С начала минувших суток на фронте - 102 боевые столкновения. Ситуация на Купянском и Покровском направлениях остается самой горячей, - Генштаб

За минувшие сутки 29 мая в целом произошло 102 боевые столкновения. Оккупанты пытаются использовать преимущество в живой силе и авиаподдержку.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

С начала суток российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением четырех ракет и 43 авиаудара 69 КАБами, применили 364 дроны-камикадзе. Осуществили 2683 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения. Самой горячей с начала суток 29 мая остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками. Отбиты четыре атаки в районах села Липцы и города Волчанска. В последнем продолжаются боевые действия, также продолжается атака врага возле села Старица. Ситуация контролируется. 79 человек составили потери захватчиков за текущие сутки на этом направлении. Украинские воины уничтожили артсистему, 12 БПЛА, 10 автомобилей и единицу спецтехники. Кроме того, за сегодня поражено три склада с боеприпасами и восемь укрытий личного состава врага.

На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Степная Новоселовка, Андреевка и Невское. Потерь позиций не допущено. В настоящее время продолжаются бои в четырех локациях возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Дружелюбовки и Невского.

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Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении отбито пять попыток противника продвинуться вперед в районах сел Терны, Торское и в Серебрянском лесу. Продолжаются бои в районе Тернов. Противник успеха не имеет. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино - отбито девять атак, еще одна - продолжается. Также идут бои у Сокола, Невельского и Новоселовки Первой. В общей сложности, на направлении произошло 23 боевые столкновения. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации обстановки.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Удары по врагу

Наши воины на всей протяженности линии боевого соприкосновения и в тылу огнем истощают наступательный потенциал врага. За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 14 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

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