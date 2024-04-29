Скончался экс-тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

В возрасте 75 лет умер бывший футболист и тренер Михаил Фоменко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Ассоциация футбола Сумской области.

"Сегодня ушла из жизни Легенда. Умер Михаил Фоменко. Украинский футболист (защитник и полузащитник), бывший главный тренер национальной сборной Украины (2012-2016). Выступал за футбольный клуб "Динамо" (Киев), игрок сборной СССР. Мастер спорта международного класса, Заслуженный мастер спорта СССР. После завершения игровой карьеры тренировал украинские и зарубежные клубы. Заслуженный тренер Украины и Грузии. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. Почетный гражданин города Сумы.

С Михаилом Ивановичем ушла целая эпоха украинского и мирового футбола", - говорится в сообщении.

Летом 2023 года сообщалось, что Фоменко лечится от онкологического заболевания.

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