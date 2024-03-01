Аргентина уже передала Украине два вертолета Ми-17, ранее приобретенные у РФ, - Financial Times
Президент Аргентины Хавьер Милей уже передал Украине два вертолета Ми-17, которые были закуплены у России в 2011 году.
Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
"Милей определил приоритетными альянсы со "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства", - отмечает издание.
Речь идет о передаче ВСУ двух бортов арктической модификации, которые были заказаны в начале 2010-х годов.
Сначала контракт с Россией был больше, однако позже Аргентина отказалась от дальнейших закупок.
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"Ви були найвеличнішим президентом і, я сподіваюся, будете ним знову", - сказав Мілей.
Трамп теж похвалив Мілея: назвав його "чудовим джентельменом" і приписав йому гасло, аналогічне до того, яке використовує у своїх передвиборчих перегонах: Make Argentina Great Again (MAGA, у варіанті Трампа замість Аргентини - Америка). "Він один із небагатьох, хто дійсно може зробити це добре - знову зробити Аргентину великою", - сказав Трамп.
Відомо, що Хав'єр Мілей рішуче підтримує Україну. На початку повномасштабного вторгнення Росії він брав участь у заході на підтримку українців.
"Я був одним із перших, хто засудив вторгнення в Україну", - наголосив він в інтерв'ю The Economist."