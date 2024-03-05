РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10413 посетителей онлайн
Новости
715 0

В "Дії" произошел сбой. В чем причина

дія

В работе приложения "Дія" произошел сбой, юзеры не могли войти в систему.

В частности, при попытке зайти в приложение, выдавало ошибку. "К сожалению, произошла ошибка. Попробовать еще", – выдает "Дія".

Збій у "Дії"

Сейчас у некоторых пользователей приложение уже возобновило работу.

Как написали в пресс-службе "Дії", проводилось обновление всех сервисов. "Обновили все сервисы, чтобы все работало быстрее. Не беспокойтесь, приложение работает, как всегда", – отметили специалисты.

Автор: 

кибербезопасность (675) Дія (426)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 