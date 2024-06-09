Ночью враг ударил по Боровой на Харьковщине, пострадал мужчина

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удары по населенным пунктам Купянского, Харьковского, Чугуевского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ночью враг обстрелял с. Боровая, пострадал мужчина.

Вечером 8 июня, около 18.00 россияне обстреляли с. Двуречанское Купянского района, пострадала женщина.

В результате обстрела с. Новая Казачья горели дом и гараж. Около 15:58 оккупанты ударили по учебному заведению в с. Хотимля Чугуевского района. В результате обстрела разрушено здание школы, повреждены магазин, здание поселкового совета, два частных дома. Погиб мужчина. Ранена женщина.

Утром в 11.00 в результате обстрела частного предприятия в Купянске прорвало крышу котельной.

В результате вражеского артобстрела с. Русские Тишки повреждены окна, кровля и фасад здания амбулатории.

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