Зараз змушений пєтляти як заєць по роздрібним ділерам.
показать весь комментарий
28.02.2024 05:41 Ответить
Шукае собi мiсто для постiйного перебування.
Iхав би в рашку, отримав там Героя Раicci (як Штiрлiц).
показать весь комментарий
28.02.2024 05:41 Ответить
Цікаво , а що Зе робив в Саудівський Аравіі 27.02, коли 26.02 туди прилетіли россіяне? Чи Ермак тайно зустрічался з россіянами і АБРАМОВИЧЕМ? А Арахамія с Зе летал?

показать весь комментарий
28.02.2024 06:10 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2024 06:11 Ответить
В состав делегации также вошли зампредседателя ГД Александр Бабаков, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета по энергетике Павел Завальный и др.
показать весь комментарий
28.02.2024 06:13 Ответить
Вспомним Стамбул
В российскую делегацию вошли Владимир Мединский, Борис Грызлов, Леонид Слуцкий(‼️), Андрей Руденко и Александр Фомин. Как отмечали пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и украинские переговорщики, делегация от России начала первую встречу с ультиматумов, но в дальнейшем обе стороны искали точки соприкосновения.
В Стамбул также прибыл российский бизнесмен Роман Абрамович(‼️), он переговорил с Эрдоганом и присутствовал в зале дворца Долмабахче, где проходит встреча сторон. В Кремле до этого сообщали, что предприниматель участвовал в переговорах на их начальной стадии.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/29/03/2022/6242c9589a7947519d629360?from=copy
показать весь комментарий
28.02.2024 06:26 Ответить
⁉️⁉️⁉️27. 02. 24 В аэропорту в Саудовской Аравии стоят самолёты Зеленского и Романа Абрамовича. Многие считают, что именно Абрамович является главным теневым переговорщиком от Москвы по украинской проблеме. Возможно, сейчас идут переговоры с участием Зеленского, главы КСА Мухаммеда Бен Салмана и Романа Абрамовича, о перемирии на Украине?

МОЖЕ ЗЕ ПОЯСНИТЬ УКРАІНЦАМ ТАКИЙ СІНХРОН ?!!!
показать весь комментарий
28.02.2024 06:36 Ответить
Можливо "Оманом пахне".
показать весь комментарий
28.02.2024 07:58 Ответить
Прибыл в Албанию и первым делом спросил: "А где доктор Албан?"
показать весь комментарий
28.02.2024 08:20 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2024 09:06 Ответить
порошок закінчився . ой а замінити співмешканця буданги нікому ...
показать весь комментарий
28.02.2024 08:27 Ответить
Ганьбить Україну пуцьвіріньок.....
показать весь комментарий
28.02.2024 08:52 Ответить
В Албанії можуть бути залишки радянських озброєнь, які вони можуть передати нам, але секті все пропало це не цікаво.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:52 Ответить
Засидівся, бідака, чи Лєнка дістала…
Хоч кудись, хоч в Албанію!
показать весь комментарий
28.02.2024 08:55 Ответить
Насправді в маленькій Албанії може бути овердхя совкового озброєння і ***********. Нє?
показать весь комментарий
28.02.2024 09:07 Ответить
І їх аналогів китайського виробництва. Ще з ТИХ часів.
показать весь комментарий
28.02.2024 12:16 Ответить
 
 