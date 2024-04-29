Помер екстренер збірної України з футболу Михайло Фоменко

У віці 75 років помер колишній футболіст та тренер Михайло Фоменко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Асоціація футболу Сумської області.

"Сьогодні пішла з життя Легенда. Помер Михайло Фоменко. Український футболіст (захисник і півзахисник), колишній головний тренер національної збірної України (2012—2016). Виступав за футбольний клуб "Динамо" (Київ), гравець збірної СРСР. Майстер спорту міжнародного класу, Заслужений майстер спорту СРСР. Після завершення ігрової кар’єри тренував українські та зарубіжні клуби. Заслужений тренер України та Грузії. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Почесний громадянин міста Суми.

З Михайлом Івановичем пішла ціла епоха українського і світового футболу", - йдеться в повідомленні.

Влітку 2023 року повідомлялось, що Фоменко лікується від онкологічного захворювання.

Читайте: У Парижі посилили заходи безпеки під час матчу ЛЧ через загрозу теракту ІДІЛ, - Reuters