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В Киеве снесли "храм-МАФ" УПЦ МП, незаконно возведенный возле Десятинной церкви. ФОТОрепортаж

Храм-МАФ

В ночь на 17 мая в Киеве на территории Национального музея истории Украины демонтировали незаконную часовню УПЦ, возведенную вблизи Десятинной церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Национального музея истории Украины.

"16 мая 2024 года Государственная исполнительная служба Украины обеспечила выполнение судебного решения о демонтаже незаконного сооружения, которое в разных формах просуществовало на территории Национального музея истории Украины с 2006 по 2024 год", - говорится в сообщении.

Представители музея напомнили, что по документам "церковь" была тремя киосками по 20 м.кв, из-за чего и появилось название "храм-МАФ". Возведение сооружения состоялось с нарушением законодательства, без археологического обследования и разрешения Института археологии НАНУ, а также без разрешений Министерства культуры и информационной политики. Кроме того, в эксплуатацию здание в установленном порядке так и не было введено.

По информации Медиацентра Украина, согласно решению Хозяйственного суда города Киева от 15 февраля 2023 года религиозная община УПЦ МП была обязана демонтировать незаконное сооружение, но проигнорировала это. Музей не имел собственных средств на демонтаж, поэтому объявил о сборе 772 тысяч гривен для сноса "храма-МАФа". За 16 часов с момента объявления удалось собрать 870 тысяч гривен.

Что известно о землях возле Десятинной церкви в Киеве

На территории Старокиевской горы и музея когда-то были языческие захоронения, княжеские дворцы и Десятинная церковь. Кроме того, религиозное сооружение было возведено в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра".

"Национальный музей истории Украины стремится обеспечить максимальный доступ граждан к нашему общему месту памяти. Для этого необходимо устранить все препятствия, особенно если на то есть все законные основания", - объясняют в заведении.

Музей намерен использовать освобожденный участок для проведения просветительских мероприятий для взрослых и детей на тему истории Украины древних и современных времен.

"Также в будущем планируются археологические исследования участков, которые до сих пор не были изучены или не стали экспозиционными объектами", - отмечается в сообщении.

Знесення Храму-МАФ
Знесення Храму-МАФ
Знесення Храму-МАФ
Фото: Стас Юрченко/Ґрати

Также читайте: Священника УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно построенной церкви на Старокиевской горе, не впустили в Украину и готовят депортацию

Автор: 

снос (153) УПЦ МП (1558) ЮНЕСКО (213) Десятинная церковь (43)


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Топ комментарии
+33
Вся сатанинська секта мп має бути викинута з України туди звідки вони припхались-тобто взад запарєбрік...
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17.05.2024 09:16
+26
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17.05.2024 09:18
+21
Амінь. Невимовно бісять ці мафики, в парках і скверах, і всі мпешні.
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17.05.2024 09:12
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Правила форума Совет форумчан
Амінь. Невимовно бісять ці мафики, в парках і скверах, і всі мпешні.
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17.05.2024 09:12 Ответить
На Виноградарі на кругу Світлицького втулили МАФ ПЦУ. І якийсь депутат, я вже не пам'ятаю хто, захищав це. А зараз вони таким самим чином потихеньку розширюються за рахунок скверу. Одна херня, шо УПЦ, шо ПЦУ. Опіум для народа. (С)
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17.05.2024 10:31 Ответить
Вся сатанинська секта мп має бути викинута з України туди звідки вони припхались-тобто взад запарєбрік...
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17.05.2024 09:16 Ответить
Останнє фото - найбільш яскраво підтверджує, що віра (яка завгодно), базується не у стінах храмів, а в головах людей І саме з голови людей потрібно викорінювать оте сектантство "русскава мира" Коли Сатана "русскава мира" щезне з голови людей - щезнуть і храми, у яких йому поклоняються Бо будь-яка релігія, в кінці-кінців, перетворюється на "бізнес-проект" Муміями "священних" тварин торгували жерці в Єгипті Жертовними тваринами торгували у храмах Іудеї У християнстві торгували і торгують релігійними атрибутами та індульгенціями


Однажды мне запретили сфотографировать фреску "Иисус выгоняет торговцев из храма", потому что фотосъемка в храме платная.

