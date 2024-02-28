НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе "Укрзалізниці" Кравцову, – Transparency International

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему председателю правления "Укрзалізниці" Евгению Кравцову по делу о преступной группе, организовавшей схему завладения средствами государственной компании.

Кроме Кравцова, подозрения по делу получили бывший член правления "Укрзалізниці" Александр Скрыпинский и Станислав Лесников, сообщает Transparency International Ukraine (TIU).

"Последний еще в 2018 году решил установить контроль над товарно-денежными потоками "Укрзалізниці". Далее в течение трех лет чиновники "Укразалізниці" протянули в победители тендера подконтрольную компанию ООО "Аналіт-Технобуд", поставившую продукцию по завышенным ценам. Переплата составила 11, 4 млн грн", – отмечается в сообщении.

Сам Кравцов подозрения не комментировал, на последних опубликованных фотографиях на его странице в Facebook экс-руководитель "Укрзалізниці" изображен в форме с шевронами Командования территориальной обороны ВСУ, в августе прошлого года он сообщил, что окончил Национальный университет обороны Украины.

НАБУ также 26 февраля сообщило о подозрениях 9 лицам по делам об организованной преступной группе, организовавшей схему завладения средствами "Укрзалізниці" на сумму 11,4 млн грн, но не уточнила фамилии и должности подозреваемых.

О подозрении по этому делу сообщили:

- двум руководителям организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины);

- шестерым должностным лицам АО "Укрзалізниця" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины);

- бенефициару ООО (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, в 2018 году предприниматель – лидер группы, решил установить контроль над товарно-денежными потоками "Укрзалізниці" с целью завладения средствами компании. Для этого он обратился к давним знакомым среди представителей правительства и при их содействии добился назначения членов группы на руководящие должности в АО "Укрзалізниця".

"Таким образом, в 2018-2021 годах должностные лица АО "Укрзалізниця", на выполнение указаний лидера группы, обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента. Она в дальнейшем поставила филиалам "Укрзалізниці" продукцию по завышенной стоимости", - говорится в сообщении.

По подсчетам следователей, размер переплаты составил 11,4 млн грн, которыми организованная группа завладела и распорядилась по собственному усмотрению. В настоящее время лидер группы задержан, сообщали в НАБУ.

Фото: НАБУ Схема хищения средств "Укрзалізниці"

Автор: Михаил Орлюк