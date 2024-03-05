В "Дії" произошел сбой. В чем причина

В работе приложения "Дія" произошел сбой, юзеры не могли войти в систему.

В частности, при попытке зайти в приложение, выдавало ошибку. "К сожалению, произошла ошибка. Попробовать еще", – выдает "Дія".

Сейчас у некоторых пользователей приложение уже возобновило работу.

Как написали в пресс-службе "Дії", проводилось обновление всех сервисов. "Обновили все сервисы, чтобы все работало быстрее. Не беспокойтесь, приложение работает, как всегда", – отметили специалисты.