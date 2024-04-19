Рашисты ударили артиллерией по Николаевщине: погибла пожилая женщина, ранен 14-летний мальчик

В пятницу, 19 апреля, российские захватчики обстреляли из артиллерии Куцурубскую громаду Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что россияне обстреляли из артиллерии Куцурубскую громаду.

"В результате обстрела погибла пожилая женщина, ее муж ранен. Также ранен 14-летний мальчик, его везут в больницу", - говорится в сообщении.

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