Рашисты ударили КАБами по критической инфраструктуре в Боровой (обновлено)

Враг продолжает терроризировать гражданское население, испытывать на жителях Харьковщины свои модифицированные авиабомбы и уничтожать критическую инфраструктуру.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"По пгт Боровая на Изюмщине сегодня нанесены удары по критической инфраструктуре. Все обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

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Позже Синегубов уточнил, что оккупанты снова обстреливают КАБами Боровую Изюмского района.

"Около 10 часов утра армия РФ ударила по гражданской инфраструктуре населенного пункта. К счастью, без пострадавших. Разрушено двухэтажное здание "Укрпочты", здание парикмахерской и ветеринарной аптеки", - говорится в сообщении.





