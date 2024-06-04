С начала полномасштабного вторжения присутствие российского сегмента в Украине уменьшилось на 90%, - Рубель

С начала полномасштабного вторжения присутствие российского сегмента в Украине уменьшилось примерно на 90%. В целом правоохранители обнаружили и арестовали активов российских олигархов на 38 млрд гривен.

Об этом рассказал начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Основной кейс - это Ocean Plaza, бенефициарным владельцем которого является Аркадий Ротенберг (его называют "кошелек Путина" - ред.). Средства из Ocean Plaza через цепочку различных компаний направлялись на российские счета, с которых финансировалось производство российского оружия", - отметил Рубель.

Он также рассказал, что после деоккупации Бучи правоохранители нашли на местах расстрелов мирных жителей гильзы от патронов, которые были произведены Тульским патронным заводом. Он входит в орбиту предприятий, принадлежащих семье Ротенбергов.

В прошлом году ТРЦ Ocean Plaza был национализирован в собственность государства.

Тоже самое произошло и с Альфа-банком, который фактически принадлежал российскому олигарху Михаилу Фридману.

"Мы провели много аналитики по предприятиям, которые сотрудничали с россиянами. В начале полномасштабного вторжения, сотрудники Департамента проанализировали деятельность почти 16 тысяч компаний, связанных с РФ, 7 тысяч - поставили на контроль. Информацию о них сразу передали субъектам первичного финансового мониторинга, тем самым предотвратили вывод из Украины в страны-агрессоры более 200 млрд гривен в качестве задолженности перед импортерами РФ", - рассказал Рубель.

По его словам, в целом правоохранители обнаружили и арестовали российских активов на 38 млрд гривен. Все они сейчас работают на благо и потребности Украины, в частности ВСУ. Среди них вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей, и 3 бортовые полуприцепы переданы украинским защитникам.

Начальник ДВР также отметил, что в Украине до начала полномасштабной войны было очень много российского бизнеса.

"При этом сложно дать оценку объему российских активов, поскольку, начиная еще с 2014 года, весь крупный бизнес прямо или косвенно был связан с россиянами. И чтобы избежать возможного санкционного давления, начал скрывать и маскировать настоящих бенефициаров, номинально оформив его на ряд оффшорных компаний различных юрисдикций", - добавил он.

В то же время, по его словам, за более чем два года полномасштабной войны присутствие российского сегмента в Украине уменьшилось примерно на 90%.

"Я думаю, где-то на 90% (уменьшились активы российских олигархов - ред.). Мы этот сегмент почти исключили", - отметил Рубель.