В Киеве снесли "храм-МАФ" УПЦ МП, незаконно возведенный возле Десятинной церкви. ФОТОрепортаж

В ночь на 17 мая в Киеве на территории Национального музея истории Украины демонтировали незаконную часовню УПЦ, возведенную вблизи Десятинной церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Национального музея истории Украины.

"16 мая 2024 года Государственная исполнительная служба Украины обеспечила выполнение судебного решения о демонтаже незаконного сооружения, которое в разных формах просуществовало на территории Национального музея истории Украины с 2006 по 2024 год", - говорится в сообщении.

Представители музея напомнили, что по документам "церковь" была тремя киосками по 20 м.кв, из-за чего и появилось название "храм-МАФ". Возведение сооружения состоялось с нарушением законодательства, без археологического обследования и разрешения Института археологии НАНУ, а также без разрешений Министерства культуры и информационной политики. Кроме того, в эксплуатацию здание в установленном порядке так и не было введено.

По информации Медиацентра Украина, согласно решению Хозяйственного суда города Киева от 15 февраля 2023 года религиозная община УПЦ МП была обязана демонтировать незаконное сооружение, но проигнорировала это. Музей не имел собственных средств на демонтаж, поэтому объявил о сборе 772 тысяч гривен для сноса "храма-МАФа". За 16 часов с момента объявления удалось собрать 870 тысяч гривен.

Что известно о землях возле Десятинной церкви в Киеве

На территории Старокиевской горы и музея когда-то были языческие захоронения, княжеские дворцы и Десятинная церковь. Кроме того, религиозное сооружение было возведено в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра".

"Национальный музей истории Украины стремится обеспечить максимальный доступ граждан к нашему общему месту памяти. Для этого необходимо устранить все препятствия, особенно если на то есть все законные основания", - объясняют в заведении.

Музей намерен использовать освобожденный участок для проведения просветительских мероприятий для взрослых и детей на тему истории Украины древних и современных времен.

"Также в будущем планируются археологические исследования участков, которые до сих пор не были изучены или не стали экспозиционными объектами", - отмечается в сообщении.







Фото: Стас Юрченко/Ґрати

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