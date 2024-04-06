Рашисты ударили КАБами по критической инфраструктуре в Боровой (обновлено)
Враг продолжает терроризировать гражданское население, испытывать на жителях Харьковщины свои модифицированные авиабомбы и уничтожать критическую инфраструктуру.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
"По пгт Боровая на Изюмщине сегодня нанесены удары по критической инфраструктуре. Все обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
Позже Синегубов уточнил, что оккупанты снова обстреливают КАБами Боровую Изюмского района.
"Около 10 часов утра армия РФ ударила по гражданской инфраструктуре населенного пункта. К счастью, без пострадавших. Разрушено двухэтажное здание "Укрпочты", здание парикмахерской и ветеринарной аптеки", - говорится в сообщении.
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Roman T #570616
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Иван Шумейко #550741
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