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Рашисты ударили КАБами по критической инфраструктуре в Боровой (обновлено)

рф,каб,винищувач,літакрф

Враг продолжает терроризировать гражданское население, испытывать на жителях Харьковщины свои модифицированные авиабомбы и уничтожать критическую инфраструктуру.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"По пгт Боровая на Изюмщине сегодня нанесены удары по критической инфраструктуре. Все обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Рубежном около железнодорожного вокзала упала российская авиабомба

Позже Синегубов уточнил, что оккупанты снова обстреливают КАБами Боровую Изюмского района.

"Около 10 часов утра армия РФ ударила по гражданской инфраструктуре населенного пункта. К счастью, без пострадавших. Разрушено двухэтажное здание "Укрпочты", здание парикмахерской и ветеринарной аптеки", - говорится в сообщении.

Борова
Борова
Борова

Автор: 

Харьковщина (5577) бомбардировка (451)


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Вдарили тому, що хтось з місцевих повідомив русні, що там наші воїни. При тому, цілком можливо, що їх там ніколи насправді й не було, або просто проїзджали мимо колись, а він сфоткав і відправив. Просто якийсь ватоголовий стукачок заробив таким чином 50 доларів. Може він на цю пошту все життя ходив, але вата в голові позбавляє розуму.
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06.04.2024 14:42 Ответить
А когда 2 КАБа упали на Белгород-там тоже были воины ЗСУ? Они пуляют куда попало. Может целились совсем не в это место. В Любом случае Украине очень необходимы 50 ф 16-х. Тогда русня не сможет подлететь на растояние сборса КАБа
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06.04.2024 15:39 Ответить
Ф 16 может поразить российский самолет на расстоянии 90-120-160 км в зависимости от модификации ракет. Поесть ф 16 подлетает не долетая 60 км до линии фронта и ничем не рискуя сбивает российский самолет который подлетел ближе чем 70 км к линии фронта. У Ф16 намного большая дальность зенитных ракет именно потомучто они эти ракеты стартуют не с земли каку у Петриота а с воздуха с большой высоты. Радар ф 16 может обнаруживать цели до 320 км. Останется только подождать пока российский самолет подлетит ближе 160-120 или 90 км в зависимости от зенитной ракеты установленной на ф 16
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06.04.2024 23:41 Ответить
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06.04.2024 14:44 Ответить
https://t.me/voynareal/87192 https://t.me/voynareal/87192 З https://t.me/voynareal/87192 атоплений по вуха Орськ…бумеранг ще ніколи не був такий красивий
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06.04.2024 15:37 Ответить
 
 