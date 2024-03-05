В "Дії" произошел сбой. В чем причина
В работе приложения "Дія" произошел сбой, юзеры не могли войти в систему.
В частности, при попытке зайти в приложение, выдавало ошибку. "К сожалению, произошла ошибка. Попробовать еще", – выдает "Дія".
Сейчас у некоторых пользователей приложение уже возобновило работу.
Как написали в пресс-службе "Дії", проводилось обновление всех сервисов. "Обновили все сервисы, чтобы все работало быстрее. Не беспокойтесь, приложение работает, как всегда", – отметили специалисты.
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