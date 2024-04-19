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Новости Война
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Рашисты ударили артиллерией по Николаевщине: погибла пожилая женщина, ранен 14-летний мальчик

миколаївщина

В пятницу, 19 апреля, российские захватчики обстреляли из артиллерии Куцурубскую громаду Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что россияне обстреляли из артиллерии Куцурубскую громаду.

"В результате обстрела погибла пожилая женщина, ее муж ранен. Также ранен 14-летний мальчик, его везут в больницу", - говорится в сообщении.

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Николаевская область (2106) обстрел (26862)


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Рашиська орда воює з мирним населенням і робить це цілеспрямовано ,так роблять лише підлі боягузливі терористи ,тому хотілось що б найбільшого світового терориста злочинця путіна спіткала доля кадафі чи чаушеско.
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19.04.2024 17:08 Ответить
А они брешут о наемниках и националистах
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19.04.2024 19:39 Ответить
 
 