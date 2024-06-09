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граница (5146) блокирование (459)

На ПП "Медика-Шегини" транспорт пропускают в обоих направлениях, - Госпогранслужба

ПП Медика-Шегині не блокується попри погрози

Пункт пропуска "Медика-Шегини" работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров начать протест.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предварительная информация, которую мы имели, что сегодня могут начаться действия по блокированию движения в направлении пункта пропуска "Шегини", с польской стороны - "Медика". Но, к счастью, эти действия не начались, есть нормальное движение для всех категорий транспорта, с обоих направлений", - пояснил он.

Однако а его словам, учитывая то, что польские фермеры анонсировали блокирование пункта пропуска, нельзя исключать, что со временем это произойдет.

Как сообщалось, накануне Польские фермеры анонсировали акцию протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" на украинско-польской границе, которая предусматривает движение транспорта через границу до конца сентября.

Читайте: Польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенне"
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Транш від цапів не прийшов? Чи в ЄС причиндали дверима притиснули?
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09.06.2024 19:50 Ответить
Холєра, а я перестраховуючись мусів їхати через Раву-Гребенне... І замість того щоб насолоджуватися їздою по автобану А4, слюнявив на годину довше сільськими дорогами...
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09.06.2024 19:53 Ответить
 
 