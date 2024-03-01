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Новости Война
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Аргентина уже передала Украине два вертолета Ми-17, ранее приобретенные у РФ, - Financial Times

мі-17

Президент Аргентины Хавьер Милей уже передал Украине два вертолета Ми-17, которые были закуплены у России в 2011 году.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

"Милей определил приоритетными альянсы со "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства", - отмечает издание.

Речь идет о передаче ВСУ двух бортов арктической модификации, которые были заказаны в начале 2010-х годов.

Сначала контракт с Россией был больше, однако позже Аргентина отказалась от дальнейших закупок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аргентина передаст Украине два вертолета Ми-171Е, которые ранее приобрела в России

Автор: 

Аргентина (117) вертолёт (1106) Милей Хавьер (11)


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Топ комментарии
+6
Тільки що пройшла неперевірена інфа про ще один збитий пєпєлац під Волновахою)) Дай бог))
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01.03.2024 15:43
+4
А скільки тут гнид лили бруд на новообраного президента Аргентини "клоун, клоун, все розвалить".
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01.03.2024 16:02
+3
это уже не нож))это тесак в сраку
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01.03.2024 16:04
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Ось це так разавод.. Слава разводу..
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01.03.2024 15:42 Ответить
Тільки що пройшла неперевірена інфа про ще один збитий пєпєлац під Волновахою)) Дай бог))
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01.03.2024 15:43 Ответить
А що передала Україні так звана " братська білорусія"?
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01.03.2024 15:50 Ответить
Прості люди з Білорусії передавали цінні розвідки дані + понад 1500 воює на нашій стороні. А те, що там "Смажений Чіпс" робить ще не означає, що всі такі. Адже у нас теж є любителі російського світу - і нічого - боремося.
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01.03.2024 17:26 Ответить
Чому білоруси не партизанять по лісах проти уряду Лукашенко?
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06.03.2024 20:49 Ответить
Їм потрібний Лідер для цього. Поки що його немає і тому діють як можуть. Головний рух, чим просто лежати/сидіти на дивані і просто обурюватися.
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06.03.2024 21:52 Ответить
А скільки тут гнид лили бруд на новообраного президента Аргентини "клоун, клоун, все розвалить".
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01.03.2024 16:02 Ответить
это уже не нож))это тесак в сраку
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01.03.2024 16:04 Ответить
"Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей, який під час передвиборчих перегонів отримав прізвисько Міні-Трамп, зустрівся з Дональдом Трампом і побажав йому успіху на президентських виборах у США цього року, передає https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-24/milei-embraces-trump-on-washington-trip-lectures-on-economics Bloomberg . Політики обійнялися під час Конференції консервативних політичних дій у США.

"Ви були найвеличнішим президентом і, я сподіваюся, будете ним знову", - сказав Мілей.

Трамп теж похвалив Мілея: назвав його "чудовим джентельменом" і приписав йому гасло, аналогічне до того, яке використовує у своїх передвиборчих перегонах: Make Argentina Great Again (MAGA, у варіанті Трампа замість Аргентини - Америка). "Він один із небагатьох, хто дійсно може зробити це добре - знову зробити Аргентину великою", - сказав Трамп.

Відомо, що Хав'єр Мілей рішуче підтримує Україну. На початку повномасштабного вторгнення Росії він брав участь у заході на підтримку українців.

"Я був одним із перших, хто засудив вторгнення в Україну", - наголосив він в інтерв'ю The Economist."
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01.03.2024 18:12 Ответить
Этот достойный человек сейчас работает над создание южноамериканской проукраинской коалиции, хочет привлечь все южноамериканские страны для помощи Украине. Дайбох ему здоровья и успехов. А аргентинцам - добра, они достаточно натерпелись с предыдущими прокацапскими правителями.
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01.03.2024 19:25 Ответить
 
 