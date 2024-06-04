Оккупанты 14 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и обстреляли из артиллерии: повреждены инфраструктурные объекты и агрофирма
В течение 4 июня российские войска били дронами-камикадзе и из артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 14 ударов дронами-камикадзе и артобстрел пережила в течение дня Никопольщина. Оккупанты терроризировали Никополь, Мировскую и Покровскую громады.
В результате обстрелов повреждены агрофирма и два инфраструктурных объекта.
По данным ОГА, погибших и пострадавших нет.
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