Аргентина уже передала Украине два вертолета Ми-17, ранее приобретенные у РФ, - Financial Times

Президент Аргентины Хавьер Милей уже передал Украине два вертолета Ми-17, которые были закуплены у России в 2011 году.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

"Милей определил приоритетными альянсы со "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства", - отмечает издание.

Речь идет о передаче ВСУ двух бортов арктической модификации, которые были заказаны в начале 2010-х годов.

Сначала контракт с Россией был больше, однако позже Аргентина отказалась от дальнейших закупок.

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