Оккупанты 14 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и обстреляли из артиллерии: повреждены инфраструктурные объекты и агрофирма

В течение 4 июня российские войска били дронами-камикадзе и из артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 14 ударов дронами-камикадзе и артобстрел пережила в течение дня Никопольщина. Оккупанты терроризировали Никополь, Мировскую и Покровскую громады.



В результате обстрелов повреждены агрофирма и два инфраструктурных объекта.



По данным ОГА, погибших и пострадавших нет.

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