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17.05.2024 10:06 Ответить
Так при Янику всі каплички різних конфесій на цвинтарях були беззаконно відібрані і передані кацапському сатанату.
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17.05.2024 09:17 Ответить
Нарешті!
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17.05.2024 09:18 Ответить
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17.05.2024 09:18 Ответить
Інше питання, що у 2006- му році, якісь пад..и у Київській адміністрації , архітектурах, комісіях по спадщинах отримали грубі гроші за той МАФ.
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17.05.2024 12:57 Ответить
я точно не пам'ятаю, але колись двох хлопців судили, за те ж саме.
хотіли розібрати, це гавніще.
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17.05.2024 09:20 Ответить
Священник Хустської єпархії УПЦ МП фільмував свої статеві органи на камеру та відправляв ці відео знайомим

Йдеться про священника Свято-Георгіївського «Кривського» чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП Віктора Шпільку.

https://tsn.ua/********/demonstruvav-statevi-organi-na-zakarpatti-svyaschennika-upc-mp-zaboronili-u-sluzhinni-dokument-2580455.html
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17.05.2024 09:20 Ответить
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17.05.2024 09:25 Ответить
нарешті...
бо стояло чорті шо, як прищ, "елітний" туалет-гадючник з розповсюдженням наркоти-опіуму
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17.05.2024 09:26 Ответить
і ходили там в рясах такі набундючені і оті карикатурні бабки за ними і в те капище.
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17.05.2024 11:34 Ответить
пора усю цю фсб-шну, рашистьску нечість викинути на смітник.
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17.05.2024 09:26 Ответить
ЗГАДУЮ, ЯК ТІЛЬКИ ВИСВІТЛИВ В.ЮЩЕНКО БАЖАННЯ ВІДБУДОВИ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ, І НА ЗАВТРА ТАМ ВЖЕ БУЛА ПАЛАТКА ПАТРІАХАТУ..НА СЬОГОДНІ ВЖЕ ЦЕРКВА... НАГАДУЄ ПОВЗУЧУ ОКУПАЦІЮ РАШИСТСЬКИХ ФАШИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ
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17.05.2024 09:27 Ответить
13 лютого 2023-16 травня 2024...щось довго влада "наважувалася"...)
Якби якась будівля від опозиції- знесли б за день...
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17.05.2024 09:36 Ответить
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17.05.2024 09:42 Ответить
Шадоу прист.
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17.05.2024 12:00 Ответить
Шедоу присти з вогнепалу не шмаляють. В них основний дамаг - доти. І кожного патча - по новому вчити ротацію. Бо "баланс" крутять довжиною дот та частотою тіків.
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17.05.2024 17:18 Ответить
вирізання метастаз це умова виживання України Руси
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17.05.2024 09:45 Ответить
Ну все,треба терміново збирати радбез ООН і випускати Небєнзю на арену,з бубном,іконою Ніколая Второго,дєдом Сталіним на палочці і урановим хрестом на шиї,перев'язаним георгієвською стрічкою
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17.05.2024 09:54 Ответить
А то хто, на останньому фото, припудрена мАсковським сатанатом на колінах стоїть?
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17.05.2024 09:58 Ответить
Аминь!
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17.05.2024 09:58 Ответить
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17.05.2024 10:13 Ответить
І як то так сталось що після такої події небо в Києві не впало і ранок настав і навіть "штунди" кацапського патріархату "харакірі" собі не робили? Це яскравий доказ того що те саме буде з забороною гундяєвської секти в Україні але біда бо агент ФСБ єрмак добро не дає!
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17.05.2024 10:17 Ответить
Слава Богу
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17.05.2024 10:51 Ответить
Геть мразоту з України
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17.05.2024 11:00 Ответить
Корчинський нарешті буде задоволений)))
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17.05.2024 11:06 Ответить
Всі адекватні будуть задоволені!
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17.05.2024 12:50 Ответить
нарешті знесли те капище, давно треба було, але всякі овочі з новінскіми заважали.
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17.05.2024 11:31 Ответить
Нарешті, дочекалися! Вітаю шановне панство
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17.05.2024 12:49 Ответить
 
 