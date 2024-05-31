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Рекордное падение гривни продолжается: Нацбанк установил официальный курс доллара на понедельник

валюта

Курс гривни продолжает обновлять исторические минимумы относительно доллара США и евро.

По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на понедельник, 3 июня, на уровне 40,5373 грн/$, по сравнению с 40,5001 грн/$ в пятницу. Это новый исторический минимум.

В то же время курс гривни к евро упал на 17 копеек - до 43,9850 грн за евро. Это также новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован в среду, когда курс опускался до 43,9708 грн за евро.

Офіційний курс долара НБУ на 3 червня

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: Доллар бьет рекорды. Что происходит?

Напомним, Национальный банк объявил о переходе к режиму управляемой гибкости обменного курса гривни с 3 октября 2023 года, отказываясь от фиксированного курса гривны, который действовал с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

При этом режиме официальный курс будет определяться на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Национальным банком. В то же время НБУ и дальше будет контролировать ситуацию и на постоянной основе компенсировать структурный дефицит иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.

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валюта (3072) гривня (1851) курс (2094) НБУ (4835) обмен валюты (54)


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такими темпами скоро штраф від ТЦК 17 тис, буде 100 баксів
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31.05.2024 17:30 Ответить
 
 